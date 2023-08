Sačić izvan sebe zbog Pupovca, čuo je što se priča o njemu: ‘Bagro, krvi bi se moje napili’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Danas je održan komemorativni skup za srpske civile koje su na današnji dan 1995. godine ubili pripadnici ATJ Lučko.

Komemoraciju je organiziralo Sprsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije u sjećanje na 25. kolovoza 1995., kada su pripadnici ATJ Lučko ušli u Grubore i ubili šestero srpskih civila.

IZ SNV-a podsjećaju da je istraga o zločinu započela tek 2009. godine, a da su hrvatske vlasti taj zločin, ubrzo nakon što se dogodio, zataškavale. Za ubojstvo šest srpskih civila 2010. godine optuženi su pripadnici ATJ Lučko Frano Drljo, Božo Krajina i Igor Beneta, no oslobođeni su optužbi.





“Iako su sudski utvrđene činjenice pokazale da su ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selu Grubori počinili pripadnici ATJ Lučko, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odustalo je od procesuiranja Željka Sačića i drugih nadređenih iz ATJ Lučko po zapovjednoj odgovornosti”, napominju iz SNV-a.

Sačić gnjevan: Rado bi se ta bagra moje krvi napila

To je razljutilo Sačića koji je na svom Facebooku žestoko prozvao Milorada Pupovca i SNV.

Kako se čini, Sačić je zaista bijesan pa je Pupovčev SNV nazvao teškim pogrdnim imenima, pa tako i “protuhrvatskom abolir bagrom”.

“Nije vam tada Sačić bio u poziciji ikakvog zataškavanja jer su o tome i tada odlučivali vaši politički i ideološki vam bliski prijatelji, koje niti danas za to ne prozivate. I nije nitko odustao od ‘Sačićevog proesuiranja’ u vezi Grubora, rado bi se ta protuhrvatska bagra ‘moje krvi napila’.









No, jednostavno je, protuhrvatski gadovi, sudski je utvrđeno da nikad, baš nikad nisam bio sudski istraživan niti procesuiran za počinjenje bilo kakvog zlodjela u Gruborima. Sve su mi to potpuno nevinom tada htjeli natovariti vaši saveznici, četnički protuhrvati. Stoga da me bolje ‘razumete’ vi, vaša opanak Pupovčeva razina.

Sikter banto, možete tako sa svojima, već pokorenima, Medvedom, Đakićem, Andrejem i sličnima, ali sa mnom niste i nikad nećete. Znate vi, SNV i Pupovac, zašto vam smetam. Nisu to Grubori. Lakše vam je o Sačiću nego o zvjerski ubijenom dr. Šreteru, o hrvatskim logorašima u Srbiji, o nenaplati ratne odštete, o SPC-u, Porfiriju, sve do Bljeska i Oluje?”, gnjevan je Sačić.