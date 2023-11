Sabor se seli, Hrvati složni kamo treba preseliti: Najviše ih žele vidjeti na ovom zloglasnom mjestu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Naši saborski zastupnici nalaze se pred još jednom velikom promjenom.

Nakon što su se tijekom pandemije Covida-19 morali priviknuti na drugačiji režim rada, stiže im još jedno iznenađenje. Obnova zgrade Sabora nakon potresa kreće u drugu fazu koja će potrajati više godina pa će se rad hrvatskog parlamenta morati izmjestiti na neku drugu lokaciju.





Predsjednik Gordan Jandroković je na mukama jer zahtjevi nisu jednostavni. Naime, traži se prostor od preko 7000 metara četvornih, velika dvorana za plenarne sjednice, ali i oko 150 ureda i manjih dvorana. Osim prostornih zahtjeva, nova lokacija morat će udovoljiti i sigurnosnim aspektima.

Sabor traži privremenu lokaciju, zahtjevi su veliki

Neke su lokacije već bile u igri. Primjerice, jedna opcija je bila kockica na Prisavlju koja je nedavno obnovljena, no tamo su se skučila dva ministarstva. Prostor na Velesajmu zahtijevao bi prenamjenu i adaptaciju objekata, a spominjala se i lokacija jednog šoping centra na periferiji Zagreba, no to otvara niz problema vezanih za transport, praćenje sjednica i dolazak zastupnika.

Uz javni natječaj za izvođača radova raspisat će se i javni poziv za privremeni prostor, a cijena će također biti faktor s obzirom na to da najam takvog tipa prostora ne može biti jeftin. Najbolje to znaju građani koji muku muče s visokim cijenama nekretnina, kako za kupnju, tako za najam.

Najviše građana misli da bi se trebali preseliti na Goli otok

Upravo smo građane u anketi pitali za mišljenje gdje bi se Sabor trebao preseliti, a komentari nisu nimalo laskavi po naše parlamentarne predstavnike. U više od 1200 komentara, najviše se ponavlja odgovor koji bi ih trebao duboko zabrinuti.

Najviše građana smatra da bi privremena lokacija našim zastupnicima trebala biti zloglasni Goli otok.

“Na Goli otok, prvi red do mora”, izjasnio se najveći broj građana u komentarima.









‘Svi mogu u prdekanu’

Zatim je najviše onih koji bi ih poslali u jedan od zatvora koji su trenutno u funkciji.

“Svi mogu u prdekanu”, “Najprikladniji je Remetinec ili Lepoglava za veći dio njih”, napisao je jedan građanin, dok ga drugi ispravlja: “Ne tamo, tamo su svi završili pravni fakultet i poslije tužili državu za obeštećenje”.

Neki predlažu da dijele sudbinu građana na Banovini

Građani također podsjećaju na poraznu činjenicu da, dok Jandroković traži raskošne prostorije koje bi udovoljile svim potrebama njegovih kolega, dio hrvatskih građana na Banovini već treću zimu čeka u kontejnerima jer se obnova nakon razornog potreba odužila. Stoga smatraju da bi zastupnike trebalo poslati upravo tamo, da dijele sudbinu svojih sugrađana.









“Na Banovinu u kontejnere”, “Kako ih nije sramota tražiti toliki prostor dok ljudi u Petrinji žive u kontejnerima”, “U Petrinju na lopatu do kraja života”, poručuju im.

Zatim, mnogo je onih koji su primijetili da je možda bespotrebno muku mučiti s novim prostorom jer zastupnici ionako ne dolaze na sjednice.

“Koliko ih redovito dolazi u saborske klupe, bio bi dovoljan trosobni stan, samo bi trebali smanjiti klupe”, “S obzirom na to koliko ih pristupi dnevno, mogu komotno iznajmiti neki stan od pedesetak kvadrata”.

Spominju se svinjci u Slavoniji, posebna poruka za Zekanovića

A vruća tema masovne svinjokolje, naređene zbog afričke svinjske kuge, ni ovog puta nije izostala. Neki građani vjeruju da bi zastupnicima bilo dobro posjetiti i poharanu Slavoniju.

“U prazne svinjce u Slavoniji”, “U Slavoniju kod stočara, svaki dan na drugoj lokaciji. Da se suoče sa svojim radom i da vide na što su ih doveli”.

Za kraj, izdvajamo i preporuke da Sabor ostane u Zagrebu te da pravi društvo oronulom Dinamovom stadionu. Naime, dio građana njihove sjednice redovito naziva ‘cirkusom’ ili ‘kokošinjcem’, pa smatraju da je dobra ideja preseliti ih bliže životinjama. Tu su posebno istaknuli jednog zastupnika.

“U maksimirski Zoološki vrt, idealno. Tu bi se Zekanović osjećao kao kod kuće”, poručuju građani u komentarima.