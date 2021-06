SABOR O ŽENI ZBOG KOJE JE MILANOVIĆ OTVORIO TRI FRONTE: Plenkovića nazvao ružnim, Pupovca prljavim, a Jandrokovića zlim. I tu je krenuo kaos!

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski sabor u četvrtak raspravlja o prijedlogu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da se Zlata Đurđević imenuje za predsjednicu Vrhovnog suda, a iako je predlagatelj, iz Ureda predsjednika poručili su da predsjednik neće doći na raspravu.

“Predsjednik Republike Zoran Milanović ispunio je svoju ustavnu ovlast predlaganjem prof. dr. sc. Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda RH i stoga nema razloga za dolazak u Hrvatski sabor”, priopćeno je.

U Saboru neće biti ni Đurđević, koja, kako je sama priznala u razgovoru za N1, pomalo strahuje od saborske rasprave s obzirom na difamacije kojima je bila izložena tijekom protekla tri mjeseca.

A ishod rasprave, odnosno glasanja u Saboru, zapravo je unaprijed poznat jer je premijer Andrej Plenković već odavno dao do znanja da HDZ nikada neće podržati Zlatu Đurđević, a saborska većina je – HDZ-ova. Premijer joj spočitava da je prekršila zakon i pristala biti kandidat u nezakonitoj proceduri. Predsjednik Milanović, s druge strane, od nje ne odustaje, tvrdeći da HDZ-ovcima predstavlja problem njezina neovisnost.

I tako se rokovi u srpnju bliže, a mi još nemamo predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda.

No, kako je sve počelo? Što je dovelo do ovako oštrog sukoba predsjednika i premijera, u kojem su pale izrazito teške riječi te u kojem je Zoran Milanović otvorio čak tri fronte: s premijerom Plenkovićem, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i šefom SDSS-a Miloradom Pupovcem.

Počelo još u veljači

Krenulo je još u veljači kada je Milanović rekao da neće prihvatiti niti jednog kandidata za predsjednika Vrhovnog suda te da je tu potrebno postići kompromis. Plenković je tu prvi put pokazao trag nezadovoljstva rekavši da želi da se poštuju zakoni koji su donijeti te da ne vidi što nekoga priječi da se javi na natječaj za suca ako to želi biti, istaknuvši da je ono što predlaže Milanović protivno zakonu te da ne zna je li u pitanju ‘neka šira igra’.

Prvi veliki sukob

Prvi zaista veliki sukob oko šefa Vrhovnog suda izbio je 25. veljače, a prvi je počeo predsjednik Milanović. “Tu travestiju u kojoj stavljamo perike i glumimo natječaj kojeg nema, kao izbor za glavnu državnu odvjetnicu, to je sramota i travestija”, rekao je i dodao da se ista travestija pokušava izvesti i s predsjednikom Vrhovnog suda. “Ne radite od ljudi budale. Meni tu prizemnu igru nećete nametnuti. Da ja moram prostituirati osobu koja će biti kandidat. To je ružno, neću to raditi, ne želim da to gledaju naša djeca. Bit će po Ustavu”, rekao je tada Milanović.









Tada se još nagađalo koga će predložiti kao kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a Radimir Čačić prije svih je potvrdio da se radi upravo o Zlati Đurđević.

Milanović 8. ožujka objavljuje da predlaže Zlatu Đurđević

Početkom ožujka Milanović u Sabor šalje prijedlog Zlate Đurđević za novu šeficu Vrhovnog suda i tada je rekao da zna za sve ‘prijepore, igre i igrice i donošenje Zakona kojim se izlazi izvan okvira’. Bacio je rukavicu vladajućoj većini.

“Oni bi se sad mlatili sa mnom pred izbore. Njih je stotinu, a ja sam jedan”, rekao je Milanović prozvavši tom prilikom predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića ili, kako je rekao, ‘vjernog Gogu’,

“Ime profesorice Đurđević će doći u Sabor, vjerni Gogo će to negdje staviti u košaricu, skupljat će se vjerojatno neki potpisi da to dođe na dnevni red, vidjet ćemo što će napraviti DSV. Vremena do sredine srpnja imamo pa ako ne izaberemo će biti valjda neki v.d. jer to tako Plenković želi”, rekao je Milanović.









I to je dovelo do sasvim novog vala prepiranja jer se u fajt uključio Jandroković rekavši da je dobio informaciju kako je predsjednik uputio dopis Saboru.

“Ja ću ga proučiti, a ako nije u skladu sa zakonom, postupit ću u skladu s poslovnikom”, rekao je dodavši da je Milanoviću u cilju kavga. “To vam je karakteristika primitivnih ljudi. Lažu i vrijeđaju vas kada nemaju argumente, to je već viđeno. Bio bih neozbiljan i neodgovoran kad bih se u to upustio. Ja sam znao s njim raspravljati u Saboru, i nakon svake rasprave s njim, čovjek se osjeća prljavo i meni to nije fino. On očito voli biti u blatu”, rekao je Jandroković.

A onda evo i premijera koji je odmah idući dan rekao da je sve ovo što se događa nevjerojatno i za to optužio predsjednika. Nadalje, situaciju je nazvao bizarnom.

Svađa na engleskom

Par dana kasnije premijer i predsjednik uspjeli su se posvađati na engleskom. Milanović je rekao da ostaje pri svom izboru za šefa Vrhovnog suda.

“Moj kandidat je prof. Đurđević, odbijte je, I dare you. Jandroković, koji je druge nazivao batlerima, a kolege u Saboru smećem, dok drugima drži lekcije iz pristojnosti, smiren je kad mu je energetski balans u redu. Za njega u ovih 20 godina skoro nitko nikada nije glasao. To je tužno”, zaključio je.

Ubrzo stiže odgovor Plenkovića. Također na engleskom.

“Samo jedna poruka o izboru predsjednika Vrhovnog suda: ‘Grow up, respect the law’, to je jedino što ću reći o tome”, poručio je.

Premijera nazvao ružnim

Od tog trenutka krenuli su udarci ispod pojasa. Predsjednik je otkrio koga smatra krivcima za pljuvanje po Đurđević. “Kako bi Talijani rekli – ružni, prljavi i zli. Svatko od tih likova ima jednu karakteristiku. Prvi, Plenković, je ružan. Ne mislim fizički”, rekao je.

Otvorio frontu s Pupovcem

Zatim je Milanović ponovno govorio u kontekstu slavnog talijanskog filma i Milorada Pupovca nazvao prljavim.

“Drugi je prljav. To je Pupovac koji je rekao da je Zlata Đurđević padobranac. Kaže čovjek koji je s deset tisuća glasova Srba ušao u Sabor. Na svakim izborima dobijem više glasova Srba nego Pupovac u cijeloj svojoj mizernoj političkoj karijeri”, kazao je predsjednik RH.

Doduše, Pupovac Zlatu Đurđević nije nazvao ‘padobrankom’ već je rekao da se protivi ‘padobranskim metodama’ reforme pravosuđa, što je bila kritika upućena Milanoviću.

Pupovac je odlučio objaviti predsjednikove poruke u kojoj ga je nazvao bijednikom, a na konferenciji za medije u nekoliko je navrata bio na rubu suza. Milanović je to uočio pa mu je putem Facebooka rekao da je plačibaba i da bi se na njegovom mjestu ‘figurativno ubio’.

Otvorio front s Jandrokovićem

I tu dolazimo do trećeg u ‘ružni, prljavi i zli’. A zao je, što se Milanovića tiče, Gordan Jandroković.

“Zlo. To je Njonjo. Jandroković, to sam čekao, došao je netko prljav i zao koji je rekao da je protiv Đurđević zbog protivljenja izručenju odgovornih za ubojstvo Đurekovića. Čovjek koji ne zna engleski, došao potpisivati poglavlja, ne zna koje potpisuje. Gospodin Jandroković je lažov i igra se opasnim stvarima. Optužio ju je da je hrvatski izdajnik, što je sljedeće, brojat će joj krvna zrnca? Što je sljedeće, Njonjo? Ona je uvijek o svemu imala svoje mišljenje, protivila se i meni u slučaju Janaf, to je osoba koja se ne ustručava reći što misli, a naš Kim il Sung je optužuje da se diskvalificirala jer krši Zakon. Što krši?”, upitao je Milanović.

Tada je Jandroković rekao da predsjednik vjerojatno ima poremećaj ličnosti.

Od tada kaos, pljušte uvrede: ‘Komunistički gojenac, lažov, prodavač boza’ postali su naša svakodnevica

Od tada su uvrede na relaciji premijer-predsjednik postale sve žešće. Milanović je Plenkovića ‘počastio epitetima’ poput ‘komunistički gojenac, lažov, tupi ponavljač frazetina, a Plenković je predsjednika nazvao ‘prevarantom i prodavačem boza’. Tu i tamo bi se uključio Jandroković koji bi predsjednika nazvao klaunom, a naglo je prestao komentirati Milanovićeve napade nakon što je neslavno objavio svoju fotografiju u kupaćim gaćicama, kojom je želio dokazati da Milanović nije u pravu kada mu kaže da nema mišiće. Plenković se u protekla tri tjedna poprilično povukao iz javnih sukoba s Milanovićem koji i dalje ne odustaje. Tek treba vidjeti njegove daljnje korake nakon sutrašnje rasprave u Saboru i glasanja o Zlati Đurđević.