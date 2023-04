SABLJO GA IZGRLIO PA MU ZABIO CIJEV PIŠTOLJA U TRBUH! ‘Dobio je tko je zaslužio, dobit ćete i vi!’, cure detalji stravičnog ubojstva u noćnom klubu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U noći s petka na subotu na zagrebačkoj Trešnjevci odjeknuli su pucnjevi, a u ranim jutarnjim satima medijski prostor je prelavila vijest da je u noćnom klubu Ritz ubijen 41-godišnji Tomislav Sabljo, stari znanac policije i USKOK-ov optuženik.

Prema trenutno dostupnim informacijama, zbog sumnje da je pucao u Sablju, uhićen je 37-godišnji zaštitar Kristijan K, a pojavilo se i drugo ime suspendiranog policajca Doriana M., kojeg se sumnjiči da je dodao pištolj kojim je zaštitar upucao Sablju.

Također, zna se da je svemu prethodila svađa u klubu u kojoj je sudjelovao sam Sabljo, koji je čak u jednom trenu uperio pištolj u jednog gosta. Kako doznaje Telegram, radi se o Jadranku J. zvanom Juma, poznatom bodybuilderu i privatnom poduzetniku.





On je istražiteljima ispričao što se točno događalo u Ritzu.

“Sablju inače poznajem od djetinjstva. Bili smo u dobrim odnosima, a znam da je neko vrijeme bio u zatvoru. Znam i da je trenutno bio na slobodi”, opisao je Juma koji je u subotu iza četiri sata došao u klub, pozdravio jednog od suvlasnika, a onda mu je, tvrdi prišao Sabljo.

Prijateljski se pozdravili pa dobio cijev u trbuh

“Pozdravili smo se i izgrlili. Ništa nije ukazivalo da bi zbog bilo čega bio ljut. No, u idućem trenutku počeo je nešto nesuvislo govoriti. Rekao mi je ‘Dobio je tko je zaslužio…. Dobit ćete i vi”. Nisam znao što to priča. Tada je uperio revolver u mene. Pitao sam ga: ‘Koji ti je k….’ i odmicao se od njega. Zatim se kraj nas stvorio neki mladić i počeo mi se ispričavati. Rekao mi je da su svi pijani”, opisao je Juma, koji je nedugo nakon toga začuo hice. Tada su svi počeli napuštati klub.

Navodno je sa Sabljom u klubu Ritz bio i Tomislav Sučić, drugi USKOK-ov optuženik. Njih dvojica, zajedno se terete za golemi šverc droge i nezakonitu milijunsku zaradu. Sučićeva obitelj preživjela je bacanje bombe pred stanom na Laništu.

On je istražiteljima potvrdio da se i prije dolaska u Ritz družio sa Sabljom. Bili su, kaže, na ručku sa Sabljinim odvjetnikom, a zatim u još nekoliko lokala. U svakom su, uvjerava, dosta popili tako ga on na kraju nije bio sasvim priseban.

Među svjedocima iz Ritza su nekolicina pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko. Oni su, kako su potvrdili u svojim iskazima, došli u klub i pronašli mjesta za šankom. Naručili su bocu viskija koju su ispijali u trenutku kada se počelo pucati.









“Bila je velika gužva pa nisam vidio tko se sukobio”, ispričao je jedan od specijalaca.

Sabljo je kobne noći bio neuračunljiv?

Policija je čitav događaj uspjela rekonstruirati zahvaljujući snimkama nadzornih kamera, a prema tome je potvrđeno da je nekoliko osoba sudjelovalo u naguravanju koje je prethodilo pucnjavi.

Sabljo je, nakon što je prijateljski pozdravio Jumu, dotičnom zabio cijev pištolja u trbuh. Tada je uletio jedan mlađi muškarac koji se ispričavao i govorio da su ‘svi pijani’, nakon čega su se i razišli. Juma je rekao da je nakon toga ubrzo čuo hice i svi su se dali u bijeg.









Na samoj snimci, piše Jutarnji list, vide se još neki zanimljivi detalji. Naime, Sabljin kum i suoptuženik, Tomislav Sučić, čitav je dan proveo sa Sabljom, međutim, u vrijeme ubojstva već je zbog alkoholiziranosti napustio Ritz, točnije njihov prijatelj i suoptuženik Goran Vidović pozvao mu je taksi.

Snimka nadzornih kamera sve pokazala

Vidović je, pak, policiji rekao da se Sabljo posvađao s Jumom i da je došao redar koji je u Sablju ispalio četiri hica.

Prema snimci, Sabljo je izvadio pištolj koji je nekako unio u klub i njime prijetio Jumi. No, nekoliko njegovih prijatelja, među kojima je i Vidović, tu su situaciju izgladili i Sabljo je Vidoviću dao pištolj koji je Vidović spremio u stražnji džep traperica. No, privremeno smiren sukob iz nekoga razloga ponovno je eskalirao, a Sabljo od Vidovića traži da mu on vrati pištolj pokušavajući mu ga oduzeti i sam. Vidović tada uzima Sabljin pištolj i vraća ga Sablji, no čim je dobio pištolj (a što je teško vidjeti zbog frameova snimke), u Sablju puca zaštitar.

Vlasnik kluba: Teško mi je

Sandi Pego, hrvatski tik-toker i poduzetnik te natjecatelj prošlogodišnje sezone showa “Ples sa zvijezdama”, je jedan od suvlasnika Ritza, noćnog kluba u kojem je ubijen Sabljo.

U vrijeme stravičnog ubojstva bio je s obitelji u Opatiji, a o svemu se oglasio na Instagramu.

“U našem se klubu prošli vikend odvio nemili događaj. Sigurno ste iz medija već sve saznali. Jedan je čovjek, nažalost, završio svoj život. Ovo je nova i teška situacija za mene jer u osam godina poslovanja kluba Ritz, nikada nije bilo nikakvog problema sa sigurnošću kluba i gostiju. Nisam mislio da ću se ikada naći u ovakvim okolnostima, ali i to je život. Što se dogodilo, bit će razjašnjeno u danima koji dolaze. Hvala svima na razumijevanju i potpori u ovim za mene teškim trenutcima”, napisao je u objavi na Instagramu za koju je isključio komentare.