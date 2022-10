(VIDEO) ‘S VULINOM NISAM HTIO SURAĐIVATI JER SE DROGIRA!’ Ozbiljne optužbe na račun Vučića i ministra: ‘Vidjeli ste kako pas na granici odmah skače na njega’

Autor: L.B.

Poznat pod nadimkom Velja Nevolja, vođa kriminalne skupine u Srbiji Veljko Belivuk, a koja je počinila teška ubojstva, trgovala drogom, oružjem, otimala i silovala, pojavio se u ponedjeljak pred Specijalnim sudom u Beogradu, gdje mu se sudi zbog sedam likvidacija te drugih teških kaznenih djela.

Belivuk je pred sudom rekao da je član Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića te je protiv njega i srbijanskog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina iznio teške optužbe.

“Ja sam član SNS-a i bio sam zadužen za Blok 45 i 50. S Aleksandrom Stankovićem sam vodio grupu koja je služila za potrebe države sve do njegovog ubojstva, nakon čega sam ja to nastavio raditi. Činili smo razne usluge državi, poput sprječavanja mitinga, razbijanja demonstracija, ali i rušenja privatnih kuća u Hercegovačkoj ulici”, rekao je Belivuk na sudu, piše Bosnainfo.





Kriminalna grupa djelovala pod paravanom navijačke skupine

Na početku iznošenja obrane u Specijalnom sudu, Belivuk je negirao sva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Istaknuo je da su on i njegov suradnik, također jedan od vođa kriminalne grupe, Marko Miljković, činili usluge za državu.

Podsjetimo, Belivukova i Miljkovićeva kriminalna grupa uhićena je početkom veljače 2021. godine. Sumnja se da je njihova kriminalna grupa djelovala pod paravanom navijačke skupine Principi. Njima se na teret stavljaju najteža kaznena djela – ubojstva, silovanje, otmice, prodaja droge i oružja.

Belivuk je kazao i da je nakon njegovog izlaska iz pritvora 2019. imao sastanak s Aleksandrom Vidojevićem, čiji je nadimak Aca Rošavi, a kako je naveo, Vidojević mu je rekao da ga je poslao “šef”(misli se na Aleksandra Vučića) te da treba napraviti navijačku skupinu jer su tada na jugu postojale tri navijačke skupine.

‘Čovjek od povjerenja’

Onda je Belivuk podsjetio na Vučićevu inauguraciju i rekao kako je u osiguranju ceremonije sudjelovalo nekoliko navijačkih skupina. Tvrdi da su oni bili zaduženi i za dio oko same Skupštine. Osim toga, Belivuk je naglasio da je bio u kontaktu s Vučićevim čovjekom od povjerenja, Darkom Glišićem te damu je on rekao da će s njima u kontaktu biti Vidojević i da je on “čovjek od povjerenja”. S Vidojevićem su se viđali, tvrdi Belivuk, no u jednom trenutku su posumnjali da on ne prenosi Vučiću ono što mu je rečeno.

“Vidojević je često dolazio s tim nekim zadacima, počeli smo sumnjati da on ne prenosi onako kako je rečeno i da ubacuje sebe, na što mi je Darko Glišić rekao da nije tako”, kazao je Belivuk te potom spomenuo i navodni sastanak s Vučićem koji se navodno dogodio u stanu voditeljice Katarine Šišmanović.

‘S Vulinom nisam htio surađivati jer se drogira’

“Glišić mi je rekao da oni znaju da ja dobro radim i da informacije imaju i preko moje susjede Šišmanović, koja je dobra prijateljica šefa. Vučić, Miljković i ja smo se vidjeli s njim, rekao je da nije dobro da se viđamo često i da s nama bude na vezi Aleksandar Vulin. Marko je to preuzeo na sebe, ja sam ga znao sa splavova, kada je dolazio vidno pijan”, rekao je Belivuk na sudu.









Također, istaknuo je i da nije htio surađivati s Vulinom, budući, kako tvrdi, on konzumira drogu.

“Znam da se drogira, vidjeli ste i sami kako pas na granici odmah skače na njega. Dugo sam radio na splavovima i znam kako izgleda kada se netko drogira”, rekao je Belivuk na sudu.