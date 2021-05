’S time smo završili i na to se više nikad ne smijemo vratiti’: HDZ-ovci osvojili Osijek, ’To je rezultat kojeg nikad nismo imali’

Autor: M.V.

Mladi HDZ-ovac Ivan Radić s više od 15 tisuća glasova postao je prvi gradonačelnik Osijeka iz redova HDZ-a. U prvom krugu, župan Osječko-baranjske županije postao je također HDZ-ovac, Ivan Anušić koji je s Radićem i dočekao rezultate izbora s kojima su zadovoljni i iz stranke. Čelnik HDZ-a, Andrej Plenković, čestitao mu je javno, a kako govori i Radić, i nazvao ga je.

“Idemo raditi. Cijelu kampanju smo govorili da je Osijeku potrebna suradnja, da Osijeku nisu potrebne svađe, podjele niti inat nego suradnja gradske, županijske i državne razine. To smo ostvarili, nema mjesta euforiji i idemo raditi čim to zakonske mogućnosti dopuste. Čuo sam se s gradonačelnikom Vrkićem i to će vrlo vjerojatno biti u petak. Idemo raditi, idemo na projekt”, rekao je novinarima.

Ističe dalje kako četiri godine vodi konstruktivnu politiku u Osijeku, da je bio oporba gradonačelniku, ali i da nikada nije išao ispod pojasa. “Smatram da takvim politikama u Hrvatskoj i gradu Osijeku nije mjesto. Nisam htio odgovarati na to jer građane ne zanimanju prepucavanja i svađe nego rezultati i projekti”, tvrdi pa najavljuje svoj prvi radni dan na novom radnom mjestu koji bi prema svemu sudeći trebao biti u idući ponedjeljak. “Treba okupiti prvo sve pročelnike i direktore gradskih poduzeća koje projekte imamo, dokle su došli, kad je njihova realizacija. Kad dobijemo uvid u njih krećemo u realizaciju tih i drugih projekata koje smo izložili u programu i za koje su nam građani dali povjerenje”, ističe.

HDZ-ov tim u Osijeku

Dobre rezultate prokomentirao je i Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije koji govori da s Radićem u timu radi od 2014. godine. “To je rezultat koji nikad nismo imali, i sada kada prvi puta od samostalnosti RH preuzimamo odgovornost za vođenje grada Osijeka”, ističe pa tvrdi kako je temelj politike koji planiraju voditi je prestanak inata, svađa i stavljanja interesa stranke ili pojedinca ispred interesa Slavonije. “S time smo završili i na to se više nikad ne smijemo vratiti. Krećemo u jedno novo razdoblje, novo vrijeme koje će pokazati da se može napraviti jako puno dobrih stvari”, zaključuje.