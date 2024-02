S plaćama ljudi na koje je država zaboravila postoji puno dublji problem: ‘Moramo biti oprezni’

Autor: Milan Dalmacija

Vlada je prošloga tjedna predstavila dvije uredbe kojima nastoji urediti plaće u državnoj i javnoj službi. Nastavak je to ranijih mjera povećanja plaća u javnom sektoru, koji bi trebao rezultirati rastom plaća zaposlenika u državnim i javnim ustanovama i tvrtkama za, kako je rekao premijer Andrej Plenković, ukupno 35 posto.

No, dio sindikata koji okupljaju zaposlene u državnom i javnom aparatu već je izrazio svoje nezadovoljstvo predloženim koeficijentima i načinom na koji će im se mijenjati plaća. Neki smatraju kako su dobili premale koeficijente, dok drugi dodaju da se u prijedlogu uredbi pojavilo ono što nije bilo dijelom ranijih pregovora s Vladom. Treba reći kako su, unatoč tome što uredbe obuhvaćaju 244.000 ljudi, neki izostavljeni.

Posebno se to tiče zaposlenika dječjih vrtića, odgojiteljica i ostaloga osoblja, koji su jedini unutar hrvatskog obrazovnog sustava prepušteni na upravljanje jedinicama lokalne samouprave, odnosno privatnim tvrtkama i vjerskim zajednicama. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) u školskoj godini 2020./2021. u Hrvatskoj su djelovala 1524 dječja vrtića i područna ureda uz još 173 druge ustanove u kojima se provode programi predškolskog odgoja. Od toga, država je osnivač jednog dječjeg vrtića, jednog područnog odjela i dvije ustanove za predškolski odgoj.

Nije svako povećanje isto

To znači da svaka jedinica lokalne samouprave, tvrtka ili vjerska zajednica sama za sebe može propisati iznos osnovice, ali i koeficijenata koji na kraju čine plaću vrtićkog osoblja. To je dovelo do dubokih nejednakosti na koje već godinama, pa i u ovom trenutku, upozorava Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju.

“S obzirom na to da gotovo svaki vrtić u Republici Hrvatskoj ima svoj način obračuna, odnosno svoj način formiranja odnosa koeficijenta i osnovice, koji umnoženi daju visinu plaće koja je propisana u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, moramo biti svi skupa oprezni u davanju informacija u javnosti. Složit ćemo se da 11 posto podizanja osnovice koja iznosi 500 eura i one koja iznosi 900 eura nije isto povećanje, pa isto tako nije isto kolika je visina koeficijentima s kojima se ta osnovica množi”, upozoravaju iz Sindikata.

Referirali su se na činjenicu da povećanje osnovice ili koeficijenata nikome u dječjim vrtićima ne donosi jednako povećanje, s obzirom na to da se plaće razlikuju, kako tvrde, od vrtića do vrtića. Tako, ističu, nije moguće uspoređivati prosječni rast koeficijenata u državnim i javnim službama od 13 do 14 posto i podizanje plaća odgojiteljicama u Zagrebu za 11 posto od 1. siječnja ove godine, uz dodatno povećanje od četiri posto od 1. srpnja.

Usporedbe su nemoguće

“Zagreb ima oduvijek bolje plaće i ostala materijalna prava nego sustav škola pa ti učinci nisu vezani i direktno komparativni, ako se uzme samo parametar ‘osnovica’. Plaća koju se podigne u Zagrebu za 11 posto je 30 posto veća nego u nekom drugom gradu ili općini koji je objavio da je podigao osnovicu u vrtiću za 17 posto. Javnost vidi samo brojke 11 i 17 – no to su polovične informacije”, ustvrdili su iz Sindikata, ponovno naglašavajući da u sustavu predškolskog obrazovanja gotovo svi imaju različite plaće, odnosno osnovice i koeficijente koji ih određuju.

Kako su zaposleni u sustavu predškolskog obrazovanja izvan skupa, kojem se plaće financiraju iz državnog proračuna i na kojeg se sve ranije i buduće odredbe oko plaća u državnoj i javnoj službi odnose, neće moći iznijeti svoje primjedbe. Naime, sindikatima je Vlada dala rok od dva tjedna da pošalju svoje primjedbe kako bi se ispravile eventualne nepravilnosti i nepravde.









“Načelo koje želimo napraviti je ispravak određenih nepravdi unutar sustava. Zato želimo povratnu informaciju naših socijalnih partnera kako bi konačan izgled i sadržaj uredbi bio dobar, pravedan i realan i omogućio veće plaće koje rastu bez presedana”, poručio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.