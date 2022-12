‘S NJIMA TREBA OPREZNO!’ Postali su nezaobilazna božićna dekoracija, no znate li koje je pravo značenje ‘kućnih patuljaka’ ili gnomova?

Autor: L.B.

Mogu se vidjeti u većini dućana koji prodaju božićne dekoracije, a i po domovima gotovo da su postali nezaobilazna pojava.

Naime, posljednjih nekoliko godina nordijski božićni patuljci ili gnomovi kao da su postali “obavezna božićna dekoracija”.

No, što zapravo znamo o njima?





Njihova funkcija bila je zaštita djece i životinja

Nastali iz skandinavskog folklora, spominju se kao “kućni patuljci”, koji su živjeli u kući ili ispod nje. Ova mala simpatična “bića” potječu iz Švedske, spominju se još u 16. stoljeću, a legenda kaže: “Ako ste dobri prema njima, vratit će vam istom mjerom!”.

Njihova “funkcija” je bila zaštita djece i životinja na farmi od nesreće i i zla, osobito noću, kao i donošenje sreće obitelji. Slatke srećonoše nazivaju se još Tomte ili Nisse, a ovi nestašni domaći duhovi, prema nordijskoj predaji, odgovorni su za zaštitu i dobrobit seoskog imanja.

View this post on Instagram A post shared by Nordic Gnome® Artisan (@nordikatja)









Žive u šumama skandinavskih zemalja, a za razliku od Djeda Mraza, prema predaji koriste ulazna vrata. Pretpostavlja se da ih je kreirala ljudska mašta, kako bi se ljudi osjećali manje usamljenima tijekom dugih i hladnih zimskih dana.

Prirodno je da stare elemente zamjenjuju novi

Ove patuljke, kao što već znamo krase duga brada i mali nosić koji viri ispod šiljaste kape. Oči im se ne vide, a u božićnim su dekoracijama stekli status poput već kultnog Orašara, koji je božićni hit već godinama. Najpopularniji gnomovi su oni na kojima prevladavaju crvena, bijela te siva boja.







View this post on Instagram A post shared by Nordic Gnome® Artisan (@nordikatja)

Radilo se o gnomovima ili Orašarima, definitivno nisu dio naše božićne tradicije, a kakav je stav Crkve prema njima kazao je za Slobodnu Dalmaciju don Ante Žderić.

“U našem društvu zadnjih godina je vidljivo da se pojavljuju novi elementi koji do sada nisu bili prisutni niti u tradiciji, niti u suvremenoj kulturi. Tako i pojava Halloweena koji se obilježava u vremenu proslava blagdana Svih svetih i Dušnog dana, kao i obilježavanje Božića ukrašavanjem i pojavom likova poput patuljaka, gnomova, orašara i sličnih. Primjetno je da oni na neki način pokušavaju nadomjestiti elemente tradicijske kulture koja je obilježavala ova vremena, dakle vrijeme Svih svetih, došašća i božićnog vremena. No, prirodno je da stare elemente zamjenjuju novi, tako je bilo početkom 20. stoljeća i s običajem kićenja bora, koji je u Hrvatsku došao preko Austro-Ugarske”, kazao je.

View this post on Instagram A post shared by Nordic Gnome® Artisan (@nordikatja)

‘S tim ukrasima treba oprezno, jer bit Božića je rođenje Isusa Krista’

On tvrdi i da današnje kuglice na borovima simboliziraju plodove te ističe kako je crkva na to blagonaklono gledala jer je povezala taj običaj s Božićem. Dodaje i da novi kulturološki elementi kao što su slavljenje Halloweena i pojava patuljaka, gnomova i orašara u došašću i božićnom vremenu imaju porijeklo u mitologiji zapadne Europe.

“Ti elementi sami po sebi nisu loši, ako bismo ih mogli ukomponirati u hrvatsko društvo i kulturu. Međutim, treba gledati šire. Orašari, gnomovi i patuljci se nameću kao nadomjestak za jaslice. U tom smislu to nije dobro. Zato s tim ukrasima treba oprezno, jer bit Božića je rođenje Isusa Krista, a ne u gnomovima ili patuljcima ili orašarima ili kićenju bora. Nije to loše ako ne zamjenjuje događaj proslave otajstva Isusa Krista, koji je zapravo temelj tog elementa proslave Božića. Ako imamo Božić bez Isusa Krista, tj. bez Boga, onda bi to bila proslava rođendana bez slavljenika” – komentirao je don Ante Žderić.