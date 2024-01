S Islanda dolaze zastrašujuće snimke, vatra guta kuće: ‘Ovo je najgori mogući scenarij’

Stanovnici islandskog grada Grindavik po drugi put u mjesec dana moraju bježati iz svojih domova zbog vulkana. Vulkan je jučer počeo izbacivati lavu prema ovom gradiću koji broji 3 800 stanovnika.

Direktor civilne obrane, Vidir Reynisson, opisao je ovaj scenarij kao najveći mogući, unatoč mjesecima priprema. Naime, prije prve erupcije u prosincu sjeverno od Grindavika izgrađene su prve brane. Nažalost, dogodilo se ono najgore i glavni tok lave izašao je iz tih barijera, a unutar njih se pojavila nova pukotina.

Jedna od opcija koja se razmatra je upotreba pumpi za hlađenje lave morskom vodom kako bi se ograničila šteta koju nanosi lava prenosi SkyNews. Islandski meteorološki ured (IMO) objavio je da je probijanje brana na nekim mjestima omogućilo da lava dođe do grada, nakon čega su se neke kuće i zgrade zapalile.

Iceland,

Lava is covering an entire town

The town of Grindavik,to the outskirts of which lava is already approaching.

Dozens of houses in the city have already caught fire,people are urgently evacuated. pic.twitter.com/SGn9E9AaIe

— Truthseeker (@Xx17965797N) January 15, 2024