S GNUŠANJEM ODBIJAM OPTUŽBE: ‘Oporba nije iskoristila bolest pokojnog Tuđmana da sruši kvorum o glasanju Zakona o obnovi’

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić rekao je kako kod predsjednika Vlade Andreja Plenkovića primjećuje neku vrstu “infaltilne agresije”. Naime, kako je istaknuo, premijer prvo upire prstom u novinare, a potom i u saborske zastupnike jer je shvatio “da mu se svi u Saboru ne divimo”.

Osvrnuo se i na njegovu izjavu o Banovini kada je rekao da “Mostovci okreću leđa Banovini”, a ustvari “uhljebljuje svoje uhljebe u HGK”. Na komentar da je on ispod moralnih kriterija, Raspudić je naglasio kako je jedini “koji je bio ispod moralnih kriterija predsjednik Sabora Gordan Jandroković“.

“Naš prijedlog je bilo ukidanje obveznih članarina za HGK. Stekli su se svi uvjeti za glasanje, no Jandroković je samovoljno to odlučio ne uvrstiti u glasanje. Po toj točki Plenković nije imao većinu”, rekao je Raspudić na N1.

Dodao je kako je premijer rekao da “Jandroković ima pravo to napraviti kada je vidljivo da nisu stečeni uvjeti”.

“Riječ je o prvom čitanju, a to bi ionako išlo u drugo čitanje. To nije dobra praksa. Predsjednik Sabora služi da vodi raspravu, a ne docira i kritizira saborske zastupnike i ponaša se kao što se on ponaša – to će ići kada ja odlučim da će ići na glasanje. Prvi spin njihov je da smo mi tu nešto napravili, ali oni su to ustvari napravili. Što se tiče obnove, mnogo toga se može napraviti i prije donošenja zakona, a to je vidljivo na primjeru Zagreba nakon potresa”, istaknuo je Raspudić.









Objasnio je to na primjeru Zagreba. Naime, kao što je rekao “kao što u Zagrebu mjesecima ne rade ništa nakon potresa, a sada možda koriste i Fond za obnovu Zagreba da bi vodeća osoba bila njihov kandidat za gradonačelnika”.

Ponovno se osvrnuo na glasanje o ukidanju obaveznog članstva u HGK. Pritom je naglasio kako je vidljivo da je “Hrebak nestao”. “On gradi svoju političku karijeru pa nakon toga odbija glasati. Vidjet ćemo hoće li ga slomiti. Predstoje mu lokalni izbori u Bjelovaru. Kod Čačića dolazi do zaokreta, čuo sam da je napao naš prijedlog. A on je 2009. izgovorio kako je ‘HGK parazit’. Ja to nikada ne bih rekao. Uvjeren sam da u Komori postoje ljudi koje časno rade svoj posao, ali članstvo mora biti dobrovoljno. Ako je i od Čačića, previše je”, rekao je Raspudić.

Kritizirao je HDZ ističući kako “oni znaju da je ovo samo početak ‘demontaže krakova koji hrvatsko društvo u cjelini drže zarobljenim'”.









“Kod Čačića se događa drastična promjena i to u roku od 24 sata. Moguće je da su njega na neki način ‘slomili’, a vidjet ćemo što će biti s Hrebakom”, istaknuo je.

Na upit o tome kako komentira optužbe da je oporba “iskoristila bolest pokojnog Miroslava Tuđmana da sruše kvorum”, Raspudić je odgovorio da te “optužbe s gnušanjem odbacuje”.

“Miroslav Tuđman je bio jedan fini gospodin od kojeg smo mi mlađi mogli puno naučiti i stoga ovakve optužbe smatram morbidnima. Plenkovićev je problem to što je napravio tanku nategnutu većinu. Ovakva trgovačka koalicija dovodi ga u situaciju da će vrlo često netko drugi zbog bilo kojeg razloga izostati. Stoga su optužbe prema meni zbog pokojnog Miroslava Tuđmana morbidne i ponavljam da ih s gnušanjem odbijam”, zaključio je Raspudić.