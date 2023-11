S dečkom se preselila u Beograd, pa ostala u šoku: ‘Ne znam kako uopće postoji takvo pravilo’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Elizabeth, Ruskinja koja se na TikToku zove Lizza_tar, podijelila je sa svojim pratiteljima niz videa o svom životu u Srbiji, točnije Beogradu, gdje se preselila sa svojim dečkom.

“Ako me netko pita kako se Srbi ponašaju prema Rusima, pustit ću mu ovaj video”, napisala je uz video iz teretane u kojem u pozadini svira ruska pjesma, što ju je, čini se, posebno oduševilo.





Ugodno se iznenadila

Sa svojim pratiteljima je podijelila i neke druge stvari koje su je ugodno iznenadile kada je došla u Srbiju.

“Prvo što me je iznenadilo je broj ljudi koji znaju engleski jezik, odnosno sveukupno poznavanje engleskog jezika ovdje je odlično. Uspjela sam se razumijeti s oko 80 posto ljudi s kojima sam razgovarala. Osobito mladi, oni toliko tečno govore engleski da bi se moglo pomisliti da im je to materinji jezik. Ova stvar je toliko drugačija od Turske, gdje sam živjela i gdje je bilo teško pronaći nekoga tko zna makar i osnovnu razinu engleskog. A što se Rusije tiče, tamo samo mladi solidno govore. Pa Srbi, koja je vaša tajna?”, upitala je na kraju svog videa.

Posebno hvali hranu, kaže da joj je burger “baš ukusan”, a čini se da su joj i cijene ok. Liz je otkrila koliko ona i njen dečko mjesečno troše na hranu u Beogradu.

Za hranu potrošili 385 eura

“Kupujemo uglavnom u velikim marketima, tamo kupujemo osnovne stvari na tjednoj bazi, ali svakako ako želimo neki slatkiš ili nešto, odemo i u obližnji dućan.

” Tako smo za ovaj mjesec potrošili 45.500 dinara, što je oko 385 eura za dvije osobe”, izračunala je.









S druge strane, loše dojmove pokupila je – na pješačkom prijelazu.

“Ono što me šokiralo je da u Srbiji, kada prelazite ulicu kao pješak, automobili mogu prijeći s vama, doslovno proći pored vas. To se odnosi na situaciju kada automobil treba skrenuti lijevo ili desno, a pješaci imaju zeleno svjetlo. Meni je to kaotično. Kako i pješaci i automobili mogu imati zeleno svjetlo? Uglavnom vozači stanu, ali ima i onih koji te ne žele primijetiti, ne znam kako uopće postoji takvo pravilo?!“, objasnila je Elizabeth.