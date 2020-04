RUŽA ŽESTOKO O STOŽERU: ‘Neka napravi Beroš ovo, e onda će biti heroj’! U igri su nepoštene namjere Stožera i HDZ-a!

Autor: Dnevno

Zabranu rada nedjeljom za Dnevno je komentirala europarlamentarka Ruža Tomašić. Poručila je kako je ovo proračunata politička odluka stožera civilne zaštite kojeg HDZ koristi u predizborne svrhe.

Na pitanje je li zadovoljna odlukom, kaže da načelno podržava da nedjelja bude neradni dan, ali smatra da je ovo politička odluka stožera.

“Znate što, bila bih zadovoljna da je ova odluka donesena u nekim drugim uvjetima. Iako se radi o privremenoj mjeri, ovo mi djeluje kao čisto skupljanje poena. Mislim da namjere u ovom slučaju nisu poštene“, govori nam Ruža Tomašić i poručuje kako HDZ koristi stožer civilne zaštite u predizborne svrhe. “Mislim da je odluka donesena upravo u predizborne svrhe. Bojim se da je to spin i strategija za izbore. Na kraju krajeva, zašto stožer o tome odlučuje? O tome hoće li se raditi nedjeljom ili ne, ne bi trebao odlučivati stožer. Što, koronavirus može se dobit samo nedjeljom? Nedjeljom moramo biti zatvoreni, a sve druge dane ugroze nema i može se. To je samo predizborna kampanja i ništa drugo.”

Tomašić nam otkriva kako se HDZ-u doista žuri raspisati izbore. “Koliko ja čujem, ti izbori bi mogli biti već početkom sedmog mjeseca, vjerujem da je to moguće. To bi moglo ovisiti i o tome u kojoj fazi će biti predsjedanje Hrvatske EU”.

O tome bi li se takva strategija mogla obiti HDZ-u o glavu, Ruža Tomašić kaže kako nije sigurna u to. Uputila je i kritiku Berošu i Božinoviću. Zašto Beroš i Božinović drže konferencije svaki dan?

“Većina medija u njihovim je rukama. Na HDZ-u i stožeru je veliki fokus. Vidite da su oni sad heroji. Da sam ja na mjestu Beroša, ja ne bih svako malo bila na pressicama nego bih išla od bolnice do bolnice da vidim gdje su problemi i kako se mogu riješiti. To bi trebao biti njegov posao! E onda bi on bio nekakav heroj. A isto tako i ministar unutarnjih poslova Božinović. Odi okolo, ako si ministar unutarnjih poslova, onda budi to. Ima tko držati pressice, za to služe glasnogovornici”, zaključuje Ruža Tomašić.

Što se tiče rada nedjeljom, upravo je danas, gostujući na N1 televiziji, ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, rekao kako o tome puno ne zna.

“Produljili smo radno vrijeme trgovina. Ali sad je ispalo da se najviše kupuje nedjeljom. Moje osobno iskustvo mi kaže da ne idem baš nedjeljom u dućan. Mislim da nema baš puno ljudi nedjeljom u dućanima. Mislio sam da će se ljudi tijekom šest dana opskrbiti pa da ne moraju ići nedjeljom u dućane”, rekao je Capak.