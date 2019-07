RUŽA EKSKLUZIVNO ZA DNEVNO OTKRIVA VELIKI PLAN ‘Okupit ćemo sve desne stranke u široku koaliciju’

Autor: Alksandar Ajdarić

Iako do sada nije bilo sigurno hoće li se okupiti široka desna koalicija, poglavito ona koju bi vodili Suverenisti i Neovisni za Hrvatsku, sada su sve sumnje otklonjene – ići će se na okupljanje desnih stranaka koja će, kao široki blok, biti i najveći protukandidat HDZ-u i SDP-u na idućim parlamentarnim izborima. Informaciju o okupljanju desnih stranaka nam je iz Bruxellesa potvrdila čelnica bloka Suverenista, Ruža Tomašić u ekskluzivnom razgovoru za Dnevno.

Nazvali smo članicu Hrvatske konzervativne stranke, Ružu Tomašić koja je u Europski parlament ušla zahvaljujući preferencijalnim glasovima birača. Cijeli dan je imala sastanke, no izdvojila je malo vremena za nas.

Razgovarali smo o nedavnim događanjima oko izbora predstavnika EU tijela, previranjima u saboru i, posljednje, i najzanimljivije, o naporima hrvatskih konzervativaca da se u širokoj koaliciji probiju u sabor sa što više mandata, možda i do vladajuće većine.

Kako ste vidjeli ova višednevna natezanja pučana, socijalista, liberala i ostalih za funkcije u europskim tijelima?

To je bila čista trgovina. I na placu bi se pristojnije dogovorili. Mene i kolege su izabrali izravnim glasovima, a čelne ljude izvršnih tijela EU su, kako vidimo, izabrali trgovinom jakih klubova parlamentu. To znači da su nametnuti, a ne izabrani.

Na što ili koga konkretno mislite?

Mislim na pučanina Webera koji je bio vodeći kandidat, i onda su taj institut Spitzenkandidata u posljednji čas ukinuli kako bi iznjedrili svoje kandidate. On je govorio kako treba vratiti moć Europskom parlamentu. I to je bila dobra poruka. A što će biti dalje, treba vidjeti.

Kako komentirate novu predsjednicu Europske komisije, Von der Leyen?

Čula sam da ima mnogo putra na glavi. A čujem i da će joj njemački mediji u narednim danima mnogo toga privatnog izvući van. No, to je već stvar novinara.

Što će biti s položajem Hrvatske u novim okolnostima Europske unije?

Ne znam, koliko si samo napravimo, koliko se sami izborimo. Meni je trenutno jedna od bitnijih stvari hoćemo li imati povjerenika iz Hrvatske, koji je do sada bio Neven Mimica (Europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoja, op.a.). Tek sada idu izbori i za te pozicije.

Koliko je Hrvatska prosperirala od Europske unije, evo sad već šest godina od članstva?

Nešto smo povukli, ali i dosta platili u članarine. U plusu smo, ali zanemarivom. U uredima koji rade na povlačenju novca, vlada nije okupila najbolje ljude.

Vratimo se na domaću politiku. HNS traži ostavku Kuščevića… hoće li biti prijevremenih izbora?

Vladajućima je već odavno ljestvica do poda. Po mojem mišljenju HNS i bandićevci će se presložiti jer Plenkoviću treba stabilna vlada. Moram vas podsjetiti da Hrvatska od iduće godine predsjeda Europskom unijom. I samo zbog toga si ne smiju dopustiti velike potrese u vladi.

Ipak mi niste spomenuli Kuščevića….

Svi oni su imali koristi od politike, ali tu ima i žrtvenih janjadi. Koga će sada izabrati za žrtveno janje, vidjet ćemo. Zadnjeg kojeg pamtim je Mije Crnoja iz Oreškovićeve vlade.

Najzanimljivije pitanje sam ostavio za kraj. Dosta ljudi se razočaralo što na europske izbore niste izašli u širokoj desnoj koaliciji. Prije svega tu mislim na Brunu Esih, odnosno Neovisne za Hrvatsku…



Uvjet je i ranije bio da se okupimo radi parlamentarnih izbora. Europski izbori su bili testiranje snaga. Da, ići ćemo na okupljanje najšire desne koalicije, uključujući i Neovisne za Hrvatsku. Sve ću odraditi za to. Desna široka koalicija bi bio izbor narodne volje. Čekala sam da vidim hoću li ući u Europski parlament, a sada se može otvoriti opcija okupljanja desnih stranaka u Hrvatskoj. Konačna odluka je, naravno, na predsjedniku Hrvatske konzervativne stranke, Marijanu Pavličeku (i dogradonačelnik Vukovara, op.a.), ali sve ide u tom smjeru. Ponavljam, to bi bila odluka naroda. Narod bez vjere nema volje izaći na izbor, a bez toga nema promjena.

Miroslav Škoro?

Da, on je moj kandidat.

