RUSKO-SRPSKA ŠPIJUNSKA AFERA TRESE SRBIJU? Brnabić potvrdila: ‘Predsjednik Vučić je naložio vojnosigurnosnoj agenciji da istraže slučaj!’

Autor: I.Br.

Srpska Bezbednosno-informativna agencija (BIA) potvrdila je autentičnost snimke, na kojoj ruski obavještajac Georgij Kleban daje novac navodno visokopozicioniranom srpskom ugledniku, javlja Blic.

Nakon što je snimka izašla u javnost, oglasila se i srpska predsjednica Vlade, Ana Brnabić, koja je izjavila da se VBA bavi mogućom špijunskom aferom, u kojoj ruski špijuni vrbuju srpske agente, te da će kasnije danas imati više informacija o slučaju.

“Razgovarala sam s predsjednikom Vučićem, on je naložio Vojno-sigurnosnoj agenciji (VBA) da ispitaju slučaj. Još nemamo sve podatke, no ukoliko se ispostavi da je sve istina, onda će to biti ozbiljno pitanje i problem za nas”, kazala je Brnabić za “Blic”.

Kada je riječ o drugom čovjeku sa snimke, iz BIA-e kažu da na tom slučaju intenzivno rade VBA i sve ostale sigurnosne službe, uključujući i samu BIA, kako bi svi relevantni podaci biti postupni državnom vrhu, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Ministar obrane Aleksandar Vulin rekao je da Vučić “prikuplja informacije”, a očekuje da tijekom sutrašnjeg dana pozove i okupi sve šefove obavještajnih i protuobavještajnih službi, kao i načelnika Glavnog stožera Vojske Srbije.





Blic je u današnjem tiskanom izdanju objavio da je na snimci, postavljenoj na Youtube 17. studenog, ruski diplomat i pripadnik ruske vojne obaveštajne službe Georgij Kleban, koji jednoj osobi, navodno srbijanskom agentu i visokopozicioniranom dužnosniku Srbije, predaje omotnicu s novcem.