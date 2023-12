Postojanje Rusije bez suvereniteta jednostavno je nemoguće. Glavni zadatak je jačanje suvereniteta Rusije. Mir ćemo postići tek kad ostvarimo ciljeve, a oni se nisu promijenili. Moramo denacificirati Ukrajinu i pobijediti. Ona je oduvijek bila proruska, ali su se umiješali Amerikanci i potpiruju sukob. Njihovo oružje, kao i oružje Zapada, neće vječno dolaziti besplatno u Ukrajinu, koja svojim postupcima ide prema samouništenju.

Tako je ruski predsjednik Vladimir Putin započeo svoje godišnje obraćanje u kojem je sipao već sada svoje klasične optužbe prema Zapadu, dok je s druge strane veličao svoje uspjehe. Hvalio se tako rastom BDP-a za 3,5 postom, kao i time da će od 1. siječnja plaće rasti u prosjeku 18 posto. A njegove priče oko Ukrajine, koka se čini, Ruse se nisu toliko dojmile te su mu oni postavili konkretna pitanja iz svakodnevnog života. Poput zašto su jaja skupa i kada stvarnost u Rusiji neće biti drugačija od onoga što se govori na televiziji.

Putin se čak ispričao ruskoj umirovljenici zbog cijene jaja i inflaciji u zemlji. Kazala je da se cijena deset jaja popela na 220 rubalja, dok se cijena kilograma pilećih prsa više nego udvostručila sa 165 na 350 rubalja.

“Molim vas, imajte milosti prema umirovljenicima, mi nemamo milijunske mirovine. Molim vas učinite nešto u vezi s tim. Nije dobro što ovo radite samo jednom godišnje, trebali biste to činiti tri puta godišnje”, kazala je umirovljenica.

Putin je, javlja Sky, odgovorio da je razgovarao s ministrom poljoprivrede o cijenama jaja, koji je rekao da je sve u redu. Rast plaća je potaknuo potražnju, rekao je predsjednik. “To je vrlo tražena. Ja ih volim jesti na oko. Mogao bih pojesti deset komada za doručak, no, dogodilo se da je bilo veće potražnje, međutim proizvodnja nije[povećana”, odgovorio je Putin.

While Putin is continuing his fairy tales about Ukraine, Russians are asking real questions:









"Why does a tray of eggs cost 550 rubles in Dagestan?"

"Mister President, when will the reality in Russia not be different from what is told on television?"

"Why is your reality… pic.twitter.com/rSjy85stHT









— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 14, 2023