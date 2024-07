Ruski oligarh poslao jezivo upozorenje: ‘Kaos je opasno oružje, sjetite se Jugoslavije’

Autor: B. D.

Andrej Meljničenko, ruski oligarh koji je pod sankcijama zbog rata u Ukrajini i veza s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dao je intervju američkom voditelju Tuckeru Carlsonu u kojem je govorio o ratu, sankcijama, nuklearnoj prijetnji i nizu drugih vanjskopolitičkih tema.

Andrej Meljničenko, inače u Srbiji poznat kao srpski zet zbog braka s bivšom manekenkom i članicom grupe “Models” Sandrom Meljničenko, tvrdi da je pod sankcijama samo zato što je “bogati Rus”.

“Pojedine zapadne zemlje su mi počele uvoditi sankcije. Sankcija znači da je vaša imovina u osnovi zaplijenjena i kao rezultat toga postoji rizik od oduzimanja. Nakon toga, bilo koje tvrtke ili tvrtke s kojima ste povezani, ako posluju na Zapadu, ta se operacija u osnovi ne može nastaviti, tako da ne možete poslovati u zapadnim zemljama koje primjenjuju sankcije. I treće, zabranjeno mi je posjećivati ​​zapadne zemlje”, opisao je oligarh.

‘Sankcioniran sam jer sam bogati Rus’

“Obično su sankcije usmjerene na pojedince, ljude. Tako će, primjerice, ciljati na političare ili vladine dužnosnike ili osobe koje promiču određene vrste nasilja itd. Pa to je razumljivo. Dakle, svrha ovih sankcija je natjerati ljude da promijene svoje ponašanje. Oni prestaju raditi to što rade, pa je to i svrha ovih sankcija”, objašnjava Rus.

“A postoji i treća vrsta sankcija. Ove sankcije se ne primjenjuju jer ste učinili nešto loše. Oni su primjenjivi zbog toga tko ste vi. Dakle, tako to funkcionira. Primjenjivi su na određenu klasu ljudi. U mom slučaju nisam sankcioniran jer sam nešto krivo napravio. Sankcioniran sam zbog toga što jesam. A ja sam bogati Rus. Zbog toga sam sankcioniran”, naveo je Meljničenko.

Govorio je i o utjecaju rata u Ukrajini na Rusiju i Ruse. “Kako je rat utjecao na Rusiju? Loše, na jedan način, jer je puno razaranja. To je tragedija. To je svakako tragedija za ruski narod. I tako je to utjecalo. Ako me pitate za gospodarstvo, dobro, gospodarstvo ide puno bolje nego što su mnogi stručnjaci očekivali”, rekao je.









‘Što bi se dogodilo kad bi Putin nestao?’

Tucker Carlson ga je pitao što bi se dogodilo u Rusiji kada bi “Putin nestao”. “Nered. Nered. To bi povećalo razinu neizvjesnosti. Kao i u svakom sustavu koji je fundamentalno vrlo centraliziran, i Rusija je u posljednjem desetljeću postala vrlo centraliziran sustav. Dakle, sve neočekivane promjene samo će dodati kaos. Mislim da je to vrlo loš scenarij i ne želim o tome ni razmišljati. Kaos je vrlo opasno oružje. Dakle, kada se to oružje koristi, stvara se nestabilnost u sustavu.

“Kada je prije 30 godina nastao kaos, recimo, u Afganistanu, ili u Iraku, ili u Jugoslaviji, koliko je vremena trebalo da se uspostavi stabilnost na istim mjestima”, podsjetio je.

Meljničenko se osvrnuo i na odnose Kine i Rusije. “Kina je zemlja s ogromnom trgovinskom razmjenom u odnosu na veličinu našeg gospodarstva. To je zemlja s vrlo dugom kopnenom granicom. Dakle, Kina je definitivno svjetska velesila u usponu. Vjerojatno sada možemo računati samo na dvije velesile”, zaključio je.