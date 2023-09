Ruski ministar otkrio do kada će trajati rat u Ukrajini: ‘Ostvarit ćemo zacrtane ciljeve’

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu iznio je predviđanja o trajanju sukoba u Ukrajini, nagovještavajući da bi situacija mogla potrajati barem do 2025. godine. Izjavio je da će specijalna vojna operacija biti u tijeku najmanje do te godine, naglašavajući važnost dosljedne provedbe strategija i planova aktivnosti.

“Dosljednom provedbom mjera i planova aktivnosti do 2025. godine ostvarit ćemo zacrtane ciljeve”, rekao je Šojgu.

The “special military operation” in Ukraine will last at least until 2025 – Shoigu.





“Consistent implementation of measures and activity plans until 2025 will allow us to achieve the goals we set.”

