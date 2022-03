RUSKI KONVOJ IDE PREMA KIJEVU, MARIUPOLJ OKRUŽEN: Najavljen prekid vatre, Putin ima novi popis: ‘Imate dva dana!’

Autor: Dnevno

Trinaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. U zemlji se i dalje vode teške borbe, a broj izbjeglica koje bježe od rata u Ukrajini bi uskoro mogao porasti na preko 1,5 milijuna ljudi, objavila je UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski i dalje od Amerikanaca traži zabranu leta nad Ukrajinom, a NATO s druge strane to odbija. Čeka se nova runda pregovora. Rusija je poručila Ukrajini da je spremna zaustaviti svoju ofenzivu “odmah” ako Kijev ispuni popis uvjeta. Zapadni obavještajni dužnosnici očekuju da će Rusija povećati tempo i snagu napada na ključna središta, uključujući glavni grad Kijev. Razvoj događaja u Ukrajini pratite na Dnevno.hr.

22:30 RT osporava zabranu emitiranja na području EU-a

Ruski državni medij Russia Today podnio je žalbu drugom najvišem sudu EU-a zbog zabrane emitiranja u Europskoj uniji, objavila je televizija pod kontrolom Kremlja na Twitteru. EU je zabranu uvela prošlog tjedna, optužujući RT za sustavno dezinformiranje o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Zbog sankcija operateri u Europskoj uniji neće smjeti emitirati ili na neki drugi način doprinositi širenju bilo kojeg sadržaja RT-a.

22:05 Multinacionalne kompanije udaraju u Rusiji, sada poslovanje zaustavlja i Coca Cola

Tvrtka Coca-Cola priopćila je da obustavlja svoje poslovanje u Rusiji. To je posljednji u nizu poznatih zapadnih brendova koji su zaustavili svoj rad u toj zemlji, nakon sličnih današnjih najava iz McDonald’sa i Starbucksa. “Naša srca su s ljudima koji trpe posljedice ovih tragičnih događaja u Ukrajini”, stoji u priopćenju Coca-Cole.

22:00 IAEA izgubila kontakt sa sustavima za kontrolu u Černobilu

Sustavi koji prate nuklearni materijal u skladištima radioaktivnog otpada u nuklearnoj elektrani u Černobilu, koju su prošli mjesec zauzele ruske snage, prestali su slati podatke Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA), objavila je u utorak ta UN-ova agencija. “Glavni direktor …. rekao je da je izgubljen daljinski prijenos podataka iz sustava za praćenje sigurnosti u Černobilu NPP”, priopćila je IAEA.

21:35 Izraelski premijer razgovarao s Putinom i Zelenskim

Izraelski premijer Naftali Bennett u utorak je odvojeno razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U tweetu, Zelensky je rekao da je zahvalio Bennettu “na naporima Izraela u posredovanju. Razgovarali su o načinima okončanja rata i nasilja.”

Talked to @naftalibennett. Thanked for Israel’s mediation efforts. Discussed ways to end the war and violence. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022









U priopćenju Kremlja o pozivu navodi se da su Izraelci inicirali poziv i da su dvojica čelnika “razgovarali o različitim aspektima situacije s ruskom specijalnom vojnom operacijom za zaštitu Donbasa. Vladimir Putin podijelio je svoju ocjenu treće runde razgovora između ruske delegacije i predstavnika Ukrajine održane 7. ožujka u Bjelorusiji”.

Izrael do sada nije dao nikakva očitanja ili izjave o pozivima. Posljednji krug razgovora dolazi tri dana nakon što je Bennett u subotu iznenađujuće otputovao u Moskvu gdje je proveo tri sata s Putinom. Bennett je sljedećeg dana rekao da će Izrael nastaviti pomagati u posredovanju “čak i ako šansa nije velika”.

21:10 Rusija najavila nove humanitarne koridore za srijedu ujutro









Ruske snage zaustavit će vatru u srijedu u 8 sati po srednjoeuropskom vremenu i spremni su osigurati humanitarne koridore kako bi ljudi mogli napustiti Kijev i još četiri grada, objavila je u utorak agencija Tass citirajući visokog ruskog dužnosnika. Informacija o koridorima iz Kijeva, Černihiva, Sumija, Harkiva i Mariupolja bit će proslijeđena zamjenici ukrajinskog premijera Irini Vereščuk, dodao je dužnosnik. Civili su prvim humanitarnim koridorima uspjeli proći u utorak ujutro, prije svega iz Sumija na sjeveroistoku, od kuda su krenula dva konvoja tijekom dana. Gotovo 3500 civila evakuirano je u utorak iz Sumija za vrijeme prekida vatre. Evakuacije se odvijaju i iz Kijeva, piše agencija France presse.

20:35 Njemačka: Zabrana ruskih energenata gurnula bi zemlju u kaos

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock u utorak je opravdala odluku Berlina da ne zabrani uvoz ruske nafte kao odmazdu za invaziju na Ukrajinu, rekavši da bi to gurnulo Njemačku u kaos što bi prije bila pobjeda nego poraz za Kremlj, javljaju agencije. Da Njemačka vjeruje da bi zabrana uvoza okončala rat, to bi učinila. Ali ne vjeruje, rekla je. Njemačka je ovisna o Rusiji za trećinu uvoza nafte, što je puno veća ovisnost od SAD-a koji je ranije objavio embargo na uvoze ruskih energenata. “Kada bismo to odmah zabranili, sutra se više u Njemačkoj ne bismo mogli kretati”, rekla je. Dodala je da ključni radnici poput učitelja ili medicinskih sestri ne bi mogli doći na posao a problem bi bila i struja.

20:30 Poljska spremna besplatno transferirati svoje borbene avione MiG 29 američkoj vladi

Poljska je u utorak priopćila da je spremna poslati — odmah i besplatno — sve svoje borbene zrakoplove MiG-29 u zračnu bazu Rammstein američkog ratnog zrakoplovstva u Njemačkoj i staviti ih na raspolaganje Washingtonu kako bi ih dostavio Ukrajini, navodi priopćenje poljskog ministarstva vanjskih poslova.

“Istodobno, Poljska traži od Sjedinjenih Država da nam dostave rabljene zrakoplove s odgovarajućim operativnim sposobnostima. Poljska je spremna odmah utvrditi uvjete kupnje aviona”, dodaje se. Poljska vlada je u priopćenju pozvala “druge NATO saveznike – vlasnike mlaznjaka MIG-29 – da djeluju na isti način”.

20:15 Pentagon: Novi ruski konvoj napreduje prema Kijevu

Sjedinjene Države u utorak su objavile da iz pravca sjeveroistoka prema Kijevu ide novi ruski konvoj, dok onaj koji se sa sjevera približavao ukrajinskoj prijestolnici stoji već nekoliko dana. “Želim vam obratiti pažnju na činjenicu da oni počinju pokušavati napredovati prema Kijevu sa sjeveroistoka”, rekao je novinarima visoki dužnosnik ministarstva obrane. “Procjenjujemo da su oko 60 kilometara udaljeni od grada”, precizirao je, ali nije mogao reći koliko je u konvoju vozila. Po tom dužnosniku Pentagona, Rusi su “frustrirani” jer njihovo napredovanje sa sjevera prema Kijevu već nekoliko dana nije zabilježilo veći napredak zbog ukrajinskog otpora, logističkih problema i opskrbe.

19:30 Putin napravio novi popis

Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je da se do kraja 2022. ograniči i zabrani izvoz i uvoz određenih proizvoda i sirovina, piše agencija Tass. ”Osigurati do 31. prosinca 2022. primjenu sljedećih posebnih gospodarskih mjera: zabrana izvoza izvan teritorija Ruske Federacije i/ili uvoza na teritorij Ruske Federacije proizvoda i/ili sirovina u u skladu s popisima koje je utvrdila Vlada Ruske Federacije”, stoji u dokumentu. Planirano je da se na ostalim listama definiraju proizvodi čiji će uvoz i izvoz biti ograničeni. Vladi je naloženo da u roku od dva dana utvrdi popise stranih država na koje će te odluke utjecati.

19:00 Popustio i veliki lanac brze hrane

I McDonald’s je objavio da privremeno suspendira rad svojih 850 restorana u Rusiji, javlja Associated Press.

18:44 Kijev se se priprema za ruski napad

U glavnom gradu Ukrajine postrojbe teritorijalne obrane utvrđuju svoje položaje na sjevernom, zapadnom i istočnom ulazu u grad. Kako piše Ukrajinska Pravda, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, general Mikola Žirnov je rekao: “Za neprijatelja glavni grad ostaje cilj broj jedan za zauzimanje. Naša teritorijalna obrana u Kijevu nastavlja jačati svoju poziciju. Postavljamo baze i barijere na svim linijama obrane. Svakim danom naše oružane snage dobivaju još više oružja i borbene opreme.”

Prema generalovim riječima, glavni napori teritorijalne obrane usmjereni su na pripremu za opsadu i odbijanje ruskih osvajača pod bilo kojim okolnostima. Unatoč pripremama za moguć prodor neprijatelja u grad, tvrtke za kritičnu infrastrukturu i dalje djeluju u glavnom gradu, a lokalne vlasti nadziru isporuku zaliha supermarketima, veterinarskim trgovinama i ljekarnama.

18:35 Ruska vojska izolirala Mariupolj

Grad Mariupolj na jugu Ukrajine sada su “izolirale” ruske snage, iako još uvijek bombardiraju grad i nisu u Mariupolju “na bilo koji značajan način”, rekao je visoki američki obrambeni dužnosnik. CNN je ranije objavio da su stanovnicima Mariupolja danima isključeni voda i struja.

18:25 Johnson: Ukrajinci svojom hrabrošću nadahnjuju milijune

U odgovoru na govor ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog zastupnicima britanskog parlamenta, britanski premijer Boris Johnson kaže da obični Ukrajinci svojom hrabrošću nadahnjuju milijune. Kaže da su Ujedinjeno Kraljevstvo i saveznici odlučni u pritisku na isporuku vojnog oružja, uvođenju sankcija i povećanju pritiska na Rusiju i njezinu invaziju na Ukrajinu.

Dodaje da će Velika Britanija koristiti sve moguće metode sve dok Putin ne propadne u ovom pothvatu i dok Ukrajina ne bude slobodna “još jednom”.

18:10 Zelenski se obraća britanskom parlamentu

“Ruske rakete pale su na mjesto gdje su nacisti u Drugom svjetskom ratu pobili tisuće ljudi, a 80 godina kasnije gađaju ih Rusiji. Uništavaju i crkve. Osmi dan smo vidjeli ruske tenkove kako napadaju nuklearku. Tad su svi shvatili sukob ozbiljno. Potom smo imali sastanak bez rezultata. Jedanaesti dan gađali su škole i druge civilne mete. Dvanaesti dan gubici ruske vojske prešli su 10.000 ubijenih vojnika, uključujući generala što nam je dalo nadu da će biti neke odgovornosti prema tim ljudima. Potom je ubijeno dijete. Nema hrane i vode, ljudi su počeli paničariti. Više od 50 djece je ubijeno, oni su mogli živjeti. Ukrajina nije htjela postati velika. Pitanje je biti ili ne biti. Sad vam dati odgovor – definitivno da. Nećemo odustati i nećemo izgubiti. Borit ćemo se do kraja za našu zemlju koja god cijena bila. Zahvalni smo na pomoći. Pojačajte sankcije protiv Rusije i prepoznajte je kao terorističku državu i molim vas, pobrinite se da naše nebo bude sigurno, da učinite što treba učiniti. Borit ćemo se do kraja i nastaviti pod svaku cijenu, u šumama, na poljima, na ulicama, obalama rijeka. Tražimo vašu pomoć, pomoć civiliziranog svijeta, hvala na pomoći koju ste dosad pružili, hvala Borise, molimo vas, povećajte pritisak sankcija na Rusiju, prepoznajte Rusiju kao terorističku dražavu”, rekao je Zelenski britanskom parlamentu.

18:00 Američki obavještajci: Između 2000 i 4000 ruskih vojnika ubijeno u Ukrajini od početka invazije

Američka obavještajna zajednica procjenjuje da je između 2.000 i 4.000 ruskih vojnika ubijeno u Ukrajini otkako je Moskva pokrenula invaziju prošlog mjeseca, izjavio je u utorak čelnik Obrambene obavještajne agencije, piše CNN.

17:40 Karlovac: Županijski Stožer pripremio nekoliko stotina mjesta za izbjegle Ukrajince

Karlovačka županija pripremila je za izbjeglice iz Ukrajine motel sa 68 postelja u Grabovcu, u blizini Rakovice, a za privremeni prihvat spremne su i tri školske dvorane u Karlovcu te Centar za pružanje usluga u zajednici u Jaškovu, rečeno je u utorak na konferenciji za novinare Stožera.

17:30 Potvrđeno: SAD zabranjuje uvoz ruske nafte, prirodnog plina i ugljena

Američki predsjednik Joe Biden upravo je objavio da SAD zabranjuje uvoz ruske nafte, prirodnog plina i ugljena. “Uvoz nafte i drugih ruskih energenata će se zadati još jedan udarac Putinovom ratnom stroju”, rekao je Biden.

17:00 Američki obavještajci: Rusija ne želi direktan sukob s američkim snagama

Američka obavještajna zajednica ocijenila je da Rusija “ne želi izravan sukob s američkim snagama”, prema godišnjoj neklasificiranoj procjeni prijetnje dovršenoj krajem siječnja i koju je u utorak objavio Ured ravnatelja nacionalne obavještajne službe, javlja CNN.

16:30 Velika Britanija će objaviti embargo na rusku naftu?

Očekuje se da Ujedinjeno Kraljevstvo objavi zabranu uvoza ruske nafte, javlja BBC. Očekuje se da će premijer Boris Johnson to objaviti kasnije u utorak, u skladu s očekivanom američkom zabranom uvoza ruske nafte i plina. Zabrana u Ujedinjenom Kraljevstvu bit će uvedena u narednim mjesecima i neće pokrivati ruski plin, prema izvješćima Politico i Bloomberg.

16:15 Europa bi od ruskog plina mogla biti neovisna do 2030. godine

Europska komisija predložila je nacrt plana da Europa postane neovisna od ruskih fosilnih goriva prije 2030. – počevši od plina. Najava dolazi nakon što je Rusija ranije zaprijetila da će zatvoriti svoj glavni plinovod do Njemačke ako Zapad nastavi sa zabranom ruske nafte. Ovaj plan – zajednička europska akcija – također ocrtava niz mjera kao odgovor na rastuće cijene energije u Europi, kao i za pomoć u obnavljanju zaliha plina za sljedeću zimu. Europa se već nekoliko mjeseci suočava s povećanim cijenama energije, ali sada nesigurnost u opskrbi – u svjetlu ruske invazije na Ukrajinu – pogoršava problem. REPowerEU će nastojati diverzificirati opskrbu plinom, ubrzati uvođenje obnovljivih plinova i zamijeniti plin u grijanju i proizvodnji električne energije, piše BBC. Planom se namjerava smanjiti potražnja EU za ruskim plinom za dvije trećine prije kraja godine.

15:30 Američki mediji: Biden zabranjuje uvoz ruske nafte i plina

Očekuje se da će američki predsjednik Joe Biden danas zabraniti uvoz ruske nafte, prirodnog plina i ugljena u SAD, prema tri izvora upoznata s tom odlukom. SAD će to učiniti jednostrano, bez svojih europskih saveznika, zbog neslaganja među europskim nacijama oko toga treba li zabraniti rusku energiju, piše CNN.

15:00 Lavrov pričao s Vatikanom

BBC javlja da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarao s Vatikanom. Lavrov je iznio stajalište Rusije o Ukrajini i izrazio nadu u još jednu rundu mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva, kako bi se “tražio dogovor o ključnim problemima koji su u pozadini krize kako bi se zaustavila neprijateljstva”, izvještava rusko ministarstvo vanjskih poslova. Papa Franjo je u nedjelju rekao da rat vodi do “smrti, uništenja i bijede” kada se obratio okupljenima na Trgu svetog Petra. U međuvremenu, Lavrov bi se trebao sastati sa svojim ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom na razgovorima u Turskoj u četvrtak.

13:40 – Ruske snage spremaju se napasti Kijev idućih dana, javlja američki Institut za proučavanje rata.

Američki vojni think tank vjeruje da se “ruske snage gomilaju u istočnom, sjeverozapadnom i zapadnom predgrađu Kijeva i kako će napasti glavni grad u narednih 24-96 sati.

Ruske snage, opterećene logističkim problemima, gotovo da nisu napredovale u posljednje vrijeme, ali Institut napominje da ‘dobavljaju zalihe i pojačanja te izvode topničke, zračne i raketne napade kako bi oslabili obranu i zastrašili branitelje prije takvog napada”.

13:30 – Vodeća ukrajinska IT tvrtka: Zatvaramo ured u proruskoj Srbiji, selimo u Zagreb

Vodeća ukrajinska IT kompanija Intellias objavila je na Facebooku da odustaje od otvaranja razvojnog centra u Srbiji i da će ga umjesto toga otvoriti u Zagrebu.

13:00 – Shell prestaje uvoziti plin i naftu iz Rusije!

I to se dogodilo. Energetska kompanija Shell priopćila je da prestaje kupovati rusku naftu i plin i da će zatvoriti svoje benzinske postaje u toj zemlji.

12:15 – Ukrajinski ministar zagrmio: Rusija drži 300.000 civila kao taoce u Mariupolju

Ukrajinski ministar javlja da je napadnut humanitarni koridor iz Mariupolja do Zaporižja.

“Rusija drži 300.000 civila kao taoce u Mariupolju, sprječava humanitarnu evakuaciju unatoč sporazumima s posredovanjem ICRC-a. Jučer je jedno dijete umrlo od dehidracije! Ratni zločini dio su namjerne ruske strategije. Pozivam sve države da javno zatraže: RUSIJA, PUSTI LJUDE!”, objavio je ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

11:45 – Bivši predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič koji je u svojoj zemlji osuđen zbog izdaje i sada se nalazi u Rusiji, pozvao je aktualnog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da odustane u borbi protiv Rusije. “Vi ste osobno dužni zaustaviti krvoproliće i pod svaku cijenu postići mirovni sporazum”, objavio je proruski orijentiran Janukovič u poruci koju je u utorak prenijela ruska državna agencija Ria Novosti.

“To od vas očekuju Ukrajina, Donbas i Rusija”, poručio je Janukovič Zelenskiju. Dodao je da bi ukrajinski zapadni partneri također pozdravili takav potez.

Sve se više čuju riječi analitičara koji smatraju da je konačni Putinov cilj raskoliti Ukrajinu i postaviti novu vlast u Kijevu. To bi, prema nekim analitičarima, mogao biti upravo izbjegli Putinov saveznik Viktor Janukovič.

11:30 – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je dijete umrlo od dehidracije u opkoljenom Mariupolju, koji je bez vode, struje i grijanja već danima. “U 2022., od dehidracije”, rekao je Zelenskij u video obraćanju i ruske opsade ukrajinskih gradova usporedio s nacističkom invazijom u Drugom svjetskom ratu. Smrt djeteta od žeđi Reuters nije zasad mogao neovisno potvrditi.

11:00 – Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako je 12.000 ruskih vojnika ubijeno u ratu u Ukrajini. Prema Ukrajincima, ruske snage izgubile su 48 aviona, 80 helikoptera, 303 tenka, 1036 borbenih vozila…

10:00 – Kijevljani: Ako padne Ukrajina, pada i Europa

“Ako padne Ukrajina, pada i Europa. Ovo nije rat između Ukrajine i Rusije, ovo je napad terorista na civilizirani svijet. Cijeli svijet je pod prijetnjom. Pomozite nam”, poručili su Ukrajinci koji su za N1 BiH govorili o strahotama koje proživljavaju proteklih dana u raznim gradovima Ukrajine.

9:40 – Civili će u utorak početi napuštati opkoljeni ukrajinski grad Sumi prema sporazumu s Rusijom o uspostavi “humanitarnog koridora”, izjavila je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk, prenosi Reuters. “Dogovoreno je da će prvi konvoj krenuti u 10 sati (9 po srednjoeuropskom vremenu) iz grada Sumija. Nakon konvoja ići će lokalno stanovništvo osobnim vozilima”, rekla je u televizijskoj izjavi.

09:00 – Rusko ministarstvo obrane: Prekid vatre traje od 8 sati, koridori otvoreni

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da ruske snage u Ukrajini od osam ujutro poštuju primirje te da su otvoreni “humanitarni koridori” za evakuaciju stanovnika Kijeva i još četiri ukrajinska grada Černjihiva, Sumija, Harkiva i Mariupolja, prenijela je ruska novinska agencija Interfax.

08:00 – Loša situacija u gradi Irpinu

U gradu Irpinu, na sjeverozapadnom rubu Kijeva, stanovnici su trčali s malom djecom u kolicima ili s bebama u naručju, dok su drugi nosili nosiljke za kućne ljubimce, plastične vrećice i kufere.

7;45 – Mama dječaka (11) koji je sam prešao granicu: Iz očaja sam ga stavila na vlak

7:30 – Crni dim i vatra vide se kako sukljaju iz dječjeg vrtića u Harkivu, u istočnoj Ukrajini, objavio Sky News.

07:00 – Eskalacija rata u Ukrajini dovodi do kaosa na tržištima

Cijena nafte je visoka kako odavno nije bila. Cijene drugih sirovina bilježe povijesne rekorde. Vrijednost dionica osjetno pada. Daljnja eskalacija rata u Ukrajini dovodi do kaosa na tržištima. A kraj se ne nazire.

6:40 – Ukrajina: Uništili smo ruski brod koji je napao Zmijski otok. ‘Je*eno smo ih pogodili’

Ukrajinska mornarica objavila je da je projektilima uništen jedan od ruskih ratnih brodova koji su bombardirali Zmijski otok prvog dana rata.

6:15 – Rusi tvrde: Moskva je spremna osigurati humanitarne koridore

Rusija će proglasiti “režim tišine” i spremna je osigurati humanitarne koridore u Ukrajini u 10:00 po moskovskom vremenu, javljaju ruski državni mediji.

06:00 – Napad na oblast Sumi, među mrtvima su navodno djeca

U zračnim napadima na grad Sumi i njegova okolna predgrađa danas rano ujutro navodno su poginula djeca, ako je vjerovati ukrajinskim medijima. Dmitro Živicki, koji vodi regionalnu vojnu upravu Sumi, rekao je u videu objavljenom na Facebooku da su nakon 23 sata po lokalnom vremenu ruski ratni zrakoplovi izveli udare na sjeveroistočni grad.