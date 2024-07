Ruski hakeri preuzeli odgovornost za napad na KBC zagreb, traže otkupninu: ‘Do 18. srpnja’

KBC Zagreb nedavno je postao meta ozbiljnog kibernetičkog napada. Prema ekskluzivnoj informaciji portala Danas.hr, bolnicu je zahvatio ransomware virus LockBit 3.0, koji je poznat po svojoj opasnosti i sposobnosti krađe podataka radi ucjene.

Hakerska grupa LockBit objavila je detalje ovog napada na svom blogu, a informacija se brzo proširila na platformama ‘X‘ i HackManac, renomiranoj tvrtki za kibernetičku sigurnost. Hakeri su navodno uspjeli pristupiti širokom spektru podataka bolničkog sustava, uključujući medicinsku dokumentaciju, podatke o pacijentima, doktorske radove, kirurške informacije, podatke o organima i darivateljima, kao i osjetljive informacije o zaposlenicima.

Uz to, hakeri su objavili datum za plaćanje otkupnine, koji je zakazan za 18. srpnja. Portal Danas.hr neslužbeno saznaje da su hrvatski istražitelji upoznati s detaljima napada te da su ruski hakeri sami priznali svoju umiješanost.

