RUSKI BALONI IZNAD KIJEVA! Što se to događa? Koriste ih za jedan cilj, nije im prvi put

Autor: Dnevno.hr

Glasnogovornik zapovjedništva ukrajinskih zračnih snaga rekao je u srijedu da su sirene za zračnu uzbunu u Kijevu aktivirane ruskim balonima koji su korišteni kao “lažne mete”.

“Koriste balone kao lažne mete, žele da protuzračna obrana djeluje protiv njih. Trebaju osiromašiti našu protuzračnu obranu i streljivom i odvratiti našu pozornost”, rekao je glasnogovornik zračnih snaga Yuriy Ihnat u televizijskom intervjuu.

Vlasti su ranije rekle da su ukrajinski sustavi protuzračne obrane reagirali na ruski napadu na glavni grad, a gradska vojna uprava je na Telegramu napisala da je “neprijateljski zračni cilj otkriven na nebu iznad Kijeva”.





“Neprijatelj slijedi stare formule. To nije uređaj za sondiranje, to nije aerostat, to je samo balon koji nosi komad čelika. Nitko ne bi upotrijebio nikakvo moćno sredstvo protiv jednostavnog balona”, rekao je Ihnat, dodajući da je i Rusija nedavno koristila balone kao lažne mete u nedjelju i utorak.

‘Balonima žele iscrpiti protuzračnu obranu’

Šest ruskih balona otkriveno je u srijedu u zračnom prostoru Kijeva, a “većina” ih je presretnuta, prema gradskoj vojnoj upravi.

“U zračnom prostoru grada Kijeva otkriveno je šest neprijateljskih zračnih ciljeva. To su bili baloni koji se kreću s vjetrom”, objavila je vojna uprava grada Kijeva na Telegramu, dodajući da su baloni mogli nositi izviđačke uređaje.

“Protuzračna obrana bila je u akciji protiv svih zračnih ciljeva. Većina je presretnuta”, priopćila je vojna uprava grada Kijeva. “Cilj lansiranja balona bio je otkriti i iscrpiti našu protuzračnu obranu.”

Ihnat je tvrdio da su ruski baloni “čak letjeli u neke druge zemlje” i uzrokovali da Moldavija zatvori svoj zračni prostor u utorak, no ove tvrdnje nije moguće neovisno provjeriti.

Naime, u utorak je javljeno da je moldavski zračni prostor privremeno zatvoren, a zatim ponovno otvoren. Državna uprava za civilno zrakoplovstvo rekla je da je zračni prostor zatvoren “kako bi se osigurala sigurnost civilnog zrakoplovstva”, ali je u međuvremenu ponovno otvoren.