RUSKI AVION SUDNJEG DANA: Ova grdosija spašava odabrane u slučaju nuklearnog rata

Velike svjetske sile misle na sve pa i na slučaj nuklearnog rata u kojem bi većin čovječanstva mogla biti izbrisana s lica Zemlje.

SAD i Rusija imaju sposobnost da svoje šefove država i važne vojne dužnosnike drže podalje od opasnosti, te da i dalje zapovijedaju sveopćim uništenjem.

SAD koristi Boeingov zrakoplov B-4, Rusija ima svoje zrakoplove Iljušin II-80 koji je prvi put poletjeo 1985. godine.

Zapadni mediji te su avione primijetili tek 1992. godine, a vjeruje se da su tek tada pušteni u promet. Koristeći Iljušinov II-86 komercijalni zrakoplov kao model, II-80 su vrlo različiti od klasičnih putničkih zrakoplova. Naziv ovog zrakoplova je Maxdome, premda ga neki nazivaju i Camber, izraz koji se koristi u komercijalnoj navigaciji za II-86.

The Ilyushin Il-80 (NATO reporting name: Maxdome) is a Russian airborne command and control aircraft modified from the Ilyushin Il-86 airliner. Airplane accompanied by two fighters MIG. pic.twitter.com/LQjDH0aHpv

— Andrey_MG /scale models моделизм/ (@_Andrey_MG_) April 2, 2021