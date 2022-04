‘RUSKI AGENT NA PANTOVČAKU, TITOV GARDIST!’ HDZ se obrušio na Milanovića: Zakleo se na doživotnu vjernost Partiji i udbaškim strukturama

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik RH Zoran Milanović danas je održao konferenciju za medije u vezi s pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Na njegove izjave kratko su reagirali iz HDZ-a.

“Ruski agent na Pantovčaku, vidno nervozan zbog Perkovića i Mustača, izgubio je živce. Titov gardist se u Beogradu zakleo na doživotnu vjernost Partiji i udbaškim strukturama: I poslije Tita – Lex Perković!”.

Milanović je danas održao press konferenciju u vezi s pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Na svečanoj sjednici Županijske skupštine Zadarske županije povodom obilježavanja Dana Zadarske županije rekao je kako ga je inicijativa za pomilovanjem navedene dvojice iznenadila i smatra da su generali sebi zakomplicirali život jer su to podržali.

“Bio sam kod Gotovine doma prije dva tjedna, nije to Plenković i neke sitne uši… To će sad trajati, ali prvo rekonstrukcija Vlade! Moja odluka ne može biti presedan, tko zna što to znači, neće koristiti tu riječ. Ja to nisam koristio dosad, ali priča je jako široka i treba razgovarati o tome. Presedan je da zemlju vodi ovako rastočena i korumpirana Vlada”, rekao je Milanović danas.

Žestoko se obrušio na HDZ i premijera Andreja Plenkovića.

“Nije Rojsov ćaća surađivao s Perkovićem i bio doušnik na televiziji. Jel’ vaš bio? Nije, ni moj ni Rojsov ni Gotovinin. Kad govorimo o UDBA-i, HDZ je zalijepljen za UDBA-u kao žvakaća guma za trotoar… … I on nekome govori gdje je bio i što je njegova riječ? Da je to orkestrirano od mene i retardiranih tipova koji su bili u tamnici za Hrvatsku? Tako ih prljavi Plenković naziva. Morat će sa mnom razgovarati u malo širem kontekstu”, kaže predsjednik.





Podsjetimo, odvjetnik Anto Nobilo predao je zahtjev za pomilovanje Zdravka Mustača i Josipa Perkovića, osuđene bivše djelatnike UDBA-e. Sada je sve na predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, koji može donijeti odluku hoće li ih ili neće pomilovati. U predsjedničkom mandatu Milanović dosad nije iskoristio svoju izravnu ustavnu ovlast i nekoga pomilovao.