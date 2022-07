RUSKA PODMORNICA SIJALA SMRT, ‘OVO JE ČIN TERORA’! Sve je gorjelo, potpuni kaos: Ukrajinci izvještavaju o brojnim žrtvama

U ruskom napadu na grad Vitnicu u središnjoj Ukrajini ubijeno je najmanje 20 civila, a deseci su ranjeni, rekli su ukrajinski dužnosnici. Na videosnimka i fotografijama iz grada, koji je daleko od prve crte bojišnice, vidi se gusti crni dim koji se izdiže iz nebodera nakon jednog od najsmrtonosnijih pojedinačnih napada na civilni cilj od početka ruske invazije 24. veljače. Među poginulima je i troje djece.

Ukrajinska vojska objavila da su grad koji se nalazi 200 kilometara jugozapadno od Kijeva, pogodile tri ruske krstareće rakete Kalibr ispaljene s neimenovane podmornice, a ukrajinske snage oborile su još dvije.

Policija je izvijestila da je među ranjenima oko 50 teško ozlijeđenih i da se 15 osoba smatra nestalima.

“Krstareći projektili pogodili su dva javna objekta, uništene su kuće, medicinski centar je uništen, automobili i tramvaji su gorjeli”, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.

“Ovo je čin ruskog terora… do sada je umrlo 20 ljudi”, rekao je Zelenski u obraćanju na međunarodnoj konferenciji čiji je cilj procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Ukrajini.

Rusija još nije komentirala izvješća iz Vinice.

Državna hitna služba je objavila kako je projektil prijepodne pogodio parkiralište poslovnog bloka Juvelirnij na devet katova, te da su u udaru oštećene obližnje stambene zgrade i izbio je veliki požar.

Three russian missiles hit a business centre in the city of Vinnytsia. Casualties among civilians are reported.

Ukraine has already suffered almost 3,000 missile strikes. The supply of sufficient amount of the Western anti-missile systems is long overdue. pic.twitter.com/JghxLuewvO

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 14, 2022