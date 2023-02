‘RUSKA ČUDOVIŠTA SU PODMUKLO NAPALA!’ Počinje ono od čega svi strepe, uzbune vrište: ‘Probijaju se kroz snijeg i šumu, puca se neprekidno’

Autor: Dnevno.hr

Jutros je u cijeloj Ukrajini oglašena uzbuna za zračnu opasnost, a dužnosnici upozoravaju na moguće ruske raketne napade te stanovnike pozivaju da odu u skloništa.

“Postoji velika opasnost od raketnog napada. Želim još jednom naglasiti – nemojte ignorirati sirene za zračnu uzbunu”, rekao je Serhiy Popko, šef vojne uprave grada Kijeva.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Anton Geraščenko također je upozorio na “prijetnje masovnim ruskim raketnim napadom” i pozvao ljude da ostanu u skloništima.





Air raid alert all over Ukraine. Threats of a massive Russian rocket attack. All in Ukraine advised to stay in shelters.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/OueHVEY7xu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 10, 2023

‘Kijev je tih, kao zatišje pred oluju’

Ukrajinska zastupnica Lesia Vasylenko objavila je na Twitteru da se zvuk protuzračne obrane u akciji može čuti u Kijevu.









“Protuzračna obrana intenzivno radi u Kijevu. Osim toga grad je ekstra tih, kao zatišje pred oluju”, napisala je.

Air defence working massively in #Kyiv. Apart from that the city is extra quiet, as if before a storm — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 10, 2023







Explosions in Kyiv now. Sounds like air defence. Black puff of smoke in the distance. No sound of impact pic.twitter.com/yT9V2THmki — Luke Harding (@lukeharding1968) February 10, 2023

Sprema se masovni napad, Ukrajina kaže da je ofenziva počela

Zapadne vlade vjeruju da Rusija planira veliki napad na Ukrajinu, vjerojatno već sljedeći tjedan prije 24. veljače, odnosno oko godišnjice svoje invazije. Vjeruje se da je njezin glavni cilj zauzimanje regije Donbas, uključujući Lugansk, koji Ukrajina djelomično kontrolira.

Vrijeme napada nije poznato. Izvori iz ukrajinske vlade kažu da bi jedan scenarij uključivao napade balističkim projektilima na velike gradove uključujući Kijev, te pokušaj odsijecanja istoka zemlje bombardiranjem mostova i napredovanjem u sveobuhvatnom luku sa sjevera i juga.

Guverner regije Lugansk navodi da je Rusija već pokrenula veliku ofenzivu u istočnoj Ukrajini gdje pokušava pokušava probiti obranu u blizini grada Kreminna.

Serhiy Haidai rekao je za ukrajinsku TV da su ruske trupe krenule u napad i pokušavaju napredovati prema zapadu kroz šume i snijeg.

Došlo je do “maksimalne eskalacije” i velikog porasta pucnjave i granatiranja, rekao je.

“Ovi napadi su praktički svakodnevna pojava. Vidimo male grupe ruskih vojnika kako pokušavaju napredovati, ponekad uz potporu borbenih vozila pješaštva i tenkova – a ponekad ne. Puca se neprekidno.”

Tvrdio je da ofenziva nije uspjela. “Do sada nisu imali uspjeha. Naši branitelji uspjeli su ih potpuno zadržati”, rekao je.

In #Kreminna direction – maximum escalation, occupiers are trying to break through our defense line #LuhanskOblast — Serhiy Hayday (@serhey_hayday) February 8, 2023

;

Harkov zasut granatama

Oleh Synyehubov, guverner Harkova, izvijestio je o situaciji u svojoj regiji.

“U 4 ujutro, neprijatelj je raketirao grad Harkov i regiju raketama S-300. Gađani su kritični i infrastrukturni objekti. Izbili su požari koje su spasioci brzo uspjeli ugasiti. Međutim, neki dijelovi grada ostaju bez struje. Stručnjaci rade na otklanjanju posljedica udara. Srećom, nije bilo žrtava”, navodi.

Rakete u Zaporožju: Čudovišta su podmuklo napala

Najmanje 17 ruskih projektila pogodilo je jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje u sat vremena u petak ujutro, rekao je vršitelj dužnosti gradonačelnika Anatolii Kurtiev.

Napadi su navodno bili usmjereni na energetsku infrastrukturu dok vlasti procjenjuju štetu i moguće žrtve. Kurtiev je objavio informacije na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram oko 6 ujutro po lokalnom vremenu, napisavši:

“U sat vremena zabilježeno je 17 neprijateljskih iskrcavanja u gradu – to je najveći broj od početka invazije punog opsega. Čudovišta su podmuklo napala objekte energetske infrastrukture.”

Zelenski na ‘europskoj turneji’, Macron ne brza s isporukom borbenih aviona

Dok u Ukrajini raste strah od nove ruske ofenzive velikog razmjera, predsjednik Volodimir Zelenski obilazi europske lidere kako bi svojoj zemlji osigurao bržu dostavu modernog naoružanja i, po mogućnosti, borbenih zrakoplova.

Nakon Londona i Pariza stigao je jučer i u Bruxelles gdje je održao govor pred liderima svih 27 članica Europske unije. Tamo je poručio kako će Ukrajina sigurno dobiti rat, ali i da će sigurno postati članica EU.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da neće isključiti slanje borbenih zrakoplova u Ukrajinu u nekom trenutku, ali da Kijevu treba hitnija vojna vatrena moć.

Zelenski pritišće europske lidere: “Europa će biti s nama do naše pobjede. Čuo sam to od brojnih europskih čelnika… o spremnosti da nam daju potrebno oružje i potporu, uključujući i zrakoplove.”

Macron je na pitanje o mogućnosti slanja zrakoplova na kraju summita čelnika EU-a u Bruxellesu u ranim jutarnjim satima u petak odgovorio:

“Ne isključujem apsolutno ništa.”

No, rekao je da bi bilo kakva isporuka borbenih zrakoplova – i vremena za obuku ukrajinskih pilota da upravljaju njima – bila dugotrajna i Ukrajini prije svega treba hitna pomoć u tjednima i mjesecima koji dolaze.

Macron je rekao da bi prioritet trebalo biti topništvo i moguće intenziviranje isporuke takvog oružja.

Agencija France-Presse izvještava da je francuski predsjednik rekao:

“Ne isključujem ništa… ali to ne odgovara današnjim zahtjevima. Ključno je da saveznici daju prednost najkorisnijoj opremi” i “najbržoj”, ustvrdio je Macron, navodeći puške Caesar i obrambeni sustav zemlja-zrak srednjeg dometa Mamba koje je isporučila Francuska.

Opskrba borbenim zrakoplovima bila bi jedan od najvećih pomaka dosad u podršci Zapada, a Moskva je upozorila da bi to eskaliralo i produžilo sukob.