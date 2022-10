RUSKA BLOGERICA ZADALA BOLAN UDARAC SRBIMA: ‘Ma kakva braća, pa ni ne znamo tko ste vi’

Nakon početka rata u Ukrajini, mnogi Rusi su u potrazi za boljim životom došli u Srbiju. Jedna od njih je i YouTuberica Ksenija koja je na svom kanalu “Sailor Nom” objavila neke stvari koje zasigurno nisu dobro sjele njezinim domaćinima.

“U Srbiji vam stranac može pomaziti dijete na ulici. U Rusiji bi vas za to ‘ubili‘. Nema šanse da dijete pogladite po glavi ili mu date pet u prolazu, a da prethodno ne pitate roditelje za dopuštenje. Ljudi u Srbiji možda samo više vjeruju jedni drugima. Također, svaki dan kad idem s djetetom u restoran ili kafić netko mu nešto kupi. To je nevjerojatno”, rekla je Ksenija u videu koji je objavila na YouTubeu, dodajući: “Kad nekoga upoznate, morate se rukovati – u Rusiji žene to ne rade. Muškarci rade, ali žene ne.”

Kad je došla u Srbiju, iznenadila se kad je vidjela kako Srbi jedu pečenje. “Ljudi ispeku veliko prase na vatri, a poslužit će ga hladno. U Rusiji jedemo vruće meso, nikako hladno. Zgadila mi se “hladetina u želeu, fuuuj”.





Kaže da ni rakiju ne piju na isti način. “Pijete rakiju gutljaj po gutljaj s vodom? Mi to radimo na eks!”, kaže ona.

Za Srbiju nije ni znala jer, kako kaže, “Rusi nemaju pojma tko su Srbi”. “Ovdje svi kad čuju da si Rus, odmah te zovu na piće. Ali, Rusi u Rusiji nemaju pojma tko su Srbi. Ovdje su vam valjda svi u školi govorili da su Srbi i Rusi bratski narod, ali nažalost mi u Rusiji nemamo takav odnos prema Srbima. Većina Rusa i ne zna gdje je Srbija. Reći će – ha, Bratislava?”, rekla je Ksenija.