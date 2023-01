RUSIMA SE LOŠE PIŠE, PRISILIT ĆE IH NA GOLEM RIZIK? ‘Ni zapovjednici nemaju povjerenja’ Zapad podiže uloge, ‘ratne zvijeri’ sve bliže bojištu

Bliži se godišnjica početka krvave invazije Rusije, koja je 24. veljače prošle godine napala Ukrajinu, rat se vodi već 330 dana i već se neko vrijeme spekulira da sukob ulazi u novu fazu.

Naime, Rusija je krenula u veliku reorganizaciju vojnih snaga, mnogi analitičari predviđaju novu veliku rusku ofenzivu.

S druge strane, Ukrajina od svojih Zapadnih saveznika traži još moćnijeg oružja, a u posljednje vrijeme sve su veći zahtjevi za modernim tenkovima, koji su ključni za probijanje rupa u ruskim obrambenim linijama i ponovnim zauzimanjem okupiranih teritorija. Upravo zato su sve oči ukrajinskih saveznika uperene u Njemačku, a ključ u rukama drži kancelar Scholz.

Uoči sastanka zapadnih ministara obrane ovog petka u američkoj zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj, njemački kancelar Olaf Scholz je pod pritiskom svih strana da pomogne Ukrajini da nabavi najbolje njemačke tenkove Leopard 2 u iščekivanju moguće proljetne ofenzive.

Razlog? Osim nadgledanja vlastite flote tenkova Leopard, Scholz mora odobriti i drugim zemljama da doniraju tenkove njemačke proizvodnje.

Njemačka će poslati tenkove njemačke proizvodnje u Ukrajinu ako Sjedinjene Države pristanu učiniti isto, rekao je Reutersu vladin izvor u Berlinu, dok partneri iz NATO-a očito još nisu na istoj liniji oko toga kako najbolje naoružati Ukrajinu u ratu protiv Rusije.

Ukrajina traži moderno zapadno oružje, posebno teške borbene tenkove, kako bi mogla povratiti zamah nakon nekih uspjeha na bojnom polju u drugoj polovici 2022. protiv ruskih snaga.

Berlin ima pravo veta na bilo koju odluku o izvozu svojih tenkova Leopard koje obrambeni stručnjaci smatraju najprikladnijima za Ukrajinu.

Nekoliko je puta posljednjih dana Scholz, iza zatvorenih vrata, istaknuo uvjet da se i američki tenkovi pošalju u Ukrajinu, rekao je izvor iz njemačke vlade koji je želio ostati anoniman.

Na pitanje o stajalištu Njemačke, glasnogovornica američkog predsjednika Joea Bidena, Karine Jean-Pierre rekla je:

“Predsjednik vjeruje da bi svaka zemlja trebala samostalno odlučivati o tome koje korake sigurnosne pomoći poduzeti i kakvu opremu može pružiti Ukrajini.”

No, viši dužnosnik američke obrane za CNN je rekao da će američki ministar obrane Lloyd Austin “vršiti pritisak na Nijemce” da dopuste da se njihovi tenkovi Leopard, ‘ratne zvijeri’ koje su u fokusu svijeta, prebace u Ukrajinu.

“Vrlo smo optimistični da ćemo postići napredak u pogledu ovog zahtjeva do kraja tjedna”, dodao je dužnosnik. Podsjetimo, Scholz je ranije jasno signalizirao nevoljkost da odobri transfer navedenih tenkova u Ukrajinu i poslao jasnu poruku saveznicima.

“Nikada ne idemo sami jer je to neophodno u ovako teškoj situaciji”, rekao je u utorak njemački kancelar.

Austin je u Njemačkoj, gdje bi se trebao sastati s njemačkim ministrom obrane prije sazivanja sastanka Kontaktne skupine za Ukrajinu u petak kako bi razgovarali o pomoći Ukrajini s približno 50 zemalja i organizacija.

“Stvarno otvaramo vrata ovoj mogućnosti u ključnom trenutku. Europa obučava ukrajinske snage. Sada im zapravo trebaju stvarne sposobnosti, tenkovi i to je razlog zašto se mi usredotočujemo na to,” rekao je američki dužnosnik za CNN.

“Druge zemlje su spremne to učiniti.”

Sjedinjene Države su spremne finalizirati veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu u ukupnoj vrijednosti od oko 2,5 milijardi dolara oružja, uključujući – po prvi put – borbena vozila Stryker, rekla su dva izvora upućena u sljedeću tranšu pomoći za CNN.

Paket još nije finaliziran, rekao je jedan od izvora, ali bi mogao stići prije kraja tjedna.

Novi paket jedan je od najvećih koji je najavljen od početka rata prošle veljače, prema jednom izvoru. To bi uključivalo više oklopnih borbenih vozila Bradley, što je, u kombinaciji sa Strykerima, značajna eskalacija oklopnih vozila koja su SAD predale Ukrajini za borbu protiv Rusije. Vozila zaštićena od zasjede, otporna na mine, poznata kao MRAP, također su na popisu, rekao je izvor.

Ne očekuje se da će najava uključivati tenkove ili projektile dugog dometa koje je Kijev više puta tražio. Očekuje se da će SAD poslati Ukrajini više streljiva za svoje topničke sustave i raketne sustave HIMARS.

Ukrajinski dužnosnici žestoko lobiraju u Washingtonu za projektile većeg dometa, poznate kao Army Tactical Missile Systems (ATACMS), koji imaju domet od oko 300 kilometara. Bidenova administracija se opirala njihovom slanju iz straha od eskalacije sukoba. Administracija je također odustala od slanja tenkova M1 Abrams zbog logističkih komplikacija i komplikacija u održavanju.

No, ako je vjerovati izvještaju Ministarstva obrane Ujedinjenog Kraljevstva, i Rusija ‘svog konja za trku ima’, samo što, prema Britancima, taj ‘konj’ stoji na jako klimavim nogama.

Naime, oni navode da Rusija “vjerojatno razmatra” raspoređivanje malog broja svojih novih glavnih borbenih tenkova T-14 Armata u Ukrajini.

U prosincu prošle godine slike su pokazale tenkove na poligonu za obuku u južnoj Rusiji – to je uslijedilo nakon što su provladini ruski mediji tvrdili da se T-14 pripremaju za raspoređivanje.

Ali svako raspoređivanje T-14 “vjerojatno će biti visokorizična odluka za Rusiju”, navodi ministarstvo.

“Jedanaest godina u razvoju, program je praćen kašnjenjima, smanjenjem planirane veličine flote i izvještajima o problemima u proizvodnji. Dodatni izazov za Rusiju je prilagođavanje logističkog lanca za rukovanje T-14 jer je veći i teži od ostalih ruskih tenkova.”

Ministarstvo dodaje da, ako Rusija rasporedi tenkove, to će “vjerojatno prvenstveno biti u propagandne svrhe”.

“Proizvodnja je vjerojatno samo u niskim desetkama, dok zapovjednici vjerojatno neće vjerovati vozilu u borbi”, dodaje se u izvješću.

Tenk T-14 opremljen je sustavom zaštite od dronova, naprednim senzorima i bespilotnim letjelicama. Njegov zaštitni oklop pruža visoku izdržljivost i može izdržati ekstremne temperature.

