Finski parlament je 1. srpnja jednoglasno odobrio Sporazum o suradnji u području obrane (DCA) sa Sjedinjenim Državama, koji je potpisan u prosincu 2023. godine. Finska je prošle godine postala članica NATO-a.

Sporazum omogućava američkoj vojsci neometan pristup na 15 objekata i područja u Finskoj, gdje također mogu skladištiti vojnu opremu i municiju.

Danas je stigao ruski odgovor na ovu odluku. Andrej Nastasin, zamjenik direktora Odjela za informiranje i tisak ruskog Ministarstva vanjskih poslova, izjavio je da će Rusija poduzeti potrebne mjere kao odgovor na agresivnu politiku Helsinkija i njegovih NATO saveznika, prenosi RIA Novosti.

🚨Update: US will open a NATO ground force headquarters 140 kilometers from the Russian border in Finland!!

Forward Operations Base will be located in the city of Mikkeli. According to the IltaLehti newspaper, in pre-wartime the facility will be responsible for planning and… pic.twitter.com/mUF62y4xjh

— US Civil Defense News (@CaptCoronado) April 10, 2024