‘RUSIJA NE MOŽE POBIJEDITI!’ Orban mijenja mišljenje o ratu u Ukrajini: ‘Hitno nam trebaju mirovni pregovori’

Mađarski premijer Viktor Orban danas je govorio o dugotrajnom ratu u Ukrajini te izrazio potrebu za hitnim mirovnim pregovorima.

Istaknuo je da Rusija ne može pobijediti u ovom sukobu jer je cijeli zapadni svijet stao iza Ukrajine, no istovremeno je naglasio da Rusija kao nuklearna sila ne može biti potisnuta u kut jer bi to moglo dovesti do nuklearnog rata. Orban je pozvao na prekid vatre i pregovore, naglašavajući da je to što prije potrebno.

🇷🇺 cannot win because the entire western world has lined up behind 🇺🇦. At the same time, 🇷🇺 is a nuclear power, and a nuclear power cannot be cornered because they may trigger a nuclear war. We need a ceasefire and peace talks. The sooner the better. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/PU5X5h4kkH





— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 23, 2023