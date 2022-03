RUSIJA NAJAVILA PREKID VATRE, UKRAJINCI SKEPTIČNI: Jutros nove eksplozije oko Kijeva, SAD odbacio poljski prijedlog s MiG-ovima. Najavljen sastanak Kulebe i Lavrova

Autor: Dnevno.hr

Četrnaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. U zemlji se i dalje vode teške borbe, broj izbjeglica koje bježe od rata raste iz dana u dan. Ruske snage zaustavit će vatru u srijedu ujutro i spremni su osigurati humanitarne koridore kako bi ljudi mogli napustiti Kijev i još četiri grada. Ruska vojska izolirala je grad Mariupolj na jugu Ukrajine. Sjedinjene Američke Države objavile su da iz pravca sjeveroistoka prema Kijevu ide novi ruski konvoj. Poljska je priopćila da je spremna poslati sve svoje borbene zrakoplove MiG-29 u zračnu bazu Rammstein američkog ratnog zrakoplovstva u Njemačkoj i staviti ih na raspolaganje Washingtonu kako bi ih dostavio Ukrajini, no Pentagon je odbacio taj prijedlog, nazvavši ga neodrživim. Američki predsjednik Joe Biden sinoć je objavio da SAD zabranjuje uvoz ruske nafte, prirodnog plina i ugljena. Čeka se nova runda pregovora između Kijeva i Moskve. Razvoj događaja u Ukrajini pratite na Dnevno.hr.

08:20 Rusija tvrdi da ima nove ‘dokaze’ da je Ukrajina planirala napad na Donbas

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je pribavilo tajne dokumente koji “dokazuju” da je Kijev planirao napad na separatiste koje podržava Rusija u istočnoj Ukrajini. Novinska agencija Reuters kaže da je ministarstvo objavilo šest stranica dokumenata koji “dokazuju” da je Kijev planirao vojni napad na pobunjeničke regije u Donbasu koje podržava Rusija.

Reuters kaže da ne može neovisno provjeriti dokumente – napisane na ukrajinskom jeziku – u kojima se čini da ocrtavaju borbene pripreme za taktičke vojne jedinice. Predsjednik Putin je prošlog mjeseca priznao dvije regije u istočnoj Ukrajini koje podržava Rusija, samozvanu Donjecku Narodnu Republiku i Narodnu Republiku Lugansk, kao neovisne države. Nedugo kasnije, naredio je trupama ulazak u dvije regije, prije nego što je počeo rat u Ukrajini.

08:10 Zelenski: Svijet ne vjeruje u budućnost Rusije, pričaju o nama

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno se oglasio na Facebooku. “Svijet ne vjeruje u budućnost Rusije, ne govori o njoj. Pričaju o nama. Oni nam pomažu. Spremaju se podržati našu obnovu. Poslije rata. Jer svi su vidjeli da će za ljude koji se tako herojski brane sigurno doći i ovo poslije rata”, poručio je Zelenski.

07:40 EP: Europa ne smije više ovisiti o ruskom plinu

Europa mora prestati biti ovisna o ruskom plinu, složili su se europarlamentarci u utorak navečer prilikom rasprave o rastu cijena energenata, nakon odluke SAD-a da uvede embargo na rusku naftu i plin i slične odluke iz Londona o postupnom ukidanju uvoza do kraja 2022. Eurozastupnici su na plenarnoj sjednici u utorak raspravljali o rastu cijena energenata i manipuliranju na tržištu plina, čije su cijene dosegnule svoj vrhunac u prosincu 2021., kada su bile četiri i pol puta više nego u siječnju 2021, kako stoji u tekstu upućenom Europskoj komisiji, iza kojeg stoji Cristian-Silviu Busoi, predsjednik Odbora za industriju, istraživanje i energetiku.

“Imamo pravo misliti da postoji namjerno manipuliranje tržištima energenata koje pogađa Europsku uniju. Oni koji će najviše patiti su građani. Možemo reći da su rezerve dovoljne za sadašnje potrebe, ali nisu dovoljne na dugi rok”, rekao je Busoi. Oko 40 posto prirodnog plina koji se koristi u Europi dolazi iz Rusije, kao i četvrtina nafte stoga EU dosad nije uvodila sankcije na energente.

Umjesto toga ponovila je plan o što bržoj tranziciji s energetske ovisnosti o Rusiji, pronalasku alternativnih dobavljača i radu na održivim izvorima energije. “Našu ovisnost o ruskom plinu sada se želi zamijeniti ovisnošću o nekim drugim fosilnim gorivima koji dolaze iz drugih rizičnih područja, to bi bilo nešto skandalozno”, rekla je francuska zastupnica iz redova zelenih Marie Toussaint i dodala da od europskih industrija treba zatražiti da smanje potrošnju.

Hrvatska zastupnica iz kluba zastupnika socijalista Romana Jerković kazala je da je rat u Ukrajini potvrdio da netko drugi upravlja našim

strateškim interesima, što Europu čini ranjivom. “Jasno je kao dan da bez energetske suverenosti i bez stabilnih cijena nema ni razvoja niti napretka”, rekla je Jerković.









07:25 ‘Ruska vojska ne uspjeva napraviti proboj prema Kijevu’

Ruske snage nisu uspjele napraviti značajan proboj na sjever Kijeva, a čini se da ukrajinske snage uspijevaju obarati neprijateljske zrakoplove, prema najnovijim obavještajnim podacima britanskog Ministarstva obrane.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 March 2022





Find out more about the UK government’s response: https://t.co/DjAjI4vbCk 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eAqudcHW05 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022

Na Twitteru je navedeno: “Borbe sjeverozapadno od Kijeva i dalje su u tijeku, a ruske snage ne uspijevaju napraviti nikakav značajniji proboj. Čini se da je ukrajinska protuzračna obrana postigla značajan uspjeh protiv ruskih modernih borbenih zrakoplova, vjerojatno ih spriječivši da ostvare bilo kakav stupanj kontrole nad zrakom.” Međutim, dodaje se da su “Harkov, Černihiv, Sumi i Mariupolj i dalje okruženi ruskim snagama i i dalje trpe teško rusko granatiranje”.

07:05 Potvrđen sastanak Kulebe i Lavrova

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sastat će se u Turskoj, potvrdilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Ovo će predstavljati prvi susret njih dvojice od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.

Lavrov odlazi na međunarodni diplomatski forum u Antalyu, a planira se da će se ondje održati njegov “kontakt” s Kulebom, izjavila je u srijedu ujutro glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova, a prenosi ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

Sastanak je predložio turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu, koji je predložio i da to bude u trilateralnom formatu s njim, Kulebom i Lavrovom. Do sada je objavljeno da će se sastanak održati 10. ožujka, dok je diplomatski forum zakazan za 11. ožujka.Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine do sada su se pokazali kao izazovni, a konkretan dogovor još nije postignut.

07:00 Iz Sumija evakuirano oko 5000 ljudi

Tisuće stanovnika grada Sumi na sjeveroistoku Ukrajine uspješno je evakuirano nakon što je Rusija pristala na pauziranje napada i otvaranja koridora za evakuaciju. Evakuacije su započele u utorak ujutro, a autobusi su krenuli prema gradu Poltavi, južnije i dalje od linija bojišnice. Oko 5000 ljudi i više od 1000 privatnih vozila “već su na sigurnom”, rekao je Kirilo Timošenko, zamjenik šefa ureda predsjednika Volodimira Zelenskog.

06:50 „Nema više ljetovanja”: Zbog rata u Ukrajini poskupljuje gorivo u Europi

U Parizu, Frankfurtu i Londonu mnogi vozači, ljuti i pesimistični, platili su u ponedjeljak dva eura ili više za litru goriva, što je nezapamćeno i posljedica je rata u Ukrajini zbog kojeg su cijene nafte poletjele u nebo. Taksisti, na primjer, ne žele voziti prazni, poput jednoga s kojim je AFP razgovarao kod pariške obilaznice. Cijene goriva kontinuirano rastu već deset tjedana. U Francuskoj bezolovni benzin 95 prešao je prošli tjedan u prosjeku 1,88 eura. Litra dizela skočila je za tjedan dana za 12 euro centa i stoji u prosjeku također 1,88 eura po litri. No to je samo nacionalni prosjek, u Parizu ili na autocestama cijene već prelaze 2 eura po litri. Dizel često košta koliko i benzin, kao u Švedskoj gdje su zabilježene najviše cijene u Europi. U ponedjeljak, cijena dizela ondje je na mnogim crpkama prešla rekordnih 25 kruna odnosno 2,31 eura po litri. Jednako je i u Njemačkoj gdje litra goriva SuperE10, koje odgovara bezolovnom benzinu 95, stoji sada u prosjeku 1,82 eura, a dizela 1,76 eura.

Sébastien Boudineau, 38-godišnji Parižanin, stoji zabrinut na benzinskoj pumpi, upravo je platio 77 eura za 38 litara dizela. „To je dodatni trošak, manje novca od plaće i sigurno manje izlazaka kako bi se kompenziralo to poskupljenje”.

Isto tako i za Abdellatifa Helaouija, 28-godišnjeg djelatnika hitne pomoći koji svaki dan prijeđe „više od 25 kilometara da bi došao na posao”.„To je trošak od 200 eura na mjesec. Uskratit ćemo si stoga nešto drugo, možda ljetovanje”.

06:10 MMF razmatra hitno financiranje za Ukrajinu

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) spreman je u srijedu odobriti 1,4 milijarde dolara hitne pomoći Ukrajini kako bi joj se pomoglo u odgovoru na rusku invaziju, izjavila je u utorak izvršna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva.

06:00 Uzbune za zračni napad u ukrajinskim gradovima

Uzbune za zračni napad rano jutros su odjeknule i u Černihivu, Žitomiru, Poltavi i Vasylkivu, javljaju lokalni ukrajinski mediji.

⚡️Air raid sirens in Kyiv, Zhytomyr, and in Vasylkiv. Residents are asked to go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 9, 2022

05:40 ‘Putin je planirao zauzeti Kijev u dva dana’

Ruski predsjednik Vladimir Putin planirao je zauzeti glavni grad Ukrajine Kijev u roku od dva dana, rekao je šef CIA-e William Burns. Govoreći na saslušanju u Kongresu u utorak, Burns je upozorio američke zastupnike: “Mislim da je Putin sada ljut i frustriran. Vjerojatno će se udvostručiti i pokušati slomiti ukrajinsku vojsku bez obzira na civilne žrtve.” Burns je rekao da se Putin “gušio u zapaljivoj kombinaciji tuge i ambicija dugi niz godina”. Opisao je invaziju na Ukrajinu 24. veljače kao stvar “dubokog osobnog uvjerenja” čelnika Kremlja.

05:35 Eksplozije i uzbune na području Kijeva i okolice

Iz Kijeva i okolice rano jutros čulo se nekoliko eksplozija. Glavnim ukrajinskim gradom odjeknule su sirene za zračni napad.

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes. — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 9, 2022

05:30 Rusi najavili prekid vatre zbog evakuacije civila, Ukrajinci skeptični

Ruske snage zaustavit će vatru u srijedu ujutro i spremni su osigurati humanitarne koridore kako bi ljudi mogli napustiti Kijev i još četiri grada. No, Ukrajinci su skeptični jer optužuju Rusiju za kršenje prekida vatre, tvrde da ruska vojska bombardira koridor predviđen za evakuaciju civila iz okruženog Mariupolja. Tamošnje stanovništvo živi bez grijanja, vode i telekomunikacija.

05:20 Rusi kontroliraju nuklearnu elektranu Zaporožja

Ruska vojska sada ima punu kontrolu nad ukrajinskom nuklearnom elektranom Zaporožja, javljaju državni mediji te zemlje. Citiraju dužnosnika Nacionalne garde koji je rekao da zaposlenici tvornice rade “normalno”, te da su pripadnici ukrajinske Nacionalne garde koji su je branili, predali oružje i pušteni na slobodu. BBC navodi kako ove tvrdnje nisu neovisno provjerene.

05:00 Pentagon odbacio prijedlog Poljske

Pentagon je odbacio prijedlog Poljske da prebaci svoje borbene zrakoplove MiG-29 u Sjedinjene Države za isporuku Ukrajini, nazvavši ga neodrživim, rekao je u utorak tajnik Pentagona John Kirby, prenosi CNN. Pentagon je u kontaktu s poljskom vladom po tom pitanju, ali poljski prijedlog pokazuje koliko je situacija složena, rekao je Kirby u priopćenju.

“Jednostavno nam nije jasno da postoji suštinsko obrazloženje za to”, rekao je Kirby. “Nastavit ćemo se konzultirati s Poljskom i našim drugim saveznicima u NATO-u o ovom pitanju i teškim logističkim izazovima koje ono predstavlja, ali ne vjerujemo Prijedlog Poljske je održiv.”

Ranije u utorak, poljska vlada predložila je premještanje svih njihovih MiG-ova 29 u zračnu bazu Ramstein američkog ratnog zrakoplovstva u Njemačkoj, navodi se u priopćenju ministarstva vanjskih poslova. Vlada SAD-a će ih potom dostaviti Ukrajini, priopćilo je ministarstvo. U zamjenu, Poljska je zatražila rabljene borbene zrakoplove za zamjenu MiG-ova 29. No Kirby je rekao da je ideja koju je iznijela Poljska previše rizična, budući da SAD i NATO nastoje izbjeći izravni sukob između saveza i Rusije.

04:50 Fitch: Rusija je pred bankrotom

Kreditna agencija Fitch snizila je rejting Rusije s B na C. Prevedeno, izvjesno je kako će država doživjeti bankrot. Riječ je o posljedicama žestokih sankcija zapadnih država od početka invazije i odlaska brojnih stranih korporacija u posljednja dva tjedna