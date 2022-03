RUSIJA NAJAVILA PREKID VATRE, UKRAJINCI SKEPTIČNI: Čule su se nove eksplozije oko Kijeva, SAD odbacio poljski prijedlog s MiG-ovima

Četrnaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. U zemlji se i dalje vode teške borbe, broj izbjeglica koje bježe od rata raste iz dana u dan. Ruske snage zaustavit će vatru u srijedu ujutro i spremni su osigurati humanitarne koridore kako bi ljudi mogli napustiti Kijev i još četiri grada. Ruska vojska izolirala je Grad Mariupolj na jugu Ukrajine, iako još uvijek bombardiraju grad i nisu u Mariupolju. Sjedinjene Američke Države objavile su da iz pravca sjeveroistoka prema Kijevu ide novi ruski konvoj. Poljska je priopćila da je spremna poslati — odmah i besplatno — sve svoje borbene zrakoplove MiG-29 u zračnu bazu Rammstein američkog ratnog zrakoplovstva u Njemačkoj i staviti ih na raspolaganje Washingtonu kako bi ih dostavio Ukrajini, no Pentagon je odbacio taj prijedlog, nazvavši ga neodrživim. Američki predsjednik Joe Biden sinoć je objavio da SAD zabranjuje uvoz ruske nafte, prirodnog plina i ugljena. Čeka se nova runda pregovora između Kijeva i Moskve. Razvoj događaja u Ukrajini pratite na Dnevno.hr.

05:35 Eksplozije i uzbune na području Kijeva i okolice

Iz Kijeva i okolice rano jutros čulo se nekoliko eksplozija. Glavnim ukrajinskim gradom odjeknule su sirene za zračni napad.

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes.

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 9, 2022