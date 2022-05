RUSIJA NA DONBAS POSLALA ‘TERMINATORE’ Snažna poruka iz Ukrajine: ‘Nećemo biti robovi!’. Troje poginulih u granatiranju regije Herson

88. je dan ruske invazije u Ukrajini. Ukrajinci su izvijestili kako su Rusi u subotu izvele broje napade, a Rusija je zabranila ulazak brojnim Američkim državljanima, uključujući predsjednika Joe Bidena te glumca Morgana Freemana. Portugalski premijer posjetio je Kijev, a Erdogan je naveo uvjete koje očekuje od Finske i Švedske kako ne bi spriječila njihov ulazak u NATO. Putin i Vučić dogovorii telefonski razgovor idućeg tjedna glede novog ugovora za isporuke plina. UN je upozorio na nehumane uvjete u istočnoj Ukrajini.

16:40 Francuski ministar: Za ulazak Ukrajine u EU trebat će 15 ili 20 godina





Za ulazak Ukrajine u Europsku uniju trebat će “vjerojatno 15 ili 20 godina”, rekao je u nedjelju francuski ministar europskih poslova, preporučivši da Kijev u međuvremenu uđe u europsku političku zajednicu, kako je predložio predsjednik Macron.

“Treba biti iskren. (…) Ako kažemo da će Ukrajina ući u EU za 6 mjeseci, godinu ili dvije godine, lažemo. To nije istina. Vjerojatnije za 15 ili 20 godina, a to je jako dugo razdoblje”, rekao je Clément Beaune za Radio J.

“Ne želim da se Ukrajincima prodaju iluzije i laži. Ako se Ukrajincima kaže: ‘Dobrodošli u EU’, ali niste dobro čitali sitna slova na dnu ugovora, a to je zapravo za 15 godina’, mislim da ćemo razočarati cijelu generaciju Ukrajinaca. U međuvremenu, Ukrajincima dugujemo (…) politički projekt u koji mogu ući”, kazao je Beaune. Europska politička zajednica, koju je predložio predsjednik Macron “komplementarna je EU-u” i “može ponuditi politički i konkretan projekt zemljama koje nisu u srcu EU-a, a žele mu se približiti”, rekao je. “Ali to ne znači da su vrata zatvorena, naprotiv, ona su otvorena”, kazao je Beaune.

15:20 Ukrajinska zastupnica: Nećemo biti robovi’

Ukrajinska zastupnica Yelyzaveta Yasko razgovarala je za Sky News, potvrdivši raniju izjavu predsjednika Zelenskog koji je rekao da neće biti kompromisa s Rusijom ako to rezultira gubitkom teritorija Ukrajine. “Civili, i vojska, i naša vojska, mi to nećemo oprostiti”, kaže ona, misleći na žrtve. – To nije ni u raspravi”, dodaje.

“Vjerujemo da možemo vratiti Krim. Sada je Putin potpuno ludo raspoložen i shvaćamo da koristi svu svoju snagu da uništi Ukrajinu… moramo vratiti svoje teritorije jer smo za to već platili vrlo visoku cijenu. Ići ćemo do kraja da nam se vrate teritorije… Nema drugog puta osim pobjede. Nećemo biti robovi – za nas to nije prihvatljivo”, rekla je zastupnica.









14:00 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva: Najnovije informacije o ruskoj tenkovskoj jedinici ‘Terminator’

Ministarstvo obrane UK je priopćilo da je ruski tenk BMP-T Terminator vjerojatno poslan u regiju Severodonjeck u sklopu ofenzive na Donbas. Dodaje se da je “Središnja skupina snaga (CGF) uključena u ovaj napad, koja je jedina formacija koja koristi ovo vozilo. CGF je prethodno pretrpio velike gubitke dok se nije uspio probiti do istočnog Kijeva u prvoj fazi invazije.” Rusija je pokrenula oklopno borbeno vozilo pod nadimkom “Terminator” po ukrajinskom gradu u pokušaju da pokaže svoju “odlučnost” da zauzme to područje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 May 2022





13:15 Olena Zelenska: Moj muž je ostao pouzdan i nepromijenjenih stajališta

Olena Zelenska, prva dama Ukrajine rekla je kako joj rat nije oduzeo muža iako ga rijetko viđa te je istaknula kako je Ukrajinski predsjednik ostao pouzdan i nepromijenjenih mišljenja. Intervju za ukrajinsku Radu TV dala je u društvu supruga te je to bio drugi put da je par viđen zajedno od početka ruske invazije. Zelenska je zaključila kako je njena obitelj zbog rata odvojena kao i brojne druge ukrajinske obitelji.

11:15 Troje ljudi poginulo u granatiranju

Independent javlja kako je sinoć poginulo troje ljudi u granatiranju sela Bilozerka u Hersonskoj regiji na jugu Ukrajine. Broj ozlijeđenih nije poznat.

11:00 Ukrajinci brane Severodonjeck

Ukrajinci su zaustavili pokušaje ruskog napredovanja prema Severodonjecku. Kako je izvijestio načelnik vojne uprave Lugansk, Serhij Hajdaj, Rusi su sa tenkom nazvanim Terminator pokušali ući u taj grad iz četiri smjera odjednom, ali su se zbog otpora povukli na svoje ranije položaje. Potom su nastavili granatiranje topništvom i minobacačima, a civili su evakuirani.

10:20 Ukrajina: ubili smo 29 000 Rusa

Ukrajinci tvrde kako su ubili preko 29 000 Rusa

9:30 Poljski predsjednik u Ukrajini

Poljski predsjednik Andrzej Duda u nedjelju je stigao u Kijev te će se kasnije obratiti ukrajinskom parlamentu, čime će to biti prvo obraćaje stranog čelnika u parlamentu od invazije na tu zemlju.

8:45 Ukrajina ne želi primirje

Ukrajina odbacila primirje ili ustupke Rusiji zbog straha da bi to potaknulo s vremenom još krvaviji sukob

7:50 u Azovu bilo i 78 vojnikinja

Vođa proruskih separatista iz Donjecka, Denis Pušilin, obznanio je kako među zarobljenim borcima iz Azovstala ima i 78 žena, kao stranih državljana, ali ne otkrivajući njihov broj. Otkrio je i kako su borci u posljednjem uporištu ukrajinskog otpora u Mariupolji umali dovolno hrane, vode i oružja, ali su imali manjak lijekova.Dodao je i da je šestero ukrajinskih vojnika poginulo u pokušaju uništenja skladišta streljiva prije zarobljenja.

6:40 Zelenski: Slomili smo kičmu ruskoj vojsci

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je, unatoč padu ključnog lučkog grada Mariupolja, ukrajinska vojska nanijela ogromnu štetu ruskim protivnicima. Ustvrdio je kako su slomili kičmu ruske vojske.

6:30 Razmatra se razmjena ukrajinskih zarobljenika za Putinovog prijatelja

Ruski zastupnik i pregovarač Leonid Slucki, najavio je kako će Rusija proučiti raniji prijedlog Ukrajinaca o razmjeni zarobljenika za Viktora Medvedčuka, oporbenog proruskog političara koji je od početka invazije bio u kućnom pritvoru u Kijevu, pa potom uhićen u pokušaju bijega iz zemlje. Ovoga puta, u igri za njegovo oslobođenje Ukrajina želi borce iz pukovnije Azov.