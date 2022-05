‘RUSIJA JE SPREMNA ZA OVAJ KORAK’: Čekaju odgovor iz Kijeva. ‘Može nam umirati sto vojnika dnevno’, Zelenski zavapio o žestokoj borbi na istoku

88. je dan ruske invazije u Ukrajini. Ukrajinci su izvijestili kako su Rusi u subotu izvele broje napade, a Rusija je zabranila ulazak brojnim Američkim državljanima, uključujući predsjednika Joe Bidena te glumca Morgana Freemana. Portugalski premijer posjetio je Kijev, a Erdogan je naveo uvjete koje očekuje od Finske i Švedske kako ne bi spriječila njihov ulazak u NATO. Putin i Vučić dogovorii telefonski razgovor idućeg tjedna glede novog ugovora za isporuke plina. UN je upozorio na nehumane uvjete u istočnoj Ukrajini.

22:00 Rusija spremna za nastavak mirovnih pregovora

Rusija je spremna nastaviti mirovne pregovore, rekao je u nedjelju glavni ruski pregovarač, ali inicijativa za njihov nastavak je na Kijevu. Associated Press javlja da je pomoćnik Kremlja, Vladimir Medinski, u intervjuu za bjelorusku TV rekao da “Rusija nikada nije odbila razgovore”.

“S naše strane, spremni smo za nastavak dijaloga”, rekao je Medinski. “Zamrzavanje razgovora bila je u potpunosti inicijativa Ukrajine”, rekao je Medinski, dodajući da je “lopta potpuno u njihovu polju”.

Razgovori između ruskih i ukrajinskih izaslanstava održavaju se redovito, osobno i putem video-veze od početka ruske invazije 24. veljače. U ožujku su se ukrajinski i ruski ministri vanjskih poslova sastali u Turskoj na neuspješnim razgovorima, nakon čega je uslijedio sastanak izaslanstava u Istanbulu, koji također nije donio konkretne rezultate. U utorak je glavni pregovarač Kijeva Mihajlo Podoljak rekao da su pregovori s Moskvom “na čekanju”.

21:35 Njemačka želi plin iz Senegala, rekao je Scholz na prvom putovanju u Afriku

Njemačka nastoji pokrenuti energetske projekte sa Senegalom, rekao je kancelar Olaf Scholz u nedjelju tijekom svoga prvoga putovanja u Afriku u trenutku kada rat u Ukrajini diže cijene energije i hrane Scholz je trodnevni posjet Africi započeo u Senegalu, zemlji koja posjeduje milijarde kubika zaliha plina te se očekuje da će postati veliki proizvođač plina u tome području.

Njemačka nastoji umanjiti ovisnost o ruskom plinu zbog invazije u Ukrajinu. Započela je razgovore sa senegalskim vlastima o vađenju i ukapljivanja prirodnoga plina, rekao je Scholz. “To je pitanje kojime se vrijedi ozbiljno pozabaviti”, rekao je na tiskovnoj konferenciji sa senegalskim predsjednikom Mackyjem Sallom te dodao da je objema državama u interesu da razgovori napreduju.

Scholz je rekao da je Njemačka također zainteresirana za senegalske projekte s obnovljivom energijom. Sall je kazao da je Senegal spreman raditi na opskrbljivanju europskoga tržišta ukapljenim zemnim plinom, LNG-om. On predviđa da će Senegal proizvesti 2,5 milijuna tona iduće godine, te 10 milijuna tona do 2030. Što se tiče istraživanja plina, financiranja projekta i drugih pitanja, Sall je kazao da će uzeti sve u obzir, te da je “voljan surađivati s Njemačkom u ovome kontekstu”.

21:00 Ozlijeđen gradonačelnik kojeg su postavili Rusi

Gradonačelnik Enerhodara, grada na jugu Ukrajine i lokacije najveće europske nuklearne elektrane, kojeg je postavila Moskva, ranjen je u eksploziji u nedjelju, javlja AFP. Andrej Ševčik imenovan je gradonačelnikom Enerhodara nakon što su ruske trupe preuzele kontrolu nad gradom i obližnjom nuklearnom elektranom Zaporožja.

“Imamo točnu potvrdu da su tijekom eksplozije ozlijeđeni samoproglašeni šef ‘narodne uprave’ Ševčik i njegovi tjelohranitelji”, rekao je na Telegramu Dmitro Orlov, izabrani gradonačelnik Enerhodara. Orlov je rekao da su u bolnici “s ozljedama različite težine”, ali nitko drugi nije ozlijeđen u eksploziji. Ruska novinska agencija RIA Novosti javila je da je Ševčik na intenzivnoj njezi.

19:45 Ukrajinski parlament zabranio simbole ruskog rata

Ukrajinski parlament usvojio je zakon o zabrani simbola ruske invazije, uključujući i one koji sadrže slova Z i V, rekao je zastupnik Jaroslav Železnjak na Telegramu. Istaknuo je da dokument uključuje prijedloge predsjednika Zelenskog koje je podnio kada je stavio veto na raniji nacrt zakona donesen 14. travnja.

Nova verzija zakona proširuje raspon slučajeva u kojima je dopušteno prikazivanje simbola, i to u muzejima, knjižnicama, znanstvenim radovima, udžbenicima i tako dalje.

Novi zakon, međutim, zabranjuje stvaranje nevladinih organizacija koje koriste ruske ratne simbole i čije su aktivnosti usmjerene na širenje ratne propagande i podrivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Slova “Z” i “V”, koja ne postoje u ruskoj abecedi, naširoko su korištena da simboliziraju podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Koriste se za obilježavanje ruskih vojnih vozila na bojištu.

19:00 Zelenski: Ukrajina može izgubiti do 100 vojnika dnevno boreći se na istoku

Ukrajina može izgubiti do 100 vojnika dnevno boreći se u istočnoj regiji, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenski.

