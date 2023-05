‘RUSIJA IMA PROTUOTROV, NEĆE VAM TO NIŠTA POMOĆI!’ Ukrajincima stiglo hladno triježnjenje: Moćne zvijeri na nebu ostaju samo puste želje

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Taman kad su Ukrajinci s oduševljenjem primili vijest da će na svom nebu vidjeti borbene avione F-16, slijedi hladno triježnjenje jer se to neće dogoditi u neko skorije vrijeme. Nakon višemjesečnog ukrajinskog lobiranja, Sjedinjene Američke Države dale su zeleno svijetlo za obuku ukrajinskih pilota na borbenim avionima četvrte generacije, što je povećalo očekivanja da će flota F-16 uskoro biti na putu.

Ipak, zasad su se neki od vodećih kandidata za donaciju ratnih zrakoplova koje je razvila Amerika, uključujući Nizozemsku, Belgiju i Dansku, obvezali tek na pomoć u obuci ukrajinskih pilota, izražavajući nevoljkost za pružanje daljnjih obećanja.

“Pobrinimo se da sada maksimalno iskoristimo aktivnosti obuke”, rekao je nizozemski ministar vanjskih poslova Wopke Hoekstra novinarima u ponedjeljak u Bruxellesu. “Što nam budućnost nosi, ostaje za vidjeti.”





Napravit će razliku, ali s vremenom

Neki, poput Belgije, čak su izravno rekli da nemaju F-16 na pretek. No, valja istaknuti da se ovaj obrazac uvijek ponavlja kako zapadni saveznici postupno eskaliraju oružje koje šalju u Ukrajinu. U početku je tu oklijevanje, a onda jedna od velikih sila, često to bude SAD, poduzme prvi korak, nakon čega se uključuje udružena koalicija europskih država.

“Ovo je na neki način pokazatelj kako su SAD pružile pomoć na svakom koraku rata u Ukrajini”, rekao je Seth Jones, direktor Međunarodnog sigurnosnog programa pri Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS).

Zasad nitko nije spreman poslati prvi F-16. To bi se lako moglo promijeniti, ali s vremenom.

“Isporuka F-16 doista će napraviti razliku… za nekoliko mjeseci”, rekao je Ben Hodges, bivši zapovjednik američke vojske u Europi.

Gdje su sada zrakoplovi?

Sporo donošenje odluka povezano je s političkim i tehničkim razlozima. Nekoliko zemalja ima višak F-16, a moderni strojevi zahtijevaju značajnu obuku i logistiku. SAD također mora ovlastiti druge zemlje za ponovni izvoz aviona.

Jurij Sak, savjetnik ukrajinskog ministra obrane Oleksija Reznikova, rekao je da je “Nizozemska u poziciji da bude prva zemlja” koja daje borbene zrakoplove.









Nizozemska trenutno ima 24 F-16 u uporabi koji su “operativno raspoređeni” i “ostat će u uporabi do sredine 2024.”, rekao je glasnogovornik nizozemskog ministarstva obrane. “Nakon toga, dostupni su za drugo odredište, kao što je prodaja.” Nizozemska također ima dodatnih 18 F-16 “koji se više ne koriste operativno” i “također ih se može poslati na drugačiju destinaciju”.

Dvanaest od ovih 18 prvotno je bilo planirano za prijenos u privatnu tvrtku, ali je prijenos odgođen, primijetio je glasnogovornik.

Mnogi oklijevaju: Obuka da, avioni ne još

Predvidljivo, SAD, gdje je stvoren F-16, održava vlastitu golemu flotu. Ipak, upitan u ponedjeljak postoji li ikakva šansa da Amerikanci daju vlastite zrakoplove, ministar američkih zračnih snaga Frank Kendall rekao je novinarima: “Ne znam. Mislim, mislim da postoji niz mogućnosti.”









Ujedinjeno Kraljevstvo je bilo agresivan zagovornik stvaranja zapadne “koalicije za mlažnjake”. Ali samoj zemlji nedostaje F-16 za doniranje.

Nekoliko drugih prijestolnica također je signaliziralo da su voljne ići samo do obuke. Uz Belgiju, poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je prošli tjedan da Varšava neće dati svoje modernije zrakoplove – zemlja održava flotu od 48 F-16 – nakon što je već donirala MiG-ove iz sovjetske ere.

‘Neće dramatično promijeniti igru’

Washington je naznačio da, iako sada podržava Ukrajinu da dobije pristup F-16, odluka je osmišljena kako bi dugoročno pomogla Kijevu – i neće imati neposredan utjecaj na bojno polje.

“Trebat će im u najboljem slučaju nekoliko mjeseci da imaju tu sposobnost i postoji mnogo detalja koji će se morati riješiti”, rekao je u ponedjeljak Kendall. “To će Ukrajincima postepeno dati sposobnosti koje trenutno nemaju. Ali to neće dramatično promijeniti igru.”

Dugotrajna obuka

Zasad saveznici rade na započinjanju obuke.

Glasnogovornik njemačkog kancelara Olafa Scholza, čija zemlja nema F-16, rekao je u ponedjeljak da su Berlin i Washington u “tijesnoj koordinaciji” oko planova, ali je naglasio da program “traje nekoliko mjeseci ili čak godina, ovisno o prethodnom iskustvo pilota.”

Glasnogovornik je naveo Spangdahlem i Ramstein kao baze zračnih snaga u Njemačkoj u kojima SAD ima stacionirane F-16, nudeći moguća mjesta za trening. Glasnogovornik je odbio komentirati kakvu bi konkretnu potporu Berlin mogao pružiti.

Neki su stručnjaci kritizirali tempo donošenja odluka.

“Kontinuirano stupnjevito donošenje odluka američke administracije potkopava velik dio dobrog posla koji je već obavila”, rekao je Hodges, bivši američki general, za POLITICO u ponedjeljak.

‘Da postoji želja da Ukrajina dobije rat, svi izgovori bi nestali’

“Ako bi administracija odlučila da želi da Ukrajina doista dobije ovaj rat, onda bi svi izgovori nestali, odluke bi bile donesene na vrijeme, a puni učinak zapadne potpore donio bi najbrži mogući uspješan završetak ovog rata, ” dodao je.

Kendall, ministar američkih zračnih snaga, naglasio je da je to pitanje pitanje prioriteta – i da sada postoji pomak u razmišljanju unaprijed.

“Sigurno smo mogli početi ranije, ali postojali su puno veći prioriteti i neki to vide kao eskalirajući čin s naše strane”, rekao je.

Hoće li Rusija odgovoriti? Već su poslali upozorenje

Iako je ranije u sukobu bilo strahova da bi isporuka naprednih, zapadnih borbenih zrakoplova mogla dovesti do eskalacije jer se radi o još jednoj ruskoj ‘crvenoj liniji’, čini se da su dužnosnici odbacili tu zabrinutost kao što su učinili ranije u sukobu po pitanju slanja modernih, zapadnih tenkova.

Diplomat iz europske zemlje koja posjeduje F-16 rekao je da bi Ukrajina mogla koristiti zrakoplove na različite načine, uključujući puki nadzor i obranu svog zračnog prostora, te se obvezati da neće pokretati nikakve kampanje bombardiranja ruskog teritorija.

Američki predsjednik Joe Biden rekao je tijekom vikenda da je od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog dobio “potpuno jamstvo” da se zrakoplovi neće koristiti na ruskom teritoriju. “Ali gdje god se ruske trupe nalaze unutar Ukrajine u tom području, to će moći učiniti”, rekao je.

Alexander Gruško, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova, upozorio je da bi se zapadne zemlje koje šalju F-16 u Ukrajinu izložile “kolosalnim rizicima za sebe”, prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tass. Ipak, to je poruka koju je Moskva izbacila za svaku novu fazu zapadne potpore, a Kremlju ponestaje načina za daljnju eskalaciju.

“Ne mogu puno učiniti”, rekao je Jones, znanstvenik CSIS-a. “Mislim da to odražava da se zabrinutost niza vladinih dužnosnika o tome kako bi Rusi mogli odgovoriti na sofisticiranije oružje jednostavno nije pokazala točnom.”

Europski diplomat rekao je da bi SAD mogao postati zadovoljniji idejom slanja F-16 u Ukrajinu ako Kijev ne uspije ostvariti značajne dobitke u svojoj nadolazećoj ofenzivi ili ako se Zapad nađe u nemogućnosti opskrbiti Ukrajinu drugim ključnim potrebama i odluči kompenzirati avionima.

Upitan je li realno da Ukrajina dobije F-16 do jeseni, visoki srednjoeuropski obrambeni dužnosnik bio je optimističan, rekavši “Mislim da jest”. Razmišljajući o istom pitanju, visoki diplomat iz istočne Europe duhovito je rekao: “Zašto ne?”.

Rusija ima ‘protuotrov’ za F-16

Kremlj je u utorak ponovio da daljnja obećanja vojne pomoći Ukrajini od strane zapadnih zemalja neće promijeniti situaciju na frontu. Reuters izvještava da je u svom redovnom dnevnom razgovoru s novinarima, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao da opskrba Ukrajine modernim borbenim zrakoplovima F-16 dolazi s “očitim rizicima”.

Ruski stručnjaci navode da ruska vojska za njih ima ‘protuotrov’.

U razgovoru za Sputnik, ruski vojni ekspert Viktor Baranec rekao je da je lovac F-16 ozbiljno oružje.

“Leti brzinom većom od 2200 kilometara na sat, koristi rakete ‘zemlja-zrak’ i ‘zrak-zrak’. Ova letjelica se pokazala dobrom u mnogim oružanim sukobima u kojima su sudjelovale Sjedinjene Američke Države”.

Vojni ekspert Aleksej Leonkov ne isključuje mogućnost da će Ukrajini biti isporučeno oko 40 ili 50 ovih aviona čiji će zadatak biti nanošenje visokopreciznih udara na ruske trupe i objekte na teritorijima koje kontroliraju OS Rusije. No, on ne zna tko će upravljati tim letjelicama jer, kako kaže, ukrajinskih pilota praktično više nema, pa upire prstom u pilote iz Poljske ili Kanade, što je procjena koju je nemoguće potvrditi s obzirom na to da je NATO decidiran u odbijanju izravne uključenosti u sukob.

Ruski analitičari ocjenjuju da bi obuka mogla trajati od četiri mjeseca pa možda i do godinu dana. No, Viktor Litovikin, stručnjak za naoružanje, smatra da Kijevu ipak nisu dovoljno samo borbeni avioni u borbi protiv Rusije.

“Da bi Ukrajina uopće mogla koristiti lovce F-16, potrebni su joj dobro opremljeni aerodromi. Uz to, moraju imati radarske stanice te pogon za održavanje. To je ogroman i skup posao i sve se to treba nalaziti na području ukrajinske države. Njihova primjena će izazvati određene teškoće za njihove saveznike”, rekao je. Dakle, neki ruski stručnjaci otvaraju mogućnost da F-16 polijeću s teritorija Rumunjske, gdje bi se mogla smjestiti i tehnička baza.

Jednoglasno odbacuju da će isporuka ovih aviona promijeniti situaciju na bojištu. Smatraju, Rusija ima ‘protuotrov’.

“Rusija ima avione, Su-30 i Su-35 koji će se boriti protiv američkog lovca. Oni su mnogo moćniji od F-16. Dakle, Amerikanci riskiraju da izgube svoje avione na ukrajinskom nebu“, ocjenjuju ruski eksperti.