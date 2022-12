‘RUSIJA I SRBIJA POKUŠAVAJU ZAPOČETI RAT’! Vrije u regiji, ‘žele denacifikaciju Balkana’: Ukrajinac upozorava svijet, traži priznanje Kosova

Ukrajinski zastupnik Oleksij Gončarenko na društvenim mrežama je objavio kako je podnio peticiju predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom sa zahtjevom za priznanje neovisnosti Kosova. Zelenski će morati službeno odgovoriti na preticiju ako prikupi barem 25 tisuća potpisa.

“U kontekstu zaoštravanja situacije na Kosovu i agresivne politike Srbije prema Kosovu, predlažem predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da razmotri mogućnost priznavanja državnog suvereniteta i neovisnosti Republike Kosovo. Zašto bi to trebalo učiniti sada? Neovisnost Kosova priznaje polovica članica UN-a, uključujući SAD, kao i većina zemalja EU i NATO-a”, stoji na početku peticije.

“Još 2010. Međunarodni sud pravde UN-a priznao je da deklaracija o državnom suverenitetu Kosova nije u suprotnosti s normama međunarodnog prava, te da ne krši nikakve rezolucije i međunarodne akte. Rusija ne priznaje Kosovo i smatra tu zemlju srpskom. Istodobno, propagandisti Kremlja tvrde da je na Balkanu potrebno uspostaviti “isti poredak kakav je Putin napravio 24. veljače”, nastavlja se.

“I predstavnici stranke predsjednika Vučića založili su se za denacifikaciju Balkana. Rusija zajedno sa Srbijom pokušava započeti rat, pravdajući svoje postupke nacionalnim pitanjem. Upravo sada će priznanje neovisnosti Republike Kosovo pokazati podršku i solidarnost Ukrajine u borbi za teritorijalnu cjelovitost i suverenitet ove države”, dodaje se u zahtjevu.

I filed a petition to the President of Ukraine with a request to recognize the independence of Kosovo.

If the petition collects 25,000 signatures, the president must respond to it.

Ukraine have to support Kosovo right nowhttps://t.co/FZyTI7WRGQ

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) December 14, 2022