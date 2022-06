RUSIJA GAZI MOSTOVE, SKLADIŠTA S ORUŽJEM PA I TERMOELEKTRANU: Zelenski rusku taktiku prozvao čistim terorom

Autor: Ivor Kruljac

Krvavi rat u Ukrajini i dalje se nastavlja, a Rusija je u nedjelju zadala teške udarce ukrajinskim snagama. Najteža bitka, ona u Severodnjecu se nastavlja, sa sve većim potiskivanjem ukrajinskih snaga u predgrađe i indstrijsku zonu ovog velikog grada čijim bi osvajanjem Rusi kontrolirali cjelokupnu regiju Luhansk. Severodnjeck je bio spojen s ostatkom države sa tri mosta, a Rusija je uništila dva, dok je i ovaj treći u lošem stanju i pod konstantnom vatrom. Guverner Luhanska Serhij Hajdaj, upozorio je preko društvenih mreža da će grad biti odsječen, ukoliko padne i treći most. Uz to, Rusija je navela i kako je uništila još jedno skladište zapadnog oružja te su u Donjecku napali termoelektranu Vuhledar koju kontrolira ukrajinska vojska. Dok se Rusi spremaju zauzeti od elektrane pet kilometara udaljeni Svitlodarsk, snimke koje objavljuju tamošnji lokalni mediji pokazuju gusti dim iza tvornice. Nakon što je tijekom vikenda u sukobima ubijen dobrovoljni češki borac koji je stao na stranu Ukrajine, u nedjelju je potvrđena i pogibija jednog bivšeg britanskog vojnika.

Dodatno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je deset osoba, a među njima i 12-godišnja djevojčica još uvijek u bolnici nakon ruskog raketiranja Ternopilske regije. Kritizirao je zapadne zemlje jer još uvijek nisu poslale raketne sustave, navodeći kako su se životi s time mogli spasiti te prozvao tim napadom čistim terorom bez ikakvog taktičkog ili strateškog smisla. Vladimir Putin je povodom jučerašnjeg nacionalnog praznika federacije, Dana Rusije, istaknuo kako je ruski narod ujedinjen i nepokoriv, a nakon zapadnih sankcija su otvorili i svoju inačicu McDonaldsa u bivšim ruskim poslovnicama globalnog lanca brze hrane koji su nazvali “Ukusno i točka”.

Što se tiče utjecaja ukrajinskog rata na vanjsku diplomaciju, švedski think thank SIPRI (Međunarodni institut za istraživanje mira), naveo je kako se po prvi put nakon više desetljeća, mogu očekivati porast broja nuklearnih glava. Dok Rusija ima najviše nuklearnog arsenala, pa zatim SAD, tu je i porast nuklearnog sustava u Kini, a ostale nuklearne sile također sve više ističu ulogu nuklearnog oružja u njihovoj vojnoj doktrini, što SIPRI ocjenjuje zabrinjavajućim. Zabrinuta su također i Švedska i Finska koje zbog rata u Ukrajini žele odbaciti svoju neutralnost i priključiti se NATO savezu u strahu da bi mogli biti idući na Putinovoj listi. No, uz predsjednika Milanovića koji preko ratifikacije dviju nordijskih država želi osigurati promjenu izbornog zakona u BiH, najodlučnije protivljenje je izrazila Turska, optužujući Švedsku i Finsku za podršku Kurdskih boraca u Siriji, koje Turska ocjenjuje teroristima. Glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg u nedjelju je u Helsinkiju komentirao kako NATO ozbiljno shvaća tursku zabrinutost te rade na rješenju. Što se tiče ruskih diplomatskih uspjeha, Kina kupuje popriličnu količinu nafte od teško sankcionirane države, zbog čega je došlo do porasta cijena nafte.