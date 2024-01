Rusi žestoko udarili na Ukrajinu, ima mrtvih: Poljaci digli borbene avione

Sumnja se da su četiri osobe ubijene, a deseci ranjeni u ruskim raketnim napadima na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i drugi po veličini grad Harkov, tvrde lokalni dužnosnici. Rano u utorak su u Harkovu pogođene stambene zgrade, pri čemu su tri osobe poginule i 42 ozlijeđene. Gradonačelnik je rekao da je dio stambene zgrade uništen i da spasioci češljaju ruševine tražeći preživjele. U Kijevu je još nekoliko ljudi ozlijeđeno kada se zapalio stambeni blok, a drugi je oštećen. Prijavljeno je da je jedna žena ubijena, ali vlasti su kasnije rekle da njezina smrt nije potvrđena. Većina žrtava bila je u središnjem Solomianskyi i zapadnom Sviatoshynskyi okrugu Kijeva. BBC-jeva dopisnica Sarah Rainsford rekla je da je zračni napad u Kijevu trajao više od dva i pol sata, najduže od 2. siječnja. Strahuje se da je još civila zarobljeno u ruševinama.

Civilians remain under the rubble in #Kharkiv. What did Lavrov say yesterday? “Two brotherly nations”?

There must be a special stinking hole in hell for 🇷🇺 “diplomats”.#StandWithUkraine #imperialism pic.twitter.com/swX9GjBfWE

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) January 23, 2024