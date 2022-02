RUSI UNIŠTILI UKRAJINSKOG DIVA Bio je najveći avion na svijetu, viđen je i u Zagrebu. Ukrajinci im poslali snažnu poruku

Najveći teretni zrakoplov na svijetu, ukrajinski Antonov-225, uništile su granatiranjem ruske snage u napadu na zračnu luku Hostomel u blizini Kijeva, priopćila je u nedjelju ukrajinska tvornica za proizvodnju oružja Ukroboronprom.

Obnova ovog zrakoplova, proizvedenog u Ukrajini, trajala bi dugo i koštala više od tri milijarde dolara, poručeno je iz tvornice.

“Ruski okupatori uništili su ponos ukrajinskog zrakoplovstva, legendarni An-225 Mrija. To se dogodilo na uzletištu Antonov u Hostomelu u blizini Kijeva”, objavio je Ukroboronprom na svojoj Facebook stranici.

The biggest plane in the world “Mriya” (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitrij Kuleba oglasio se o ovom događaju u nedjelju na Twitteru.

“Ovo je bio najveći zrakoplov na svijetu, AN-225 Mrija (“mrija” na ukrajinskom znači “san”)”. Rusija je možda uništila našu “Mriju”, ali nikada neće uništiti naš san od snažnoj, slobodnoj i demokratskoj europskoj državi”, poručio je Kuleba.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022