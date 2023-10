Rusi testirali napredno oružje, nema mu premca: Borbeni robot je nova ratna zvijer

Ruski državni Rostec uspješno je proveo državno ocjenjivanje samohodne topničke haubice 152 mm Koalitsiya-SV, čime je utvrđena njezina izrazita tehnička pouzdanost i učinkovitost.

Predviđena kao haubica sljedeće generacije, nadmašuje međunarodne i nacionalne haubice u područjima udaljenosti, točnosti i vremenske učinkovitosti u izvršenju borbenih misija.

Primarna funkcija samohodne haubice Koalitsiya-SV je eliminacija neprijateljskih topničkih i minobacačkih postrojenja, uz uništavanje oklopnih vozila i neprijateljskog pješaštva.

Dizajnirana sa sveobuhvatnim, nediskriminirajućim pristupom smanjenju prijetnji, naoružanje također rješava pitanje uništavanja jedinica zračne i proturaketne obrane i rješavanje utvrđenih zona i kontrolnih točaka.

#AFVaDay 2S35 Koalitsiya-SV is Russia’s newest SP artillery system focused on high rate of fire with dispersed batteries to mititgate counterbattery fire. 2A88 152 mm L52 gun has has a water cooled breach and microwave ignition. pic.twitter.com/UNWFK1Zzay

— Jon Hawkes (@JonHawkes275) August 5, 2019