‘RUSI SU UPUCALI GLAZBENIKA’ Pljušte optužbe za gnjusan zločin: ‘Nije htio surađivati s okupatorima’

Ruski vojnici ubili su ukrajinskog glazbenika u njegovom domu nakon što je odbio sudjelovati na koncertu u okupiranom Hersonu, objavilo je ministarstvo kulture u Kijevu.

Dirigent Yuriy Kerpatenko odbio je sudjelovati u koncertu “kojemu su okupatori namjeravali pokazati takozvano ‘poboljšanje mirnog života’ u Hersonu”, objavilo je ministarstvo u priopćenju na svojoj Facebook stranici.

Na koncertu 1. listopada trebao je nastupiti komorni orkestar Gileya, čiji je Kerpatenko bio glavni dirigent, ali je on “kategorički odbio suradnju sa okupatorima”, stoji u priopćenju.

Kerpatenko, koji je također bio glavni dirigent Hersonskog glazbeno-dramskog kazališta Mykola Kulish, do svibnja je objavljivao prkosne poruke na svojoj Facebook stranici.

📸 The #Russians murdered the Ukrainian conductor Yuriy Kerpatenko in #Kherson.

He refused to collaborate with the invaders. pic.twitter.com/VBGqJKNZqF

