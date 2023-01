RUSI SPOMINJU HRVATSKO MORE! ‘Tamo će se podijeliti pretendenti’: Užasan scenarij, ‘možete loviti sitnu ribu’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u ponedjeljak u Petrinji ispalio rafal izjava, po mnogima skandaloznih, one su došle promptno i do Rusije, pa su postale i temom televizijske emisije Putinova propagandista Vladimira Solovjova.

Naime, gostima u emisiji jako su se svidjele Milanovićeve izjave, međutim, likovali su nad idejom da bi Viktor Orban mogao Hrvatskoj oteti more.

“Jako mi se svidio prijatelj iz Hrvatske. Jako mi se svidio. Izrekao je veliku istinu. Možete loviti sitnu ribu koja se ne može suprotstaviti. Ali kad možeš dobiti po njušci: neee, to nismo potpisali. Vidite kakva je to sitna, jeftina šuša! Koja se može samo bjesomučno obrušiti na Srbiju. Raskomadati Srbiju, to je normalno. To je bilo ispravno. To je bila demokracija. Ali dobiti po njuški od Rusije?, objasnio je Evstafjev na koji je on način shvatio Milanovića, prenosi Večernji.





‘Orban čezne za morem’

“Znamo da će u Ukrajini Zapadu biti nanesen strateški poraz. I cijela konstrukcija koju EU i SAD grade na Balkanu, uključujući kriminalni šah-mat, urušit će se. Tamo će se pretendenti još podijeliti…”, govorio je politolog, kad mu je ekonomist Mihail Hazin upao u riječ:

“Orban već čezne: želim more!”

“Da, koje je već bilo njegovo”, složio se Evstafjev s njim.

“Već je bilo, da, upravo u toj istoj Hrvatskoj”, uzvratio mu je Hazin, s čime se Evstafjev složio.

Potom se treći gost ubacio u razgovor, kazavši kako je “Sredozemno more jako nužno”.

“Sredozemno more je svima nužno! Svima redom”, zaključio je Evstafjev, na što su se svi glasno nasmijali.









“Eto, to je ideologija čopora strvinara. To je Europa”, zaključio je ruski politolog, analizirajući Milanovićevu izjavu, koja je prenesena u raznim stranim medijima.