Rusi smislili novo bizarno oružje: Ovo je dosad najčudnije, a krije jedan golemi problem

Upravo kad se pomisli da ruskoj vojsci, koja evidentno oskudijeva s opremom, ipak ne može očajnički nedostajati vatrene moći, oni izmisle neko novo bizarno i nezgrapno improvizirano oružje. ‘Uradi sam’ vozila i artiljerija koja se pojavila na ruskoj strani tijekom rata protiv Ukrajina dosad su uključivala oklopne transportere s raketnim modulima preuzetim s helikoptera, kamione opremljene mornaričkim raketama protiv podmornica; “kornjača tenkove” s protudronskim granatama izrađenim od lima i jurišne motocikle obložene istim limom.

No, improvizirani top koji je debitirao na ruskim društvenim mrežama prošlog tjedna možda je najčudniji, ali i najmanje učinkovit od svog navedenog sklepanog oružja. Riječ je o 2A28. To je niskotlačni top kalibra 73 milimetra koji su neki domišljati ruski tehničari skinuli s borbenog vozila BMP-1 iz 1960-ih i zavarili na grubo izrađenu podlogu kako bi se mogao vući.

Jedan video “golog” 2A28, koji je inače smješten u oklopnoj kupoli gusjeničara BMP-1, prikazuje vojnika kako čuči iza topa, puni ga i ispaljuje brzinom od jedne granate svakih nekoliko sekundi. Drugi prikazuje 2A28 kako se vuče iza kamiona koji ga prevozi.

Russian military made an improvised artillery piece created out of the 73-mm 2A28 “Grom” gun from a BMP-1 on a towed wheelbase.

