Rusi se vraćaju starim taktikama, opet zaprijetili nuklearnim oružjem Europi i SAD-u: ‘Ako stvari nastave ovako…’

Ruska državna televizija iznijela je upozorenje da bi Kremlj mogao napasti Sjedinjene Američke Države nuklearnim oružjem ukoliko eskalacija sukoba s Ukrajinom dosegne “nuklearnu razinu”. Ova izjava dolazi od ruskog političkog komentatora i predsjednika Instituta za Bliski Istok, Jevgenija Satanovskog, čiji je videoklip postao viralan.

Anton Geraščenko, savjetnik u ukrajinskom ministarstvu unutrašnjih poslova, podijelio je spomenuti video na svom Twitter profilu 12. lipnja, a do sada je pregledan više od stotinu tisuća puta, prenosi Newsweek.

Ovi komentari uslijedili su nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog petka najavio slanje nuklearnog oružja u Bjelorusiju 7. i 8. srpnja, samo nekoliko dana prije dogovorenog NATO summita u susjednoj Litvi.

Satanovski je izjavio na ruskoj državnoj televiziji: “Pitanje je hoće li se doći do nuklearne faze ili ne? Jer, ako stvari nastave ovako, to će se definitivno dogoditi. Neće se raditi o taktičkom, već strateškom nuklearnom oružju kojim ćemo napadati Ukrajinu, vjerujte mi, Sjedinjene Američke Države, i sve mete koje moraju biti u žarištu. One su tu od vremena Sovjetskog saveza, i one u SAD-u, Europi i drugim mjestima gdje je koncentrirano američko nuklearno oružje, gdje postoje američke vojne baze.”

Attention, United States!

Russian propagandists threaten the US with nuclear strikes.

“If we have to, what can we do?” – they sigh. pic.twitter.com/2Wm1OiKq85

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 12, 2023