RUSI SE VRAĆAJU, OVO IM JE NAJVAŽNIJI USPJEH OD KOLOVOZA! Šef Wagnera objavio fotografiju iz Soledara: ‘Preuzeli smo kontrolu nad cijelim teritorijem’

Zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova, Emine Džepar, objavila je slike koje prikazuju posljedice ruskog raketnog napada na Herson.

U napadu je navodno jedna osoba ubijena, a druga ozlijeđena.

This is the aftermath of 🇷🇺 missile strike today on #Kherson.

A huge hole in the yard, filled with water probably from damage to the water supply.

Destroyed balconies and broken windows.#RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine pic.twitter.com/uH270I0Nd8





