Rusi se naoružavaju ‘do zuba’, Zelenski ima opaki plan: Ulazimo u ključan period rata?

Posljednjih tjedana čini se kako se ukopani status quo u Ukrajini polako počinje pomicati.

Ruska invazija na Ukrajinu došla je u razdoblje ukrajinske protuofenzive, a i ona je danima stagnirala.

Kroz svjetske medije stižu signali o novom jakom naoružavanju Rusije, dok se Zelenski pohvalio da stižu novi zrakoplovi sa zapada.

Kina je navodno poslala desetke tisuća pošiljki ruskim tvrtkama od početka invazije krajem veljače prošle godine, izvijestio je britanski Telegraph. Istraživanje Telegrapha tvrdi da je Kina pomogla u opskrbi ruske vojske helikopterima, dronovima, optičkim nišanima i osnovnim sirovinama. Trgovina između Moskve i Pekinga na putu je da ove godine dosegne rekordnu razinu od preko 200 milijardi dolara.

Te informacije proturječe pak kineskim tvrdnjama o neutralnosti i njezinim obećanjima da neće opskrbljivati oružje ni ukrajinskim ni ruskim snagama. Kina je, podsjetimo, željela preuzeti glavnu ulogu u mirovnim pregovorima, a sada su objavljene informacije da kontinuirano podupire Rusiju.

Prema Telegraphu, kineska tvrtka poslala je 1000 dronova u Rusiju u mjesecima koji su prethodili invaziji u veljači 2022. Tvrtka se opisala kao “trgovac na veliko dječjim igračkama” i poslala je dronove ruskoj tvrtki koja je lažno navela da je također prodavač igračaka. Nakon početka invazije, kineske tvrtke nastavile su isporučivati vojnu pomoć Rusiji, uključujući turbomlazne i raketne navigacijske sustave koji su prolazili kroz Indiju i Kostariku, piše Telegraph.

Roba koju Kina izvozi službeno je klasificirana kao “roba dvostruke namjene”, što znači da ima i nevojnu primjenu. Ta klasifikacija omogućuje Kini da izbjegne međunarodne sankcije i održi iluziju da Rusiji ne pruža vojnu pomoć, navodi britanski list.

Na fakturama za pošiljke optičkih nišana, koji se pričvršćuju na oružje radi lakšeg ciljanja, pisalo je da su “uređaji za lov”. NATO i SAD su rekli da će se Kina suočiti s teškim posljedicama ako osigura Rusiji vojnu pomoć.

Istraga Telegrapha otkrila je podatke o trgovini iz Kine koji pokazuju da je Peking sada “ključna slamka spasa” za Rusiju u jeku paralizirajućih gospodarskih sankcija.

Nizozemska i Danska obvezale su se na isporuku borbenih zrakoplova F-16 Ukrajini nakon što se ispune uvjeti za transfer, rekao je nizozemski premijer Mark Rutte.

Ovo obećanje, dano tijekom posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Nizozemskoj, prvo je takvo obećanje o isporuci F-16 za ukrajinske oružane snage. Dolazi nekoliko dana nakon što je SAD odobrio moguću isporuku borbenih aviona od strane Nizozemske i Danske.

Rutte je rekao da Nizozemska ima na raspolaganju 42 zrakoplova F-16, ali se još ne zna hoće li svi biti donirani.

“Danas možemo objaviti da su se Nizozemska i Danska obvezale na transfer zrakoplova F-16 Ukrajini i ukrajinskim zračnim snagama, uključujući na suradnju sa Sjedinjenim Državama i drugim partnerima nakon što se ispune uvjeti za takav transfer”, rekao je Rutte na zajedničkoj konferenciji za medije s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u vojnoj zračnoj bazi u Eindhovenu.

Today, we took another step to strengthen Ukraine’s air shield. F-16s.

These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023