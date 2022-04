RUSI RAKETIRALI ODESU, IMA ŽRTAVA: Zelenski: ‘Umrla je beba, to su gadovi!’. Amerikanci sutra dolaze u Kijev

Nastavlja se ruska invazija na Ukrajinu. Ukrajinski Volodomir Zelenski je objavio kako je napad na Ukrajinu tek početak i da Rusija planira napasti i druge zemlje. Usprkos objavama ruske vojske, britanske su obavještajne službe objavile kako se i dalje nastavljaju borbe oko lučkog grada Mariupolja. Ruski prorežimski medij jučer objavio, pa obrisao, da je u ratu poginulo preko 13.000 ruskih vojnika i da ih je još 7000 nestalo. EU je objavila plan za skidanje s ruske nafte i plina i ima devet molbi za građane. Pentagon je objavio novi paket vojne pomoći Ukrajini, težak je 800 milijuna dolara.

22:45 Turski zračni prostor zatvoren za zračni prijevoz vojnika iz Rusije u Siriju

Turski zračni prostor zatvoren je za vojne i civilne zrakoplove koji prevoze vojnike iz Rusije u Siriju, prenijela je u subotu televizija TRT Haber izjavu šefa diplomacije Mevluta Cavusoglua. Turska, članica NATO-a ima dobre odnose i s Rusijom i Ukrajinom i pokušava posredovati u pregovorima između dviju strana.

“Zatvorili smo zračni prostor za ruske vojne zrakoplove, ali i civilne letove kojima se u Siriju prevoze vojnici”, rekao je Cavusoglu u avionu na putu za Urugvaj. Dopuštenje se davalo svaka tri mjeseca, a sada će zabrana vrijediti tri mjeseca, rekao je Cavusgolu i dodao da je o tome obavijestio svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova. Rusija je jedan od vodećih saveznika režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada kojemu je pomogla da se održi na vlasti nakon izbijanja rata u Siriji 2011. Neki stručnjaci drže da će zatvaranje turskog zračnog prostora otežati zadaću ruskoj vojsci koja je vrlo prisutna u Siriji.

22:30 OESS traži oslobođenje svog osoblja u istočnoj Ukrajini

Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OESS) objavila je u subotu da pokušava osloboditi svoje ljudi z Posebne promatračke misije, a koji su lišeni slobode na istoku Ukrajine. “OESS je krajnje zabrinut za članove svoje Posebne promatračke misije (Special Monitoring Mission, SMM) koji su lišeni slobode u Donecku i Luhansku. OESS se koristi svi raspoloživim kanalima da dogovori puštanje tih ljudi na slobodu”, objavio je ured.

Zamjenica britanskog veleposlanika pri OESS-ovu sjedištu u Beču kritizirala je Rusiju jer je odbila produljiti misiju SMM nakon ožujka. “A sada smo primili uznemirujuća izvješća da ruski saveznici u Donbasu prijete članovima misije, opremi i njihovim prostorijama i da ruske snage drže članove SMM-a u zatočeništvu”, rekla je. OESS je u ožujku evakuirao gotovo 500 međunarodnih promatrača iz Ukrajine. Od 1. travnja SMM je preuzeo administrativnu ulogu skrbi za sigurnost članova svoje misije i imovine u Ukrajini. SMM nastavlja pomagati preostalim svojim ljudima u Ukrajini pokušavajući premjestiti ih u sigurnija područja.

22:15 Raste broj žrtava u napadu na Odesu

Sada se zna da je osam ljudi ubijeno u ruskom raketnom napadu na grad Odesu na jugu zemlje, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare.

22:00 Želim vidjeti sunce, potresna molba djeteta iz čeličane Azovstal

Žene i djeca u skloništima divovske čeličane u Mariupolju, posljednjem uporištu ukrajinske obrane u tom lučkom gradu, poručuju u videosnimci objavljenoj u subotu da očajnički vape za suncem i da im ponestaje hrane. Videosnimku emitirao je bataljun Azov, koji su 2014. uspostavili proukrajinski nacionalisti, a danas je u sastav ukrajinske nacionalne garde i ima istaknutu ulogu u obrani grada.

Agencija Reuters nije mogla neovisno provjeriti kada je snimka nastala, no jedan od sugovornika spomenuo je datum 21. travnja. Videosnimka prikazuje vojnike kako donose hranu civilima koji se kriju u kompleksu čeličane Azovstal.

Žena s djetetom rekla je da ljudima u skloništu ponestaje hrane. “Zbilja želim kući”, rekla je. Ruske snage i dalje tuku kompleks Azovstal zračnim udarima i žele ga zauzeti, iako je ranije ovaj tjedan Moskva rekla da više neće bombardirati Mairupolj, rekao je rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič. Više od 1000 civila je u skloništima zajedno s braniteljima čeličane, navode ukrajinske vlasti.

Neimenovani dječak u videosnimci rekao je da očajnički želi van nakon dva mjeseca boravka u bunkeru. “Želim vidjeti sunce. Kada nam izgrade kuće moći ćemo živjeti u miru. Neka Ukrajina pobijedi jer je Ukrajina naša domovina”, rekao je. Na snimci žene su odjevene u uniforme Azovstala.

21:30 Je li se Zelenski zaletio?

Nejasno je li Zelenski možda otkrio informaciju koju američki dužnosnici nisu htjeli iz sigurnosnih razloga, kada je na današnjoj konferenciji za novinare najavio da će se u nedjelju sastati s američkim ministrom obrane Lloydom Austinom i Antonyjem Blinkenom, američkim državnim tajnikom.

21:00 Rusija: Pogodili smo veliko skladište stranog oružja kod Odese

Ruska vojska je priopćila je “visokopreciznim raketama pogodila veliko skladište oružja koje su ukrajinskim snagama poslale Sjedinjene Države i europske zemlje, blizu Odese, na jugu Ukrajine”.

20:15 ‘U raketiranju Odese poginula beba’

Volodimir Zelenski je izrazio oštre riječi o današnjem raketnom napadu na južnoukrajinski lučki grad Odesu u kojem je poginulo najmanje pet, a ozlijeđeno 18 osoba. Rekao je da je danas Odesu pogodilo sedam projektila.

“Umrla je tromjesečna beba”, rekao je Zelenski. “Ubili su tromjesečnu bebu. Rat je počeo kada je ova beba imala mjesec dana. Možete li uopće zamisliti što se događa? Oni su gadovi. samo gadovi. Nemam druge riječi koje bih upotrijebio u ovom kontekstu. Oni su samo gadovi”.”

20:00 Zelenski: Blinken dolazi u Kijev

Zelenski će se u nedjelju sastati s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom koji dolazi u Kijev. Posjet, koji će uključivati ​​i američkog ministra obrane Lloyda Austina, bit će prvo službeno putovanje dužnosnika američke vlade otkako je Rusija započela svoju invaziju u veljači.

19:40 Ukrajina: Rusi “omeli” evakuaciju civila iz Mariupolja

Propao je novi pokušaj evakuacije civila u smjeru Zaporižja iz ukrajinskog grada Mariupolja koji je opkoljen i gotovo u cijelosti pod ruskom kontrolom, rekao je u subotu zamjenik gradonačelnika Mariupolja na Telegramu. Petro Andrjuščenko je rekao da se dvjestotinjak stanovnika tog lučkog i industrijskog grada na Azovskom moru počelo okupljati radi evakuacije kada ih je “rastjerala” ruska vojska. Neki su se zatim pod prisilom popeli u autobuse koji su išli u Dokučajevsk, mjesto pod ruskom okupacijom, 80 km sjeverno. “Ljudi nisu smjeli izaći iz autobusa”, istaknuo je gradonačelnikov zamjenik, dodajući da su Rusi opravdali promjenu rute pozvajući se na “pucnjavu (ukrajinskih) nacionalista na mjesto evakuacije”. “Rusi su još jednom omeli evakuaciju”, požalio se.

19:20 U Dnjipru se čula eksplozija

U istočnom gradu Dnjipru čula se eksplozija, javlja dopisnik Sky Newsa. “S naše pozicije u centru grada mogao se vidjeti dim kako se diže prema sjeveroistoku”, rekao je. Nije jasno što je trebala biti meta napada, ali lokalna uprava objavila je na svom Telegramu da je projektil pogodio polje u selu koje više nije naseljeno.

18:30 Zelenski i Johnson o vojnoj pomoći

Ukrajinski predsjednik Zelenski razgovarao je s britanskim premijerom Borisom Johnsonom o “novoj fazi” vojne pomoći, rekao je zamjenik šefa kabineta predsjednika. Govoreći na nacionalnoj televiziji u subotu, Andriy Sybiga rekao je da će najnovija pomoć uključivati ​​dostavu teškog naoružanja. Dodao je da su njih dvoje razgovarali i o daljnjoj financijskoj potpori Ukrajini.

18:00 Rusija: Istražujemo izvješća o britanskim specijalcima u Ukrajini

Rusko državno istražno tijelo priopćilo je da istražuje izvješće ruskih medija u kojem se navodi da su stručnjaci za sabotaže iz britanskih specijalnih snaga SAS raspoređeni u zapadnu Ukrajinu. Novinska agencija RIA Novosti citirala je ruski sigurnosni izvor koji je rekao da je oko 20 pripadnika SAS poslano u Lavov. Specijalna zračna služba osposobljena je za provođenje specijalnih operacija, nadzora i protuterorizma. Ruski istražni odbor rekao je da će pratiti izvješće medija. Britansko ministarstvo obrane nije imalo trenutni komentar, iako je Velika Britanija u više navrata govorila da neće poslati vojnike na teren u Ukrajini. Svaka moguća prisutnost snaga iz zemlje NATO-a u Ukrajini bila bi značajna, jer je Rusija upozorila vojni savez da ne stane na put invaziji.

17:00 Najmanje pet ubijenih u raketnom udaru na Odesu

Najmanje pet ljudi ubijeno je u udaru ruske rakete u Odesi, objavila je Ukrajina. Projektili su pogodili vojni objekt i dvije stambene zgrade u gradu, navodi se. Ukrajinski dužnosnici su rekli da su ruske snage ispalile najmanje šest krstarećih projektila, ali su većinu srušile ukrajinske snage.

