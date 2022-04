RUSI PRETRPJELI OGROMNE GUBITKE: Izgubili su više od 20.000 vojnika, žestoko raketiran centar Harkiva

Ruska invazija na Ukrajina ušla je u 53. dan. Rusija tvrdi kako je Mariuopolj pao, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje kako će prekinuti pregovore ukoliko branitelji preostali u gradu budu ubijeni. Braniteljima Mariupolja ponuđena je da polože oružje. Posljednja linije obrane je u ogromnoj željezari Azovstal. Putin je ovaj tjedan upozorio da će Europa snositi “bolne posljedice” ako zabrani rusku naftu i plin. Zelenski je upozorio svijet da bi Putin mogao upotrijebiti nuklearno oružje. Ukrajinske vlasti tvrde da su oko Kijeva pronašli više od 900 tijela civila. Rusija je ponovno zaprijetila Finskoj i Švedskoj koje razmatraju pristupanje NATO-u, a zatim je zaprijetila i SAD-u “nepredvidivim posljedicama” ako nastavi slati oružje Ukrajini. Eksplozije su se čule u Kijevu te u nizu drugih gradova diljem zemlje, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi Reuters. Rusi su naknadno objavili da su pogodili 13 vojnih meta, uključujući tvornicu oružja kod Kijeva.

Ključne događaje ruske invazije na Ukrajinu pratimo u ovom tekstu.

16:00 Poginulo 20.300 ruskih vojnika

Ukrajina je objavila nove podatke o gubicima koje je Rusija pretrpjela od početka invazije na tu zemlju. Tvrde da je dosad ubijeno 20.300 ruskih vojnika i uništeno više od 2000 ruskih oklopnih vozila. Ukrajinci tvrde da su uništili 146 helikoptera i 773 tenka.

