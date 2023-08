Rusi oduševljeno o ‘cijepanju Ukrajine’: NATO se vadi iz gliba, ove su riječi unijele veliki nemir

Autor: Dnevno.hr/M.P/E.P.

Predstojnik ureda glavnog tajnika NATO-a, Stian Jenssen, svom je šefu Jensu Stoltenbergu zadao velike glavobolje, a Zelenskom aktivirao alarme svojim izjavama o okončanju rata u Ukrajini.

Naime, nesmotreni ili možda preiskreni Jenssen na jednom je panelu u Norveškoj prekjučer rekao da bi ‘rješenje moglo biti da se Ukrajina odrekne djela teritorija i zauzvrat dobije članstvo u NATO-u’ te da bi ‘na kraju mogla prepustiti teritorij Rusiji kao dio sporazuma o okončanju rata’.

Njegove su riječi munjevito odjeknule, izjave su prenijeli svi svjetski mediji, što i ne čudi jer se svako stajalište o Ukrajini, članstvu u NATO savezu i samom ratu s Rusijom temeljito osluškuje, procjenjuje, važe i naposljetku – odobrava ili kritizira.





Stoltenberg: Ukrajina odlučuje o uvjetima za pregovore

Jenssen je brzo shvatio što je učinio pa je dan kasnije dao intervju za norveške novine VG, u kojima je rekao da je njegova izjava bila ‘dio veće rasprave o mogućim budućim scenarijima u Ukrajini’ te da nije to trebao tako reći.

“Bila je to greška”, priznao je. Danas je reagirao i glavni tajnik NATO saveza Stoltenberg, posuvši se pepelom. Odlučno je demantirao da se u krugu NATO-a raspravlja o scenariju u kojem su Ukrajinci pritisnuti odreći se nekih teritorija za određene ustupke na Zapadu.

“Na Ukrajini je da odluči kada su uvjeti ispravni za pridruživanje bilo kakvim pregovorima”, rekao je u četvrtak glavni tajnik NATO-a, naglašavajući nepromijenjen stav saveza.

“Ukrajinci i samo Ukrajinci mogu odlučiti kada postoje uvjeti za pregovore i oni su ti koji za pregovaračkim stolom mogu odlučiti što je prihvatljivo rješenje”, rekao je Stoltenberg.









Govoreći na konferenciji u norveškom gradu Arendalu, dodao je da je uloga NATO-a dati potporu Ukrajini.









“Jenssenova poruka, moja poruka i glavna poruka NATO-a je da je naša politika nepromijenjena – mi podržavamo Ukrajinu”, rekao je Stoltenberg.

NATO je na prošlomjesečnom summitu rekao da će uputiti poziv Ukrajini da se pridruži vojnom savezu kada se “članice slože i ispune uvjeti”, te da zemlja ima pravo izabrati vlastiti put neovisno o Rusiji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi, iako je ishod srpanjskog summita NATO-a bio dobar, bilo idealno da je Kijev dobio izravnu pozivnicu da se pridruži zapadnom vojnom savezu.

Zanimljivo, Jenssen sada tvrdi da je kontroverznu izjavu dao u širem kontekstu te da to ipak nije trebao reći, no ostaje činjenica da je to ipak izgovorio.

Iako to nitko neće priznati, među zapadnim saveznicima Ukrajine, pa tako i u NATO savezu, iza zatvorenih vrata sasvim se sigurno vrte različiti scenariji okončanja rata u Ukrajini, a teško je zamisliti da su baš svi uvjereni da će se sukob okončati na bojištu i to baš pobjedom Ukrajine, koliko god to priželjkivali.

Avdagić: To nije službeni stav NATO-a, ali postoje razne solucije

Za komentar smo zamolili vojnog analitičara Denisa Avdagića. O samoj izjavi Jenssena kaže da se ona nikako ne može gledati kao službena pozicija Saveza.

“Ona koja je službena se kreira u skladu s članicama, to je osnova funkcioniranja NATO-a. Trebam li uopće napominjati kako podjela Ukrajine nema podlogu u stavu Sjevernoatlantskog vijeća (NAC) niti bi mogla imati. U općim razgovorima, teoretskim razrješenjima ili bolje rečeno teorijama o mogućem završetku ratne agresije Rusije, svatko od onih koji se smatraju upućenima i prate događanja vjerojatno ima niz vjerojatnijih ili manje vjerojatnih solucija.

One idu od potpune pobjede Ukrajine, pa do potpunog poraza, pri čemu mi se potonje čini najmanje vjerojatnim. Naravno oni koji nose službene funkcije manje se mogu upuštati u spekulacije, bez obzira na to što imaju i profesionalnu pozadinu koja im omogućuje raspravu, praktično rečeno kreativnije gledanje.

Pojednostavljeno rečeno, radite li za NATO, svi u vertikali, uključujući i glavnog tajnika služe državama članicama, a vlastite stavove iznose u direktnom dijalogu i pomažući državama članicama, nikako kreirajući u ime njih stajališta koja nisu odobrena, što je ovo svakako slučaj, mada se ne čini kao namjera, nego stručna opaska o jednom od mogućih ishoda raspleta oko članstva. To bi svakako podrazumijevalo završetak rata pregovorima – mirovnim sporazumom, od čega smo za sad, prilično udaljeni.

Radi se o formiranom stručnjaku koji je iznio, sumirao bih, jednu od solucija po pitanju članstva u Savezu, zbog očiglednog stava dijela članica kako bi primanje Ukrajine u članstvo NATO-a u tijeku rata značilo automatski i ulazak u rat s Rusijom.

To nikako prema tome ne treba gledati kao formiran službeni stav prema Ukrajini, njenoj budućnosti i ishodu ratne agresije Rusije na Ukrajinu, u čemu NATO ne sudjeluje, nije akter, nego podržavatelj suvereniteta Ukrajine što bi trebale činiti sve međunarodne organizacije i članice UN-a”, rekao nam je Avdagić.

Izjave NATO dužnosnika jedva su dočekali iz Rusije, a naravno da se prvi javio Dmitrij Medvedev rekavši u svom stilu da je ideja čudna no da je stvar u tome da su ‘svi navodno njihovi teritoriji vrlo kontroverzni. A da bi ušle u blok NATO, vlasti u Kijevu morat će se odreći čak i samog Kijeva, glavnog grada Drevne Rusije. Prijestolnicu će morati preseliti u Lavov’.

Avdagić kaže, stav Medvedeva ukazuje da se sporazumni kraj rata ne vidi, a Ukrajina ima potporu velike većine zemalja svijeta kada govorimo o njihovu suverenitetu.

“Izjava Jenssena bila je nesmotrena, siguran sam kako je požalio, a prijenos izjave od ruskih medija i komentar Medvedeva govori koliko je radosno dočekana”, zaključuje Avdagić.