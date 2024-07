Rusi napreduju, u Kijevu vlada nevjerica: ‘Ovo nije zastoj, već veliki problem’

Ukrajinske snage se povlače duž dijelova bojišnice pod žestokim ruskim pritiskom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za tešku situaciju okrivio je nedostatak oružja s kojim se suočavaju vojnici. To će vjerojatno povećati pritisak iz Kijeva tijekom summita NATO-a u Washingtonu sljedećeg tjedna da saveznici ubrzaju isporuke oružja.

“Ovo nije zastoj, već problematična situacija”, rekao je Zelenski za Bloomberg u četvrtak. “Problem se može riješiti ako postoje alati i želja. Imamo želju, ali alati nisu stigli. Imamo brigade bez oružja. Imamo 14 brigada koje nemaju odgovarajuće naoružanje, o čemu se već pričalo”.

Dodao je da oružje, nažalost, sporo dolazi. “Danas moramo zaštititi ono što imamo. Pokrenut ćemo ofenzivnu akciju kada budemo spremni. Kada oružje stigne… a još ga nema.”

Vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Syrskyi istaknuo je nedostatak dobro obučenih i motiviranih trupa kao ključni problem. Međutim, Zelenski je ustvrdio da je situacija s vojnicima “mnogo bolja nego što je bila prije tri mjeseca”. Ukrajinski istražitelji iz projekta Deep State uočili su ruske trupe kako napreduju u regijama Harkova i Donjecka. Snage Kremlja uspjele su se učvrstiti u posljednja dva tjedna nakon što su pokrenule novu ofenzivu na rudarski grad Toretsk. “Aktivna linija fronte je porasla”, rekao je Syrskyi u izjavi ranije ovog tjedna.

“Borba s neprijateljem se nastavlja kod Torecka. Okupatori su 18 puta neuspješno napadali kod obližnjih sela Pivnichne i New York. Od jutros je neprijatelj izveo 30 napada u blizini istih naselja”, rekao je za Politico Nazar Voloshyn, glasnogovornik ukrajinske vojske. Prije dva dana, ukrajinske snage morale su se povući na drugu stranu kanala koji prolazi kroz predgrađe ključnog grada Časiv Jar u regiji Donjeck.

“Bilo je nepraktično držati područje kanala u koje je ušao neprijatelj jer su tamo uništeni položaji naših trupa, pa je odlučeno da se premjestimo na zaštićenije i bolje pripremljene položaje”, rekao je Voloshyn za ukrajinsku TV u četvrtak.

Chasiv Yar. Hell on earth.









The russians continue to destroy the city with all possible types of weapons. pic.twitter.com/rXHOnzOt1o

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 5, 2024