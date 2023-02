RUSI NAPALI VELIKOM SILOM! Stižu morbidne poruke: ‘Mogli bismo spaliti cijelu Ukrajinu, ali nećemo jer smo ljudi’, opet tule sirene: Putin najavio obraćanje



Jutros je u cijeloj Ukrajini oglašena uzbuna za zračnu opasnost, a dužnosnici upozoravaju na ruske raketne napade te stanovnike pozivaju da odu u skloništa.

“Postoji velika opasnost od raketnog napada. Želim još jednom naglasiti – nemojte ignorirati sirene za zračnu uzbunu”, rekao je Serhiy Popko, šef vojne uprave grada Kijeva.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Anton Geraščenko također je upozorio na “prijetnje masovnim ruskim raketnim napadom” i pozvao ljude da ostanu u skloništima.





Air raid alert all over Ukraine. Threats of a massive Russian rocket attack. All in Ukraine advised to stay in shelters.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/OueHVEY7xu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 10, 2023

Događaje pratimo iz minute u minutu

14:25 Uvertira za kopnenu ofenzivu?









Rusija je jutros pokrenula veliki napad dronovima i raketama na Ukrajinu na mete u istočnoj i južnoj Ukrajini. Ukrajinska vojska objavila je da su se ruske snage fokusirale na industrijski istok Ukrajine, prvenstveno regije Luhansk i Donjeck. Vjeruje se da je današnji napad pokušaj slabljenja ukrajinske obrane uoči kopnene ofenzive na istoku zemlje.

13:15 Rusija danas ispalila više od 50 projektila na Ukrajinu

Rusija je danas lansirala više od 50 projektila na Ukrajinu i većina ih je oborena, rekao je ukrajinski premijer Denys Shmyhal.









“Rusija ne može prihvatiti neuspjehe i stoga nastavlja terorizirati ukrajinsko stanovništvo. Još jedan pokušaj u petak da se uništi ukrajinski energetski sustav i Ukrajince liši svjetla, topline i vode”, napisao je Shmyhal na Telegramu.

Snage Kremlja usmjerile su svoja bombardiranja na industrijski istok Ukrajine, posebice pokrajine Lugansk i Donjeck, priopćila je ukrajinska vojska. Ali gađali su i Kijev.

13:00 Rusija bi mogla ‘zapaliti cijelu Ukrajinu’, ali nije jer su ‘ljudi’

Rusija ima mogućnost “zapaliti cijelu Ukrajinu”, ali to ne čini jer “smo ljudi”, tvrdi ruski politolog Sergej Mihejev. Govoreći na ruskoj državnoj televiziji, Mihejev je rekao da “ne vidi” da se zapadni neprijatelji ili oni koji vladaju današnjom Ukrajinom vode bilo kakvim moralnim načelima.

“Možemo vidjeti da čim im se pruži prilika da postanu drski, to i postanu, a kada im se pruži prilika da budu nepristojni, to i jesu”, rekao je u snimci koju je podijelio novinar BBC-ja Francis Scarr.

Rekao je da je u usporedbi Vladimir Putin bio “vođen moralnim načelima”.

Dodao je: “Nisam siguran da sam spreman dijeliti takvo stajalište, ali mislim da je to ono čime se on rukovodi jer je rusko taktičko nuklearno oružje u potpunosti doraslo zadatku da zapali cijelu Ukrajinu. Možemo li to učiniti i onda zaboraviti na taj teritorij? Da, mogli bismo! Teoretski bismo mogli, ali stvar je u tome da smo ljudi.”

Nastavio je ustvrdivši da, kada bi Ukrajina imala nuklearne sposobnosti kakve ima Rusija, “ne bi oklijevala” upotrijebiti ih.

Russian “political scientist” Sergei Mikheyev says his country could just “torch the entirety of Ukraine” with tactical nukes and then forget about it but isn’t doing so because “we’re human” pic.twitter.com/deBd64kxSW — Francis Scarr (@francis_scarr) February 10, 2023

12:30 Musku poručeno da bira

SpaceX-u Elona Muska rečeno je da mora odlučiti hoće li podržati ukrajinsku borbu za slobodu ili rusko “pravo da ubija i otima teritorije”.

Do toga je došlo nakon što je predsjednica tvrtke, Gwynne Shotwell, predložila da se sateliti Starlinka koje isporučuju ratom razorenoj zemlji ne bi trebali koristiti u vojne svrhe.

“Bilo nam je stvarno drago što smo mogli Ukrajini pružiti povezanost i pomoći im u njihovoj borbi za slobodu”, rekla je na događaju u Washingtonu.

“Nikada nije bilo predviđeno da bude za vojne svrhe. Međutim, Ukrajinci su to iskoristili na načine koji nisu bili namjeravani i nisu bili dio nikakvog sporazuma.”

Glavni suradnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kritizirao je njezine komentare u izjavi na Twitteru.

Mihajlo Podoljak rekao je da su tvrtke morale izabrati “pravo na slobodu” ili “pravo na ubijanje i otimanje teritorija”. “SpaceX i gospođa Shotwell trebali bi odabrati određenu opciju”, dodao je.

12:45 Nove uzbune diljem Ukrajine Diljem Ukrajine proglašena je uzbuna za zračni napad, po drugi put danas, nakon dva prethodna raketna napada. Ljudi su pozvani da se sklone. Air alert again announced in all oblasts of Ukraine pic.twitter.com/l9ntkEQUwD — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 10, 2023 12:30 Putin će se obratiti ruskoj Saveznoj skupštini Ruski predsjednik Vladimir Putin obratit će se Saveznoj skupštini 21. veljače, tri dana prije godišnjice njegove invazije na Ukrajinu. Putin će u svom obraćanju govoriti o “specijalnoj vojnoj operaciji” u Ukrajini, gospodarstvu i društvenim pitanjima, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Na pitanje hoće li sudionici ili vojnici rata u Ukrajini prisustvovati Putinovom obraćanju, Peskov je rekao: “Možemo sa sigurnošću reći da će biti pozvani”. Priopćenje iz Kremlja uslijedilo je nakon što je ukrajinski ministar obrane rekao da Kijev vjeruje da će Rusija sljedećeg mjeseca obilježiti prvu godišnjicu svoje invazije obnovljenom ofenzivom. 12:20 Ruska raketa nije stigla do Rumunjske, kažu dužnosnici Ruska raketa koja je ušla u zračni prostor Moldavije nije stigla do Rumunjske, priopćilo je ministarstvo obrane te zemlje. Također navode da je njihov sustav zračnog nadzora otkrio nešto što je izgledalo kao krstareća raketa lansirana s ruskog broda u blizini Krima. “Sustav zračnog motrenja rumunjskih zračnih snaga otkrio je zračni cilj lansiran iz Crnog mora s broda Ruske Federacije, u blizini poluotoka Krim, najvjerojatnije krstareću raketu, koja se razvila u zračnom prostoru Ukrajine, Republike Moldavije i ponovno ušla u ukrajinski zračni prostor bez presijecanja, u bilo kojem trenutku, zračnog prostora Rumunjske”, priopćilo je ministarstvo. “Najbližu točku putanje mete zračnom prostoru Rumunjske zabilježili su radarski sustavi otprilike 35 km sjeveroistočno od granice.” Ranije su ukrajinski dužnosnici rekli da su dvije ruske rakete prešle rumunjski i moldavski zračni prostor prije nego što su danas ušle u Ukrajinu. 12:00 Upozorenja o zračnom napadu su prestala Upozorenja na zračni napad sada su okončana u cijeloj Ukrajini osim u istočnoj regiji Lugansk, nakon što su dužnosnici ranije upozorili na potencijalno širok ruski raketni napad. Rusija je izvela napade na kritičnu infrastrukturu u južnom gradu Zaporožje i zapadnom gradu Hmjelnicki, kao i sjeveroistočnoj regiji Harkov, prema regionalnim čelnicima. Potvrđeno je da je ukrajinska protuzračna obrana aktivna u regijama Ivano-Frankivsk, Lavov, Vinica, Kijev, Poltava i Odesa, prema dužnosnicima. 11:50 Prekidi struje u cijeloj Ukrajini nakon ruskih raketnih napada Ruski napadi na ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu tijekom noći uzrokuju poremećaje u cijeloj zemlji, priopćila je u petak državna energetska tvrtka. Ukrenergo je objavio u priopćenju na Telegramu da je nekoliko visokonaponskih infrastrukturnih objekata pogođeno u zapadnim, istočnim i južnim regijama Ukrajine, uzrokujući prekide u opskrbi strujom. “Štoviše, sinoć su Rusi napali energetsku infrastrukturu bespilotnim letjelicama i raketama ciljajući na elektrane i objekte prijenosnog sustava. Ukrenergo poduzima preventivne mjere, uvedeni su hitni zastoji”, navodi se u priopćenju. 11:47 Dodik: Rusija širi mir Milorad Dodik još jednom je nahvalio Rusiju, a posebice njezinu diplomaciju tvrdeći kako ona svijetom širi mir i stabilnost. Iz Dodikova su ureda medijima dostavili izjavu u povodu 10. veljače, koji Rusija obilježava kao dan svoje diplomacije, a predsjednik Republike Srpske to je iskoristio kako bi još jednom nekritički veličao sve što Moskva radi. Ocijenio je kako današnji diplomati Rusije, zemlje koja je započela agresivni rat protiv Ukrajine, nastavljaju tradiciju svojih prethodnika “radeći na dobrobit svoje, ali i zemalja širom svijeta, vodeći mirotvornu politiku s ciljem stabilne budućnosti čovječanstva i poštujući temeljna načela međunarodnog prava i uloge Ujedinjenih naroda”.

11:20 Moldavija: Projektil je ušao u naš zračni prostor Ministarstvo obrane Moldavije potvrdilo je da je projektil u petak ujutro ušao u zračni prostor te zemlje. “Jutros u 10:18 projektil je ušao u zračni prostor Republike Moldavije, iznad grada Mocra u regiji Transnistrija te kasnije iznad grada Cosauti u okrugu Soroca. Kretao se prema Ukrajini”, stoji u priopćenju moldavskog ministarstva obrane. “Ministarstvo obrane i druge službe moldavskih vlasti pažljivo motre situaciji u regiji te oštro osuđuju kršenje suvereniteta zračnog prostora Republike Moldavije”, navodi se u priopćenju, u kojem se ne navodi eksplicite da se radilo o ruskom projektilu.

11:06 Ruske rakete iznad Moldavije i Rumunjske

Valerij Zalužni, vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske, poručio je kako su ruski projektili tipa Kalibr prešli državnu granicu Ukrajine s Moldavijom i Rumunjskom i ušle u zračni prostor tih zemalja.

Rakete su lansirane s ruskih brodova u Crnom moru, dodao je Zalužni. Dvije rakete, tvrdi ukrajinski general, ušle su u zračni prostor Moldavije u 10:18 ujutro po lokalnom vremenu, a u 10:33 i u zračni prostor Rumunjske.

“Nakon toga rakete su opet ušle u zračni prostor Ukrajine na dodirnoj točki granica te tri zemlje”, dodao je Žaluzni. Rumunjska je, podsjetimo, članica NATO-a.

10:57 Granatiranja diljem Ukrajine

Diljem Ukrajine odjekuju eksplozije u jeku najnovijeg ruskog napada projektilima i dronovima. Kako javlja Kyiv Independent, eksplozije su zabilježene u Kijevu, Krivij Rihu, Hersonu, Ivano-Frankivsku, Zaporižji, Vinici, Harkivu, Kmelnickiju i Lavovu. ⚡️Explosions heard across Ukraine amid latest Russian mass missile strike. Explosions were reported in Kyiv, Kryvyi Rih, Kherson, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Vinnytsia, Kharkiv, Khmelnytskyi, and Lviv on Feb. 10, as part of Russia’s latest mass missile attack on Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 10, 2023

10.37 Eksplozije nad Lavovom

Kako javlja ukrajinski list Pravda, nad gradom Lavovom na krajnjem zapadu Ukrajine začule su se eksplozije. Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovji na Telegramu je objavio da protuzračna obrana djeluje protiv neprijateljskih projektila.

10:15 Sedam ozlijeđenih u Harkovu

Oleh Synyehubov, guverner Harkova, rekao je na Telegramu da je sedam ljudi ozlijeđeno nakon ruskih napada jutros.

Objavio je: “Prema preliminarnim informacijama, sedam osoba je ozlijeđeno kao rezultat posljednjeg napada okupatora, koji se dogodio oko 10.30 ujutro u okrugu Harkov. Dvoje od njih je u teškom stanju”.

10:00 Oglasio se Kličko

Ukrajinski list Pravda javlja da su se nad gradom Lavovom na krajnjem zapadu Ukrajine začule eksplozije. Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovji na Telegramu je objavio da protuzračna obrana djeluje protiv neprijateljskih projektila

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na svom Telegram kanalu objavio je kako su “ostaci rakete oštetili automobil i krov privatne kuće u četvrti Holosivski” u Kijevu. “Raketni napad se nastavlja, ostanite u skloništima!”, dodao je. Guverner južne ukrajinske regije Mikolajiv, Vitalij Kim, na svom Telegram kanalu rekli su da je “treći val raketa na putu”.

09:30 U Kijevu radi protuzračna obrana

Ukrajinska zastupnica Lesia Vasylenko objavila je na Twitteru da se zvuk protuzračne obrane u akciji može čuti u Kijevu.

“Protuzračna obrana intenzivno radi u Kijevu. Osim toga grad je ekstra tih, kao zatišje pred oluju”, napisala je.

Air defence working massively in #Kyiv. Apart from that the city is extra quiet, as if before a storm — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 10, 2023

Explosions in Kyiv now. Sounds like air defence. Black puff of smoke in the distance. No sound of impact pic.twitter.com/yT9V2THmki — Luke Harding (@lukeharding1968) February 10, 2023

09:00 Ukrajina kaže da je ofenziva počela

Zapadne vlade vjeruju da Rusija planira veliki napad na Ukrajinu, vjerojatno već sljedeći tjedan prije 24. veljače, odnosno oko godišnjice svoje invazije. Vjeruje se da je njezin glavni cilj zauzimanje regije Donbas, uključujući Lugansk, koji Ukrajina djelomično kontrolira.

Guverner regije Lugansk navodi da je Rusija već pokrenula veliku ofenzivu u istočnoj Ukrajini gdje pokušava pokušava probiti obranu u blizini grada Kreminna.

Serhiy Haidai rekao je za ukrajinsku TV da su ruske trupe krenule u napad i pokušavaju napredovati prema zapadu kroz šume i snijeg.

Došlo je do “maksimalne eskalacije” i velikog porasta pucnjave i granatiranja, rekao je.

“Ovi napadi su praktički svakodnevna pojava. Vidimo male grupe ruskih vojnika kako pokušavaju napredovati, ponekad uz potporu borbenih vozila pješaštva i tenkova – a ponekad ne. Puca se neprekidno.”

Tvrdio je da ofenziva nije uspjela. “Do sada nisu imali uspjeha. Naši branitelji uspjeli su ih potpuno zadržati”, rekao je.

In #Kreminna direction – maximum escalation, occupiers are trying to break through our defense line #LuhanskOblast — Serhiy Hayday (@serhey_hayday) February 8, 2023

08:30 Harkov zasut granatama

Oleh Synyehubov, guverner Harkova, izvijestio je o situaciji u svojoj regiji.

“U 4 ujutro, neprijatelj je raketirao grad Harkov i regiju raketama S-300. Gađani su kritični i infrastrukturni objekti. Izbili su požari koje su spasioci brzo uspjeli ugasiti. Međutim, neki dijelovi grada ostaju bez struje. Stručnjaci rade na otklanjanju posljedica udara. Srećom, nije bilo žrtava”, navodi.

08:00 Rakete u Zaporožju: Čudovišta su podmuklo napala

Najmanje 17 ruskih projektila pogodilo je jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje u sat vremena u petak ujutro, rekao je vršitelj dužnosti gradonačelnika Anatolii Kurtiev.

Napadi su navodno bili usmjereni na energetsku infrastrukturu dok vlasti procjenjuju štetu i moguće žrtve. Kurtiev je objavio informacije na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram oko 6 ujutro po lokalnom vremenu, napisavši:

“U sat vremena zabilježeno je 17 neprijateljskih iskrcavanja u gradu – to je najveći broj od početka invazije punog opsega. Čudovišta su podmuklo napala objekte energetske infrastrukture.”

07:00 Zelenski na ‘europskoj turneji’, Macron ne brza s isporukom borbenih aviona

Dok u Ukrajini raste strah od nove ruske ofenzive velikog razmjera, predsjednik Volodimir Zelenski obilazi europske lidere kako bi svojoj zemlji osigurao bržu dostavu modernog naoružanja i, po mogućnosti, borbenih zrakoplova.

Nakon Londona i Pariza stigao je jučer i u Bruxelles gdje je održao govor pred liderima svih 27 članica Europske unije. Tamo je poručio kako će Ukrajina sigurno dobiti rat, ali i da će sigurno postati članica EU.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da neće isključiti slanje borbenih zrakoplova u Ukrajinu u nekom trenutku, ali da Kijevu treba hitnija vojna vatrena moć.

Zelenski pritišće europske lidere: “Europa će biti s nama do naše pobjede. Čuo sam to od brojnih europskih čelnika… o spremnosti da nam daju potrebno oružje i potporu, uključujući i zrakoplove.”

Macron je na pitanje o mogućnosti slanja zrakoplova na kraju summita čelnika EU-a u Bruxellesu u ranim jutarnjim satima u petak odgovorio:

“Ne isključujem apsolutno ništa.”

No, rekao je da bi bilo kakva isporuka borbenih zrakoplova – i vremena za obuku ukrajinskih pilota da upravljaju njima – bila dugotrajna i Ukrajini prije svega treba hitna pomoć u tjednima i mjesecima koji dolaze.

Macron je rekao da bi prioritet trebalo biti topništvo i moguće intenziviranje isporuke takvog oružja.

Agencija France-Presse izvještava da je francuski predsjednik rekao:

“Ne isključujem ništa… ali to ne odgovara današnjim zahtjevima. Ključno je da saveznici daju prednost najkorisnijoj opremi” i “najbržoj”, ustvrdio je Macron, navodeći puške Caesar i obrambeni sustav zemlja-zrak srednjeg dometa Mamba koje je isporučila Francuska.

Opskrba borbenim zrakoplovima bila bi jedan od najvećih pomaka dosad u podršci Zapada, a Moskva je upozorila da bi to eskaliralo i produžilo sukob.