RUSI NAPALI DVA NOVA GRADA: Pogođena stambena zgrada, ima poginulih. Ruska vojska regrupira se oko Kijeva

Šesnaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. Satelitske snimke pokazuju da ruski vojnici polako napreduju i da su se preraspodijelili dok nastavljaju prema glavnom gradu Kijevu. Jučerašnji razgovori između ministara vanjskih poslova Rusije i Ukrajine u Turskoj završeni su izjavom čelnika kako ne vide nadu za trajni prekid vatre u bliskoj budućnosti. Ruska vojska po prvi put granatirala je gradove Dnjipro i Luck. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

07:35 Ukrajina: Pogođena stambena zgrada, ima mrtvih

Ukrajinska služba za hitne intervencije izvijestila je da su primili informaciju o jednog poginuloj osobi u napadu na Dnjipro te da su pogođeni dječji vrtić i stambena zgrada, prenosi BBC.

07:30 Rusija potvrdila napade

Rusko ministarstvo obrane upravo je potvrdilo napade na Lucsk i Ivano-Frankivsk, javljaju lokalni mediji. Moskovski obrambeni dužnosnici rekli su kako su njihovi “visoko precizni, dalekometni napadi” pogodili dva vojna aerodroma u gradovima na zapadu Ukrajine. Ruska vojska prvi put je napala ova područja s obzirom na to da je napad dosad pretežno bio usredotočen na glavni grad Kijev i gradove na istoku i jugu Ukrajine.

07:00 Rusi napali Dnjipro i Luck

U posljednjih pola sata zabilježene su eksplozije u gradovima na suprotnim stranama zemlje. Ukrajinske TV i medijske kuće izvještavaju o eksplozijama u Lucku na sjeverozapadu, kao i u Dnjepru – gradu u unutrašnjosti koji se nalazi na rijeci Dnjepar i glavnom uporištu u središnjoj istočnoj Ukrajini. Niti jedan od ovih gradova dosad nije izravno granatiran. Sirene za zračni napad oglasile su se u nekoliko gradova u Ukrajini nekoliko sati prije eksplozija.

Video of the strike in Dnipro earlier this morning pic.twitter.com/ypsaiAH5gV

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022